「少女慈禧絕版照」其實是珍妃？流傳80年珍妃遺像反是某神秘格格

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-05-14 08:00

前不久有一則花邊新聞：有位江西收藏家公開了一張「少女慈禧絕版照」。消息頓時引起轟動，各大媒體爭相轉載。（本文節錄自《被誤認的老照片》。）

文：陳煒舜（香港中文大學中國語言及文學系副教授）

未幾，有讀者指出那張「少女慈禧照」乃是珍妃留影。其後記者採訪收藏家時提出這個問題，收藏家略有錯愕，回答說自己對清史了解並非十分透徹，加上主要精力沒有花在清宮舊照的蒐集上，可能因此而產生了失誤。

縱然收藏家坦承失誤，但大部分網頁至今並未撤回「少女慈禧絕版照」，不知何故？

「少女慈禧」其實是「愛自拍」珍妃？被誤認的老照片還有這些（點圖繼續閱讀及瀏覽更多相關照片）▼▼▼

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筆者在民初八旗名媛立童記（1913－2003）之外甥、完顏碧琳之子「行有恆堂主人」（也就是照料立童記晚年者）的博客中檢索到一條新資料，對解開雙胞案之謎或有小助。立童記與溥儀皇后婉容（1904－1946）為表姊妹，婉容是達斡爾族，姓郭布羅氏。據說在遼代，將軍薩吉爾迪漢帶兵到精奇里江流域修築邊堡，定居於此，成為達斡爾人的祖先。換言之，他們是現在為數不多遼代貴族之後。郭布羅家是達斡爾顯族，世居黑龍江訥河縣龍河鄉滿乃屯。努爾哈赤稱汗，郭布羅家的阿拉吉善歸附，因戰功卓著而編入滿洲正白旗。

阿拉吉善的後裔長順，號鶴汀，文武兼備，咸豐時為六品藍翎侍衛。先後奉旨協助征討塞外馬賊及捻軍、寧夏回亂、新疆阿古柏暴亂等，功績纍纍。長順之子錫林布，個性平和雍雅，酷愛詩書；雖世襲一等輕車都尉，卻終生遠離官場。錫林布是郭布羅家族首位與皇室聯姻的成員，其子榮源（1884－1951）更兩度成為「駙馬」：先娶鎮國將軍毓長（乾隆五世孫）次女，生潤良（1904－1960？）、婉容；恆馥早逝後又娶其堂妹、貝勒毓朗之女恆香，生潤麒（1912－2007）。民國後，除婉容成為皇后外，潤良、潤麒也先後娶溥儀的大妹、三妹為妻，可謂顯赫。至於立童記和完顏碧琳之母，則為恆香的大姊恆慧。

行有恆堂主人發布了一張老照片，題為「親家太太：婉容姨之祖母與外祖母」，像中左為錫林布夫人，右為毓朗福晉（博主的外曾祖母）。值得注意的是，錫林布夫人的杏核眼、旗袍上的絡子（中國結）圖案、大拉翅上的裝飾、小几上的擺設，與民國十九年發表的「珍妃遺像」別無二致，明顯攝於同一場合。行有恆堂主人身為像中人的旁系後裔，也不可能認錯。此外，網上還流傳著一張照片，為榮源母（網上稱為「榮大奶奶」，恐誤）與恆香（仲馨）、恆慧、恆馥三姊妹合影。此照背景雖與前二圖不一樣，但榮源母的容貌與衣著與前二張相同，大約攝影時間相近。而像中恆香、恆馥尚未成年，故民國十九年時劉宮女雖認錯了人，但將「珍妃遺像」攝影時間定在光緒廿一年，又說其服飾在當時最為時髦云云，蓋亦不可一筆抹煞。

總而言之，「珍妃遺像」並非珍妃，大抵可以確認。錫林布夫人系出皇族，而她是哪一府的格格，俟來日更考察之。

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《被誤認的老照片》書本封面

書名：被誤認的老照片

作者：陳煒舜（Nicholas L. CHAN），香港中文大學工商管理學士（意文、德文雙副修）、研究院中文學部碩士、博士。先後執教於臺灣佛光大學文學系、香港中文大學中文系。研究領域及興趣為中國古典文學、文獻學、神話學等。著有《林雲銘及其文學》（2000）、《明代楚辭學研究》（2003）、《楚辭練要》（2006）、《屈騷纂緒》（2009）、《明代前期楚辭學史論》（2011）、《從荷馬到但丁》（2013）、《神話傳說筆記》（2016）等，並於海內外期刊、研討會上發表論文多篇。餘暇從事散文、新舊體詩歌之創作，及外文詩歌與歌詞之翻譯，結集出版者有新詩集《話梅》（1999）與音樂隨筆《尋找繆思的歌聲》（2006）。

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】