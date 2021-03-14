巴西藝術家鍾愛枯葉　以樹葉為繡布　刺繡出「枯葉逢春」的作品

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不久前吧，藝君在寫那篇在樹葉上玩雕刻的大神，就已經差不多是跪著寫完的了。但是藝術家們的動手能力和腦洞果然永遠都走在我等凡人的前面。昨天我又看到了一雙在樹葉上刺繡的神仙手！

這些樹葉刺繡的作品，全都出於一位巴西的專業「繡娘」Solange Nunes。在寫稱呼的時候，我甚至不知道把Solange稱為繡娘到底準不准確。

Solange出生於一個刺繡家庭，從小在媽媽專業的刺繡工作中耳濡目染，她對這些穿針縫線的活兒既有興趣也培養了自己的基本功。不出意外的話，Solange也會像她母親一樣，成為一位非常出色而傳統的刺繡藝術家。或從事著一份規矩刻板的工作，出售一幅又一幅漂亮的刺繡作品；又或者在閒暇之餘，繡一些自己喜歡的東西，掛在房間里當做裝飾。

然而，偏偏她如異想天開一般，在隨手撿到的一片落葉上起了心思（按圖查看）▼▼▼

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【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】

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