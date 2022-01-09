明朝血腥藍玉案：自恃功高橫行無忌　還強姦皇上愛妃　結局極恐怖

明朝皇帝朱元璋以「心狠手辣」出名，當年與他出生入死、起兵反抗元朝的兄弟與功臣，只要危及到朱家子孫，便會慘遭處決殺害。



像是宰相胡惟庸，因為被指控結黨營私、徇私舞弊，最後遭到處決，還牽連近三萬人被殺，其中不乏眾多開國元勳。

在胡惟庸案發生後，又有一大批武將及朝廷官員遭受牽連，朱元璋最信任的大將藍玉被以謀反罪逮捕，不只遭到處決，他的人皮還被朱元璋硬生生剝下，藉此殺雞儆猴。這位開國名將藍玉是何許人？為什麼會慘遭朱元璋虐死？本文將帶你一窺明初最血腥的「藍玉案」始末……

幫朱元璋打下江山後橫行無忌 累過萬人陪葬 一個圖輯看清血腥藍玉案前因後果（點圖放大閱讀）▼▼▼

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沙場上屢立戰功，深得朱元璋信任

藍玉，南直隸定遠（今屬安徽）人，早年在朱元璋手下大將常遇春的麾下，年紀輕輕的他「臨戰勇敢，所向多捷」屢立戰功，主管常遇春認為藍玉是可造之材，多次在朱元璋面前誇讚他，因此逐漸受到重用。驍勇善戰的藍玉找到了自己的舞台，多年來跟隨明朝戰將南征北討，立下不少汗馬功勞。1371年，藍玉跟隨大將傅友德征伐四川，隔年又隨大將軍徐達征討北元，還順道收服了吐番國，受封為「永昌侯」。1381年，他以副將身分跟隨傅友德征戰雲南，6年後又隨征虜大將軍馮勝領軍二十萬攻打來犯的北元軍隊。

身經百戰的藍玉終於媳婦熬成婆，成為能夠獨當一面的元帥。1388年，朱元璋拜他為大將軍，把十五萬兵馬交給他遠征北元，藍玉果然不負眾望，不只大破北元的主力軍隊，還擄獲了北元皇帝脫古思帖木兒的妻眷家小，截獲無數的金銀珠寶，大獲全勝。勝利的消息很快就傳回了京城，舉國歡騰，朱元璋聽到後也高興的不得了，大讚藍玉堪比漢朝名將衛青、唐朝名將李靖。然而，藍玉的驕縱性格卻逐漸顯露，他覬覦北元妃子的美貌，在大帳中強行姦淫對方，這個消息隨後也被朱元璋得知，但是在大喜之下，藍玉並沒有受到嚴厲處罰，仍被封為「涼國公」。

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地位一躍而上，藍玉開始目無王法

1392年，藍玉平定了元朝降將月魯帖木兒的叛變，再次立下戰功的他被封為太子太傅，一躍成為朱元璋長子朱標的老師。朱元璋十分看重他，希望藍玉可以成為國家未來的棟樑，輔佐他的兒子統領朝政。然而，朱元璋看走眼了！成為太子太傅的藍玉開始自視甚高，行為變得愈來愈暴戾，其實藍玉的扭曲性格在多年前「強姦元妃」一事中就能發現，不過現在位高權重的他做得更絕，不只目無王法犯下不少傷天害理的事情，還多次在朝廷上頂撞皇帝，此時的朱元璋認為藍玉雖然囂張跋扈、有道德缺陷，但是他跟太子朱標關係甚好，而且又是不可多得的猛將，因此決定繼續留用他。

靠山沒了！藍玉慘遭處決，謀反案株連萬人

太子朱標不久後因病去世，朱標的兒子朱允炆被立為皇太孫，沒有了朱標當靠山，藍玉與他的手下仍繼續胡作非為，根本沒有察覺到太子去世一事，已經讓整個政局風雲變色。朱元璋深怕年幼的孫子繼承皇位後，恐怕沒有能力制服這些囂張跋扈的武將，於是下定決心要滅了這群亂臣賊子，以絕後患。1393年，藍玉被指控有謀反意圖，情報單位錦衣衛在他的府庫中搜出近萬把日本武士刀，數目驚人幾乎是軍火庫等級，還有消息指出藍玉想在朱元璋放假時造反。忍無可忍的朱元璋立刻以「謀反罪」捉拿藍玉，不只處決了這名開國名將，更誅殺三族、抄盡家產，此案連累了一萬五千人被害，藍玉的死還不足以平復朱元璋的怒氣，一聲令下，他的人皮被硬生生剝下，留給後世警惕。藍玉案發生以後，明朝的開國元勳幾乎所剩無幾，也使得朱允炆即位後，身邊沒有得力的文臣武將輔佐，輕而易舉就被叔叔燕王朱棣篡位。

囂張跋扈的藍玉沒有不殺的道理，若朱元璋留下了這位開國名將，藍玉的離譜行徑恐怕會讓明朝江山不穩，甚至危及到朱允炆的政權。雖然不少人認為若藍玉等人沒有被殺，搞不好還能成功抵擋燕王朱棣的奪權篡位，不過看在當時的朱元璋眼裏，恐怕藍玉才是比朱棣更危險的人物。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：幫朱元璋打下半個天下，為何卻慘遭剝皮處決？揭明初大將藍玉人生悲劇的關鍵】