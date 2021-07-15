消失的傳統節日　農曆六月初六有哪些習俗？

隨着漢服復興，越來越多的年輕人在推廣漢服的同時，也會接觸不少傳統文化，許多被遺忘的節日，如花朝節、上巳節等，便通過漢服以另一種面貌重回世人生活中。

中國傳統節日有個特色，那就是「重日」，即月份與日期相同，像是一月初一的春節、五月五端午節、七月七的七夕、九月九的重陽節。而今日（7月15日）恰好是一個傳統節日，還是個「重日」，就是農曆六月初六。



年輕人在復興漢服的同時，也帶動起許多即將消失的傳統文化、節日。圖為2019年武漢的漢服愛好者參加花朝節之盛況。（VCG）

現代大部分民眾都不過六月六了，但這天有什麼特別，才會讓古人選擇在這天舉行祭祀呢？

關於六月六的由來有許多種說法，其中一種與唐代高僧玄奘（602－664年）赴天竺（印度）取經有關。傳說玄奘過海時，經文不小心被海水浸濕，便於六月初六將經文取出曬乾，從此這一天就是個吉祥的日子，上至皇宮，下及平民百姓都會在這天曬衣服、曬書。還有一說是六月初六時值盛夏，恰好是農忙空檔（麥已收割，秋田方種），便可將家中貴重的衣料、書畫拿出來曬太陽。

六月初六在北宋時也是個特別的節日，據傳大中祥符二年（1009）宋與遼交戰後簽訂了《澶淵之盟》，宋真宗（968－1022年）為平息朝野不滿的情緒，由當時的宰相王欽若（962－1025年）假託「天降詔書」於泰山，聲稱宋真宗得到「天書」，以此治理便能天下太平、國富民強。之後定每年農曆六月初六為「天貺（音況）節」，「貺」即賜之意，代表天賜詔書記念日。

宋廷還擴建泰山岱廟，在原來的泰山神殿基礎上，建造了天貺殿。天貺節後來逐漸演變成人民祭祀天帝的日子。

天貺節、六月初六傳到閩南地區後，祭祀的方式有了變化，從「上天降下恩賜」的日子，變成這天玉帝會難得露面，傾聽信徒的心聲與請求，信徒也能一睹玉帝的風采，便逐漸將六月初六、六月初七當作「天門開」的日子。

人們會在六月初六半夜、子時（即六月初七凌晨），到廟裏上香向天公祈願、補運，期望下半年會有好運。補運需要準備紙人替身、紙錢、金紙、補運錢、面線、米糕（上頭還要有顆龍眼乾），上香祭拜完後，將替身、紙錢、金紙燒掉，吃掉米糕上的龍眼乾，象徵福氣圓滿。

對於今日的台灣民眾來說，農曆六月初六是補運、補財庫的「好日子」。（台觀光局供圖）

還有一說六月初六是「玉帝（天公）成道」的紀念日，宮廟都會在這天請道士設醮答謝天公，也稱「做半年」（半年節）。由於這天是玉帝的好日子，民眾們會在這天祭拜天公，酬謝這半年來的保佑外，也會祈求老天爺在下半年能夠繼續賜福。

翻閲清代台灣地方誌等文獻，會發現光是一個「做半年」，各地仍有不同的解釋，比如《重修台灣府志．風土誌．歲時》載：「六月一日，各家以米粉塗紅為丸供神，俗乎為『半年丸』」；《新竹縣誌初稿．風俗》則載：「（六月）十五日，以米粉搔成小丸（取閤家團圓之意），祀神明、祖先，曰『半年丸』」。

「做半年」就有六月朔（初一）、六月六、六月望（十五）之分，學者推測可能與六月是一年之半，半年節必於六月舉行，人們不會拘泥於哪一日祭祀有關。

無論是「天貺節」還是「做半年」，都已隨着社會現代化、都市化而逐漸消失，現在民眾不會在這天吃「半年丸」，更不會曬書、曬衣服。有民間信仰的民眾雖然會在這天祭祀天公、祈求下半年運勢能夠好一點、旺一點，但更多的人是期望透過六月六來「補財庫」，好能夠發大財、財源滾滾。顯示出傳統文化的意義與精神，在現代社會中被精簡、省略，逐漸從人們的現代生活中淡出。