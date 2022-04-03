吳三桂為名妓陳圓圓引清兵入關？降清有苦衷卻遭罵「漢奸」四百年

明末詩人吳偉業在《圓圓曲》中，寫下：「鼎湖當日棄人間，破敵收京下玉關。慟哭六軍俱縞素，衝冠一怒爲紅顏。」諷刺明末山海關守將吳三桂，因為心儀的名妓陳圓圓被「闖王」李自成的手下劉宗敏霸佔，一怒之下引清兵入關、讓外族入侵的漢奸行徑。



然而，一代名將吳三桂真的只是為了一個女人，就大開城門讓清軍入主中原的大漢奸嗎？

若以當時中國北方的戰局來看，或許你會有不一樣的看法。

犧牲家人性命救百姓 卻被罵「漢奸」數百年 點圖了解更多▼▼▼

+ 28

讓清軍敬畏的一代名將 流寇清兵夾擊只能選擇一方

公元1612年，吳三桂出生於遼西（今遼寧綏中縣），錦州總兵吳襄之子，外貌英挺、善騎射，年紀輕輕就跟隨父親征戰沙場。有一次，父親吳襄遭到滿清統領皇太極的軍隊重重包圍，城內的軍隊不肯相救，沒想到吳三桂「英雄出少年」僅帶了二十多名家丁，就衝破滿清包圍，成功營救父親。皇太極於1631年發動了「大凌河之役」，父親吳襄在戰場上失利，導致全軍覆沒，最後鋃鐺入獄，但反而給了少年將軍吳三桂一展身手的大好契機。晉升為總兵的吳三桂，膽識過人、治軍嚴謹，在他的帶領下，更打造出明末最強大的鐵騎部隊。八年後，二十萬明軍與二十四萬清軍展開殊死決戰「松錦之戰」，在明軍陷入絕境、近乎全軍覆沒之時，吳三桂巧妙用計突破清軍的重重包圍，成為當時少數突圍成功的明朝部隊。在一旁觀戰的皇太極見到神勇無比的吳三桂，大大讚賞：「吳三桂果然是條漢子！我若能讓此人歸降，天下唾手可得矣！」

明朝軍隊不只要面對山海關外的外敵，國內「流寇」問題更加棘手。公元1644年，流寇領袖李自成浩浩蕩蕩攻打北京城，前來營救的吳三桂，在中途聽聞京師陷落、崇禎皇帝自縊的消息，只好黯然撤退。明朝滅亡後，中國北方成了三股勢力的戰場，一是在關外以多爾袞為首的滿清軍隊，二是攻克北京的李自成大順政權，第三則是以吳三桂為首的明朝殘軍。其中，以吳三桂的勢力最弱，雖然他據守的山海關易守難攻，但在兩強夾擊下，吳三桂無力率軍擊敗其中一方，只能在多爾袞和李自成兩者做出選擇，才得以自保。起初，李自成多次招降吳三桂，因為父親、愛妾陳圓圓等家人都在北京成了李自成的人質，為保全家人性命，吳答應投降李自成，然而在軍隊準備投誠之際，卻認為李自成暴虐無道，且懷疑家人早被處決，於是帶著部隊回到山海關。

李自成暴虐無道，吳三桂迎清兵入關

李自成認為吳三桂反覆無常，於是御駕親征想拿下山海關，隨行還帶著吳三桂的父親，想藉此要脅對方投降。見到李自成大軍到來，吳三桂求救於多爾袞，表示想投靠清軍。此時，多爾袞乾脆將計就計，趁吳、李兩軍周旋的時候，突然向李自成發動猛烈攻擊。李自成認為吳三桂背信棄義，一氣之下將他全家老小抄斬，吳三桂自此死心踏地效忠滿清。在「一片石戰役」中，吳三桂與清軍合作擊潰李自成、攻入北京，多爾袞與年幼的清世祖封他為「平西王」。而後，吳三桂與清軍繼續討伐流寇，先後剿滅了李自成、張獻忠、南明殘餘勢力，最終幫助滿清統一中國。

「吳三桂降清」是當時戰局情勢下尋求自保的結果，愛妾陳圓圓被霸佔只是原因之一。在兩強夾擊下，吳三桂不得不選擇一方以求自保，而忌憚於李自成的暴虐無道，最終只好投降滿清，自此背負了近四百年的漢奸罵名。

【延伸閱讀】明朝血腥藍玉案：自恃功高橫行無忌 還強姦皇上愛妃 結局極恐怖（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 28

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吳三桂引清兵入關，是為了名妓陳圓圓？降清原因其實有苦衷，400年來卻被後人黑超慘】