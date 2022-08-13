獲封「唐代鄧麗君」的名妓　粉絲無數卻成情場大輸家　結局極淒涼

有「古代版鄧麗君」之稱的劉采春是中唐知名女藝人。



唱作俱佳、還會演戲、相聲，無數粉絲聽到她的演唱，就激動地拜倒在她的石榴裙底下，感動得痛哭流涕，甚至連知名大才子元稹也不例外！

元稹甚至為她拋下舊愛薛濤、寫詩歌頌她的美貌，還偷塞錢給她丈夫……

究竟劉采春是一位怎樣的女子呢？

巡迴演出令粉絲瘋狂活像當代巨星 卻偏偏愛錯一個人（點圖閱讀精華節錄）：

+ 22

她是吃公家飯的名妓、戲曲界的先鋒

唐代的女妓分很多種等級，其中一種是「官妓」，顧名思義就是侍奉官員的歌妓。官妓隸屬於官方專門設置的機構，屬於「教坊」下的「樂營」管轄，再細分為樂部和舞部，而劉采春便是擁有樂籍的官妓，可說是位吃公家飯的名妓。

之後，她與同為伶人的周季崇結為連理，和丈夫一起弄了個戲班，表演參軍戲（類似相聲），大受歡迎，並且在江浙地區巡迴演出。累積一定的表演經驗後，劉采春突發奇想，將唱歌融入參軍戲中，自創詞曲做了＜望夫歌＞6首。在《中國戲曲通史》中對這項創舉表示認同：「這種歌雖不是敘事的，卻開闢了參軍戲中唱曲子的先例。」

只要她的歌聲響起，深閨怨婦都會聽得痛哭流涕：「不喜秦淮水，生憎江上船。載兒夫婿去，經歲又經年。借問東園柳，枯來得幾年。自無枝葉分，莫恐太陽偏。莫作商人婦，金釵當卜錢。朝朝江口望，錯認幾人船。那年離別日，只道住桐廬。桐廬人不見，今得廣州書。昨日勝今日，今年老去年。黃河清有日，白髮黑無緣。昨日北風寒，牽船浦裏安。潮來打纜斷，搖櫓始知難。」

和鄧麗君一樣，劉采春以女性歌迷居多。6首自創詩歌更將劉采春的名聲頂到巔峰，傳說只要她的歌聲響起，深閨怨婦都會聽得痛哭流涕，她的詩中反映了多數唐代女性的生活——也就是所謂「商人婦」。大家都熟悉白居易＜琵琶行＞中琵琶女的悲情故事：「門前冷落車馬稀，老大嫁作商人婦。商人重利輕別離……」，事實上有很多女性都是過著這樣的生活，丈夫出外經商、獨守空閨的寂寞是這個時代的女性共感。

【延伸閱讀】「晚清最美格格」王敏彤：才貌雙全從小愛上溥儀 卻換來悲慘人生（點圖閱讀）：

+ 6

與元稹有段婚外情，最後仍各奔東西

長慶三年，元稹被調到越州當刺史，恰好劉家戲班也到附近巡迴，元稹知曉＜望夫歌＞是她自創的詩歌時，對她的才華驚艷，又對風情萬種的劉采春一見傾心。元稹也曾稱讚她的容貌：「詩才雖不如濤，但容貌佚麗，非濤所能比也。」還寫詩送她：「言辭雅措風流足，擧止低回秀媚多。更有惱人腸斷處，選詞能唱《望夫歌》。」

劉采春在遇見元稹前，和丈夫感情很好，但元稹的才華與風流深深吸引了她，二人互相欣賞，很快地墜入了愛河。據說元稹為了與劉采春幽會，還給了她丈夫周季崇一筆「青春補償費」，甚至自願申請留任在越州。然而7年後，元稹這位花花公子仍舊是離開了劉采春。

據史料記載，一代才女名伶劉采春最後是跳河自盡的，自盡原因已不可考，而她紅杏出牆和元稹相愛、之後卻又被拋棄，後來的日子裡，劉采春過得如何我們也無從得知。可以知道的是，曾經名滿天下的女藝人，終是沉澱成一粒沙。而劉采春在歷史的長河中，泛起了一朵浪花，她的傳世詩作，至今讀起來仍琅琅上口，讓我們得以窺知唐朝江南女子的萬千風華。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：她名滿江南、還與元稹大談婚外情，最後卻黯然投河自盡…唐代名妓劉采春令人唏噓的一生】