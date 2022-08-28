武林高手在民間！25歲女孩苦練18年「獨竹漂」在水中起舞似輕功

神乎其技的「一葦渡江」，原來不只是傳說！在貴州赤水河流域，有一個流傳千年的絕技「獨竹漂」，曾經是赤水河兩岸先民的「出街日常」。古代交通不便，先民用楠竹作為交通工具，一人一竹，凌波而行，如履平地。



到了交通便利的今天，民眾無需再踏竹出行，凝聚了先民智慧的獨竹漂，就以體育活動和民俗表演的形式傳承下來，被列入國家級非物質文化遺產。凌波起舞的「獨竹漂」表演更驚艷世界，令更多人了解這門「中國功夫」。



25歲獨竹漂傳承人 為凌波起舞苦練18年

獨竹漂源於秦漢時期，距今已有上千年歷史。赤水河兩岸自古盛產竹、木，古代交通不便，先民就用楠竹或木頭當作交通工具，手持長竿立於獨木之上，凌波而行，如履平地。1998年，赤水市複興鎮馬鞍山一個漢晉時期古墓中，曾出土一幅獨竹漂石刻，上有詩句，「獨竹飛流飄然過，纖夫逆行步步難。」

隨着時代變化，獨竹漂不再是出行必備的生活技能，而成為民間體育活動和娛樂表演。在2011年舉辦的第九屆全國少數民族傳統體育運動會上，獨竹漂首次被列入運動項目；2021年，赤水獨竹漂又被列為國家級非物質文化遺產。

楊柳表演影片：

獨竹漂表演看起來好像武俠小說裏的「輕功」，表演者赤足站在直徑約15厘米、長約8米的楠竹之上，手持竹竿，或劈浪前行，或倒退轉彎，甚至在竹上表演高難度「雜技」動作，神乎其技。

25歲的獨竹漂傳承人楊柳，就能在竹上翩翩起舞，她穿古裝表演獨竹漂的影片，在網上爆紅，又火到國外，令許多外國網友驚歎，「這是甚麼中國功夫！」

要成為獨竹漂高手，並不簡單，保持平衡已經很難，在竹上跳舞就難上加難。楊柳從7歲開始練習獨竹漂技巧，有時候一個動作每天要練習幾百次，也曾千百次從竹上跌落水中，才有了今天的驚艷身手。

赤水獨竹漂是貴州民間絕技，圖為黔東南榕江縣學生，在暑假裏練習獨竹漂技巧。（VCG／當代中國授權）

作為非遺傳承人，楊柳表示，最初練習獨竹漂，只為了強身健體，但後來意識到，這門絕技承載了赤水兩岸民眾千百年的記憶，「希望能一直把獨竹漂這種非物質文化遺產傳承下去」。

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