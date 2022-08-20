廣州大佛寺三尊6米高青銅大佛坐鎮　金色銅瓦和高科技抗千年風雨

在廣州越秀區繁華而先進的北京路中央，有一座建於南漢年間的大佛寺。這座古寺歷經千年，依然香火鼎盛，是佛寺之中的「嶺南之冠」。它供奉三尊三世佛像，很多重要的法事都在這裏進行。



別以為它「古」，大佛寺採用了高新技術，能抵禦風雨侵蝕，即使寺內長年開放，也能保持莊嚴亮麗，成為鬧市中難得的淨土。



北京路是廣州第一條覆蓋5G，集文化、娛樂、商業於一身的步行街，廣州有名的廣州百貨、光明廣場就在這裏，是廣州最繁華的商業集散地。在商廈林立當中，有一座始建於南漢時期的千年大佛寺，與繁華吵鬧的北京路形成強烈對比。

廣州大佛寺座落在繁華的北京步行街中央，四周被著名的百貨商廈包圍，鬧市與淨土相映成趣。 （視覺中國／當代中國授權）

大佛寺原本共有28座的。南漢開國高祖劉龔因為信奉佛教，在當年廣州城區的東南西北四角各興建了七座佛寺，以對應天上二十八星宿之數，稱為「南漢二十八寺」。大佛寺的前身就是其中之一，名叫「新藏寺」，位於廣州城的西南角。

明朝時，新藏寺擴建為「龍藏寺」，曾經一段時間被徵作「巡按公署」，明朝時，新藏寺擴建為「龍藏寺」，曾經一段時間被徵作「巡按公署」，作為官府行政重地，可以見到佛寺的地位。「巡按公署」後來毀於大火，到了清朝康熙年間，仿京師官廟制式及嶺南風格重建。寺內鑄造三尊大青銅佛像，分別為「釋迦牟尼佛」、「阿彌陀佛」和「彌勒佛」，三尊大佛像人那麼高，高約6米、重達10噸，從此佛寺稱為「大佛寺」。

廣州大佛寺寺內鑄造三尊大青銅佛像，因而得名。（微信公眾號＠廣州大佛寺）

清雍正年間，廣州知府一度選擇在大佛寺宣讀諭旨，並在大佛寺建立了「宣諭亭」，同時在大殿兩側建韋馱殿、伽藍殿，以及佛境、禪林東西兩門，大佛寺院範圍從此擴大了，佛事興旺，成為廣府五大叢林之一。

大佛寺歷經朝代更替、政治洗禮，依然是廣州香火最興旺的佛寺之一。2010年大佛寺開始進行擴建工程，建設毗盧殿暨弘法大樓，從此，最「古」的大佛寺有了新科技元素。

大佛寺玉佛背後的光環，是特別手工鍛造的紋路，把燈光散射出來，形成金光四溢的效果，省電效果好。（視覺中國／當代中國授權）

為了令大佛寺結構堅固更耐用美觀，建設弘法大樓時運用了近4,500塊平方米的金色銅瓦併砌而成，瓦片經過特別的氧化處理和保護，更能抵擋侵蝕。金色的銅瓦片在陽光照耀下，金碧輝煌，令大佛寺能夠避過風雨洗禮，依然保持雄偉的氣勢。

毗盧殿內的吊頂，是一個曲型「捲棚」，運用了金屬銅彈性高的特性，加以高超技藝製作而成，令寺內空間更寬闊莊嚴。

廣州大佛寺內的圖書館，館藏佛法書籍齊全，規模像一個標準的圖書館。（圖片來源：廣州大佛寺博客 )大佛寺不單具靈氣，更接「人氣」。大佛寺建有廣東省唯一一個佛寺內的圖書館，常年免費開放，歡迎善眾入內看書，是大佛等的一大特色。毗盧殿和弘法大樓集拜佛、禪修、圖書、接待多功能於一身，是國內佛寺的一大創舉。

大佛寺已是每年佛法盛事的重要開壇朝拜之地，在繁華的北京路逛膩了，不妨到大佛寺內走一走，洗滌一下心靈。

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