水深火熱的地獄式工程！中國最難掘隧道7分鐘車程竟花了12年？

大瑞鐵路是中國西部開發重要項目，東起雲南省大理市，西至中緬邊境瑞麗市。鐵路的關鍵工程大柱山隧道位於瀾滄江畔的懸崖峭壁，隧道全長14.5公里，通行只需要7分鐘車程，修建工期卻足足花費了12年，被稱為「最難掘進隧道」，到底難在哪裏？掘進大柱山隧道的工人們又是如何克服這些難題？



大瑞鐵路是迄今為止穿越橫斷山脈的第一條鐵路。而大柱山隧道有「中國最難掘進隧道」、「中國隧道施工地質博物館」之稱，綜合了幾乎所有隧道工程可能遇到的難題。（中鐵一局）

大柱山隧道地質複雜 施工遇「水深火熱」等難題

橫斷山脈是世界最複雜的山系，平均海拔超過4,000米，全長330公里的大瑞鐵路是穿越橫斷山脈的第一條鐵路，其中僅大柱山隧道就需要穿越6條斷裂帶。隧道自2008年開工，有500多名專家先後到此調研攻關，判斷此處綜合了複雜斷層、突泥湧水、軟弱圍岩大變形、高地熱、岩爆等各類風險，是一條「地獄式隧道」。

由於特殊的地形、地貌，大柱山隧道沒有豎井、斜井等輔助施工條件，只能從進、出口兩端掘進，工人們在隧道內施工時要面臨「水深」「火熱」兩大難題。

大柱山隧道不斷噴湧而出的水柱，冰涼且湍急，這些湧水來自山體，水溫僅有16度。（中鐵一局）

「水深」是指湧水，大柱山隧道猶如「水簾洞」，工人要跟突如其來的湧水泥漿作戰，經常要「冒雨」和「泡水」開工；隧道內湧水成河，水位上升，工人常常要划船到「掌子面」（即開挖坑道不斷向前推進的工作面），伸手就能摸到隧道頂。

此外，因為出口方向掌子面比洞口低，水不能自己流出，只能反坡排水。經過多次湧水，施工隊積累了豐富的「馴水」經驗，在出口端反坡段，先後建了7座抽水泵站，50多台大水泵和幾十台小水泵接力，基本解決了反坡排水施工的難題。

大柱山隧道的高地熱使施工環境達到40℃以上，工人們需要輪換施工以及用冰塊降溫。（視覺中國；當代中國授權）

至於「火熱」是指高溫，大柱山隧道內高地溫段長期溫度維持在40℃左右，有時甚至超過50℃，每天每個挖掘面需要運送12噸冰塊給工人降溫。由於洞內濕度常年也高達80%，工人們如同在「桑拿房」施工，嘔吐、暈倒情況時有發生，因此每施工20分鐘就要在冰塊上休息15分鐘，且施工隊每3小時就要輪換一次。

在「水深火熱」之外，圍岩失穩致剝離掉落也會令多日施工成果毀於一旦。大柱山隧道項目總工程師劉昕華曾坦言，「岩石裏可能藏着一條河，也可能是泥石流溝，還有可能是瓦斯、輻射、軟弱圍岩，稍有不慎就是災難。」

大柱山隧道「一洞12年」 施工隊在大山深處堅守

大柱山隧道工程自2008年開工，由於地質條件惡劣，工期從5年半一度調整為8年，又調整為13年，最終花費了12年時間於2020年4月貫通。在這12年間，先後有6,000多名鐵路工人在大柱山隧道建設工地奮戰過。

高風險、高難度的施工環境曾嚇退了不少人。中鐵一局的施工紀實就曾透露，有工友開工數天後即走人，連工資都不要。在招聘工人時，當地人一聽是大柱山隧道就擺手說：「不去不去，太苦，那不是人幹的活。」

14公里的大柱山隧道見證了施工極限，圖為工人們在湧水中艱難前行。（視覺中國；當代中國授權）

項目伊始150人的核心建設團隊更走剩36人，因工期一再延誤，團隊施工水平和管理能力曾飽受質疑和指責。不過，有人選擇離開，也有人選擇留下，並堅守到最後。不少二、三十歲出頭的年輕人在這深山中駐守十餘年，奉獻了自己青春歲月，克服艱苦的環境，共同完成了這個「不可能完成的任務」。

大瑞鐵路助民眾走出山區 改善滇西交通運輸格局

建設大柱山隧道耗費為數可觀之人力、物力及時間資源，為甚麼不選擇更容易施工的路線？

據專家介紹，大瑞鐵路全線包括大柱山隧道，在勘察設計期間有60多種選線方案，目前已是最佳線路。大柱山隧道通車後，動車從此處通過只需要6至7分鐘的時間。

大瑞鐵路正線全長330公里，設計時速140公里，項目投資約257億元人民幣，是中緬國際鐵路中國境內的「最後一段」。（視覺中國；當代中國授權）

大瑞鐵路全線預計2023年底通車，鐵路建成後將極大改變雲南西部的交通運輸格局，同時結束雲南西部少數民族地區不通火車的歷史，屆時山區民眾可以擺脫橫斷山脈的阻隔，走出大山。

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而大理到瑞麗的行車時間，將由現在公路的6小時縮短到2小時左右，從昆明至瑞麗近700公里的路程也可望「夕發朝至」。

此外，大瑞鐵路也是中國西南進出境通道之一的中緬國際鐵路通道的重要組成部分，對雲南省經濟社會發展和對外開放，開發滇西礦產及旅遊資源，完善鐵路網佈局也有深遠的意義。屆時除了改變雲南處於全國綜合交通運輸體系末梢的狀況，還會提升雲南在全國的經濟地位。

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