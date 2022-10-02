20世紀人類征服自然的三大奇蹟：改變2千萬人命運的成昆鐵路

中國有一條鐵路，與美國阿波羅登月、蘇聯第一顆人造衛星升空，被聯合國並稱為「20世紀人類征服自然的三大奇蹟」，這就是成昆鐵路。



在設備落後的1950年代，30萬建設者用手、用鍬、用錘、用鑽，開山鑿路、遇水架橋，奮鬥13年，征服了被稱為「鐵路禁區」的中國西南大地，在四川和雲南之間，架設起了「鋼鐵動脈」——成昆鐵路，喚醒了沉寂千年的大涼山，2,000多萬人的命運就此改變。



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30萬人建成昆鐵路 懸在半空施工

往來四川成都和雲南昆明的成昆鐵路，全長近1,100公里，有一半位於強震區，60%的路線穿越高山深谷，地形複雜，峭壁林立，幾乎所有地質災害，都可能在沿線發生，被稱為「地質博物館」，多國專家都斷言這裏是「鐵路禁區」。

1958年，30萬建設者奔赴西南，開始了這場極限挑戰。當時沒有現代化機械和設備，挖隧道、架橋全靠人工，一點點鑿開堅硬的山岩，埋上炸藥爆破，再把土石一車車運出去。「機械是沒有的，最好的機械就是風槍（風鑽），」當年不到20歲的工人陳大平回憶，一天工作下來，人都要被震暈。

成昆鐵路開建的時候，沒有現代化機械和設備，建設者攀着軟梯上山，人工操作風鑽鑿開岩石，其艱難可想而知。（網上圖片）

有的施工地點懸崖接近90°，建設者根本無法站立，只能用繩索吊在半空中施工，還要面臨山石滾落、坍塌的風險。

環境很苦，鬥志很高。建設者們還苦中作樂，舉辦籃球賽。陳大平回憶，當年他們打籃球都要戴安全帽，因為施工地周邊全是山，猴子也來圍觀球賽，還會學着投球那樣扔石頭。

成昆鐵路：創造13項世界鐵路之最

1970年7月，成昆鐵路建成通車，當年突破了18項中國鐵路記錄，創造13項世界鐵路之最，被聯合國譽為「20世紀人類征服自然的三大奇迹」之一。13年裏，共有約2,100名建設者犧牲，平均每公里鐵路就有兩個人倒下，鐵路沿線修建的30多座烈士陵園，安放着他們的豐碑。

▼▼▼成昆鐵路一線天大橋藏在大渡河峽谷中，上圖為2018年的大橋，下圖為1970年建成通車時的大橋，可以想見當年建設工程之艱辛▼▼▼

成昆鐵路一線天大橋，藏在大渡河峽谷中，上圖為2018年的大橋，下圖為1970年建成通車時的大橋，可以想見當年建設工程之艱辛。（視覺中國／當代中國授權）

1096公里，124座車站，991座橋樑，427條隧道，從此天塹變坦途，讓大小涼山徹底告別了沒有鐵路的歷史，讓一個個與世隔絕的村寨與外界相連，至少影響和改變了西南地區2,000多萬人的命運，不僅是山區民眾的「希望鐵路」，也是社會發展的「生命動脈」。

成昆鐵路建設艱巨 成涼山「扶貧車」

時速40公里的綠皮「小慢車」今天看來速度很慢，但對大山裏的村民來說卻是一列致富「快車」。

「20多年了，供父親母親、老婆孩子，錢都是靠這個慢車掙出來的，」成昆鐵路喜德站所在的四川省喜德縣彝族村民依夥伍沙對「小慢車」很有感情，鐵路通車後，他只要花幾塊錢就可以坐車外出買賣貨物，而原來搭班車需要40多元錢，「這確實是一個扶貧車，（我們）真的感動」。

▼▼▼四川樂山，大涼山裏的彝族民眾，乘坐成昆鐵路的「慢火車」運送農產品。雖然已進入高鐵時代，慢火車仍是四川省大小涼山民眾進出大山的主要交通工具▼▼▼

四川樂山，大涼山裏的彝族民眾，乘坐成昆鐵路的「慢火車」運送農產品。雖然已進入高鐵時代，慢火車仍是四川省大小涼山民眾進出大山的主要交通工具。（視覺中國／當代中國授權）

鐵路通車當年，中國決定在四川西昌建設第三個衛星發射中心。半個世紀過去，成昆鐵路運送了無數火箭、衛星、燃料等「特殊乘客」來到西昌，見證了中國航太事業的發展。如今，成昆鐵路的速度、運力漸漸跟不上發展需求。2007年，建設者們開始沿着老鐵路「複製」一條新的成昆鐵路複線，設計時速提升至160公里，建成後，從成都到昆明，將由目前的19個小時縮短至6個小時，或許又將改變一代人的命運。

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