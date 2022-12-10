曹操「戰鬥力最高」兒子曹彰　敵軍聞風喪膽　最後卻慘死母親面前

曹彰，字子文，是曹操的第三個兒子，因為有撮金色鬍子，被戲稱為「黃鬚兒」。



雖然有一個鼎鼎有名的梟雄老爸，但他絕對不是所謂的「靠爸族」，年紀輕輕的他靠著驚人武力，最終還成為塞外胡人聞風喪膽的沙場名將。

然而，就在曹彰立下了無數戰功、加官晉爵以後，卻在家中突然死了！

許多後人推測他的離奇死因，或許是哥哥曹丕設下的陰謀詭計，到底是真的還是假的？就讓我們回顧「黃鬚兒」曹彰的人生一探究竟。

大破叛軍幾乎平定北方 卻疑遭這至親的人殘忍殺害（點圖放大閱讀）：

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「我就是不愛讀書！」 從小習武 長大要當大將軍

在曹操幾個有名的兒子當中，或多或少都有獨特專長，像是文采高超的曹植，懂得治國、運籌帷幄的曹丕。而排行老三的曹彰臂力過人，射箭、駕車、跟野獸搏鬥，樣樣都難不倒他，跟隨父親南征北討，對血腥的戰爭場面也毫無畏懼。

曹操曾經批評他：「不喜歡讀書，又不學習聖賢之道，騎馬擊劍不過是一介武夫的能耐罷了，有什麼值得炫耀的！」但是喜歡習武的曹彰哪聽得進父親的話，他回答：「大丈夫應當效法衛青、霍去病那樣的大將軍，率領十萬之眾在沙漠上馳騁，驅逐戎狄、建功立業，怎麼會去當讀書人呢？」

又有一次，曹操詢問各個兒子的志向，曹彰又說：「我想當大將軍！」曹操隨即反問：「那你要怎麼做一個好將軍？」曹彰又答：「披堅甲，握利器，面臨危難不顧自己，身先士卒，有功必賞，有罪必罰。」果斷表明未來就是要當一個稱職的職業軍人。

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威震塞外 胡人最懼怕的曹魏猛將

英雄最怕無用武之處，公元218年，正好塞外的烏丸族起兵造反，曹彰接受命令率軍征討叛軍，出發前曹操還特別告誡他，在外征戰絕對不能仗著老爸的名號胡作非為、亂打仗。

曹彰果然不負父親的期望，除了大破烏丸叛軍之外，更降伏了遼東鮮卑大人軻比能，幾乎平定北方的叛亂。功成歸國的曹彰聽了哥哥曹丕的建議，將功勞分享給所有將士，曹操看到兒子功成名就高興的不得了，頻頻拉著兒子的鬍子：「我的黃鬚兒果然立下奇功！」

《三國志》作者陳壽對曹彰也讚譽有加：「任城（曹彰）武藝壯猛，有將領之氣。」（《三國志 魏書 任城陳蕭王傳第十九》）白話來講，就是陳壽說曹彰武藝高超，有統帥、將領的風範。

曹操死後成為「眼中釘」 被哥哥曹丕打入冷宮

兩年後，曹操去世，由嫡長子曹丕繼位。因為過去曹彰在北境立下大功，曹丕特別下詔，為弟弟曹彰加官晉爵，讓他瞬間成為封地萬戶的大地主。

儘管受封無數，戰功彪炳的曹彰還是成了哥哥曹丕的「眼中釘」，被打入冷宮不受重用，從此再也沒有外派打仗機會了，回到封地後變得性情暴躁、嚴苛剛厲。

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「吃了毒棗子就死了」 曹彰是被曹丕毒害的嗎？

公元223年，曹彰前往首都洛陽朝見曹丕，然而卻染上疾病不久就死在府邸。離奇的死因讓後人不免懷疑，身強體壯的曹彰怎麼就這樣染病死了，而且還是在接見哥哥以後就撒手人寰，許多人將矛頭指向已身為魏王的曹丕。

《世說新語》記載了有關曹彰死因的故事：相傳當時曹彰前往洛陽拜見曹丕，兩人相約一起下棋、聊天，曹丕為弟弟準備了一整盤的棗子準備毒殺他，兩人就這樣一邊下棋一邊吃棗，曹丕專挑無毒的吃，然而不知情的曹彰卻吃了有毒的，隨後痛得在地上直打滾，在旁邊觀棋的太后急忙找水要救他，卻遲遲找不到裝水的容器，就這樣搶救不及，最終曹彰慘死在哥哥與母親面前。

不過，後世學者也提出證據駁斥了這個說法，《世說新語》畢竟只是小說文學，其中參雜了虛構的故事。「曹丕毒害曹彰」的故事沒有依據，最明確的證明是，曹彰到洛陽朝見時的時節正是農曆五月，這時候的棗子根本還沒成熟，那麼曹丕又怎麼可能用棗子下毒害死曹彰呢？

曹彰的離奇死因至今還是謎團，也許真的只是意外染病死亡。不過，曹彰勇猛過人的特質，以及帶兵打仗的能耐，可以合理懷疑是成為曹丕「眼中釘」的主要原因，但是沒有依據說曹丕就是謀害他的殺人兇手。

熱愛打仗的曹彰，被哥哥沒收軍權以後，只能留守在自己的封地，再也沒有征戰沙場的機會，或許當時一部份的他早就死了。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：曹操「戰鬥力最高」兒子，竟然遭兄弟狠心殺害？揭害他人生悲劇的真正原因】