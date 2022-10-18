圓明園罹難162周年　動畫還原昔日景觀　何以數字化重現世人眼前?

1860年10月18日，被譽為「萬園之園」的圓明園被英法聯軍用大火焚毀。

今日（18日）是圓明園罹難162周年紀念日，園方免費開放予公眾入場，《央視》更公開一段以動畫方式復原的圓明園的片段。



圓明園—康熙時期。（微信公眾號＠耳朵裏的博物館）

圓明園坐落北京西郊海淀區，與頤和園毗鄰，始建於康熙48年（1709年），康熙帝將圓明園賜予四子胤禛（雍正帝）。在清朝，皇帝每到盛夏都會到圓明園避暑、聽政，處理軍政事務，因此圓明園又有「夏宮」之稱。

圓明園歷經雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐五位皇帝150多年的經營，建築規格中西合璧。直至1860年，英法聯軍攻佔北京後，縱火焚燒圓明園，大火連燒3天3夜，圓明園內至少150萬件文物被掠奪，包括中國先秦時期的青銅禮器，唐、宋、元、明、清歷代的名人書畫等等。

歷經八旗兵丁、土匪地痞、官僚、軍閥、奸商乃至政府的損毀，圓明園徹底變成一片廢墟。直至1988年，圓明園遺址公園建成，但僅存山形水系、園林格局和建築基址，假山疊石、雕刻殘跡滿布園內。

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圓明園數字化

在缺乏史料的情況下，圓明園難以恢復原貌、還原消失的建築。然而，梁思成弟子、清華大學建築學院教授郭黛姮就使用數字技術，將罹難前的圓明園數字化，將其「真容」重現。

2009年，數字化復原圓明園的項目正式立項。多年來，郭黛姮帶領團隊查閱了10000餘件檔案，設計出4000多幅復原設計圖紙，構建了2000座圓明園數字建築模型，6段歷史分期中的120組時空單元。

梁思成弟子、清華大學建築學院教授郭黛姮使用數字技術，將罹難前的圓明園數字化，將其「真容」重現。（微博＠清華大學）

由於圓明園各處景區留存的資料完整程度不同，甚至是嚴重缺失，整個復原工作困難重重。團隊不僅要研究樣式雷圖、銅版畫、歷史照片、清宮檔案，還要去了解分散在世界各地的流散文物。

在數字復原海晏堂（原十二生肖銅雕所在地）時，為了搞清楚這座大型噴泉內部的運行原理，郭黛姮團隊還找到西洋樓設計師們參考的西方建築名著，以及傳教士們的往來書信。

圓明園四十景之一—方壺勝境。（微信公眾號＠耳朵裏的博物館）

圓明園歷經5位帝王並150餘年的經營，其面貌和風采都有不同。最終，團隊選取4個最具代表性的時期複原，包括最初創建的雍正時期、景觀最繁華的乾隆時期、資料最完整的道光時期和燒毀前的咸豐時期，又再細分出乾隆早期、乾隆中期、道光早期等時期。其中，資料最完善的景區最高復原了其十三個時期的不同面貌。

在郭黛姮團隊的努力下，一座囊括了山水環境、建築藝術、造園藝術、園林植物、遺址考古與發掘的圓明園，在虛擬的數字空間重生。

對於為何不復建圓明園，郭黛姮曾解釋，若要復建，就要決定按照哪一個朝代復建。圓明園在150年間是不斷變化，只有通過數字化才能夠體現出它不同時期的變化。