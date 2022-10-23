雲南瀘沽湖藏古老神秘民族　揭開中國「最後的女兒國」

位於雲南和四川交界的瀘沽湖，一直以來都是遊客為之向往的旅遊勝地，可大家知道嗎？在山清水秀的天然面紗之下，瀘沽湖畔上原來還藏着一個古老而神秘的「女兒國」——摩梭族。

摩梭族是目前最後一個保留母權制度的東方民族，在中國少數民族中是獨一無二的存在；壯麗的自然景觀和獨特的民族風情，為瀘沽湖蒙上一道濃厚的傳奇色彩。



雲南旅遊勝地瀘沽湖 如鑲嵌於群山中的「天空之鏡」

瀘沽湖位於雲南寧蒗縣和四川鹽縣的交界處，橫跨川、滇兩省，湖面海拔2,600多米，平均水深40米，是雲南省海拔最高的湖泊，亦是中國第三深的淡水湖。（視覺中國/當代中國授權）

瀘沽湖四面青山環繞，湖中有5個全島和3個半島，每個島嶼形態各異，清澈得像一面鏡子的湖水將蔚藍的天空映在湖面上，讓整個瀘沽湖也跟着變得碧藍，呈現出海天一色的絕美景象，令人感到心曠神怡。

瀘沽湖是一個由高原溶蝕陷落而成的天然湖泊，從高空俯瞰，仿佛一個巨大的馬蹄躺臥在連綿起伏的山勢中央，十分獨特。在當地的摩梭語中，「瀘」指的是山溝，而「沽」則是内裏的意思，因此瀘沽湖也有「山溝裏的湖」的意思。

雲南旅遊看摩梭族 中國文化僅存母系社會民族

瀘沽湖是中國最清澈的高原深水湖泊之一，仿佛是一面鑲嵌於群山之中的鏡子，晶瑩剔透，一年四季景色變幻無窮，旖旎的山水風光自然不在話下，但瀘沽湖也充滿濃厚的民族風情。

瀘沽湖畔上主要居住着蒙古族、彜族、普米族、摩梭族等7個少數民族，總人口約1.3萬人左右，其中最具傳奇色彩的一定非摩梭族莫屬。

摩梭人居住在瀘沽湖的里格半島上，是他們世世代代的生活居所。（視覺中國/當代中國授權）

摩梭族是最後一個仍保留母權制度的東方民族，因此瀘沽湖有一個特殊的稱號叫「東方女兒國」。就如《西游記》中的女兒國一樣，摩梭人由女性主宰生活，身份較為顯赫，一般由最年長的祖母作為一家之主，掌管全家人的起居飲食、生產、祭祀活動等，是整個摩梭家庭的核心。

摩梭人的房屋稱為「木摞房」（「摞」讀音：羅），一般有兩層，成年女性居住二樓（稱為「花樓」），而其他男性則居住在一樓，只有「花樓」的房間設有外窗。祖母居住的房間則稱為「祖母屋」或「堂屋」，祖母屋由兩根大木柱支撐，分別代表「男柱」和「女柱」，這兩根柱子的木材必須出自同一棵樹，女柱為根，男柱為幹，象徵「女本男末」的意思。

摩梭人的家庭成員由母系家庭成員組成，其他父系親屬，就連親生父親也會被視為外人，不能住在同一屋簷下，而新生嬰兒也會跟隨母親的姓氏，並由母系家庭成員共同撫養成人。雖然父親不能與母系家庭成員一起居住，但像是在新年、成人禮等特定節日的儀式裏，父親依然擔當起重要角色，並不會被忽略。

農曆7月25日，正值雲南摩梭族的傳統節日「轉山節」，摩梭人會身穿色彩繽紛的民族服飾朝拜瀘沽湖畔上的格姆女神山，祈求女神庇佑。（網上圖片）

雲南摩梭族最獨特中國文化習俗：走婚

摩梭族除了少數因為要增加家庭勞動人口而娶妻或招婿之外，基本維持着「男不娶、女不嫁」的走訪異居制度，如此獨特的婚俗文化被稱為「走婚」。

男子如果對女子傾心的話，會在半夜的時候走進女子居住的「花樓」裏，但不能從正門進入，而是需要爬窗。男子會將帽子等隨身配件掛在門外，示意兩人正在約會，不希望被外人打擾，而他必須要在天亮之前離開，這時可以從屋子的正門離開。除非兩人關係得到女方長輩的認可，否則若是在天亮或女方長輩起床後才離開，會被視為無禮。

「走婚」的男女，只以感情來維繫關係，一旦發現性格不合或感情轉淡的時候，可以隨時切斷彼此的關係，可見摩梭族雖以母系族人當權，但就算是男性族人亦有自由選擇伴侶的權利，重女但不輕男。

雲南觀光旅遊發展興起 為瀘沽湖帶來新威脅

女兒國的傳説，加上如詩如畫的美景，讓瀘沽湖的人氣變得興旺起來，愈來愈多來自遠方的遊客慕名前來拜訪這個古老而神秘的母系民族，於是在短短3年間，只有20多戶的村子一下子就冒出了近30多間民宿、旅店，光在2012年，到訪瀘沽湖的遊客就高達150萬人次。

雖然觀光發展為瀘沽湖當地帶來可觀的經濟效益，讓摩梭人的生活變得更好，然而，簡單純粹的民風卻在悄然間被慢慢影響。如今走在瀘沽湖畔最繁華的落水區，隨處可見的都是卡拉OK、酒吧、賭場等娛樂場所，社會變得商業化，人也變得物質化，仿佛已經丟失了這裏原有的淳樸色彩。

過度開發會否讓瀘沽湖的傳統摩梭文化被現代文化侵蝕而逐漸消失？這個問題值得深思。

【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】

延伸閱讀：神聖的松贊林寺：雲南香格里拉最美「高原古堡」