中國航母工作人員有七種顏色背心　紅色可配槍？黃色是指揮官兵？

大家如果有留意中國航母的新聞，或會發現無論「遼寧艦」，還是「山東艦」甲板上的工作人員，都會穿上識別背心（內地稱為馬甲），而背心的顏色還有7種之多。到底這7種顏色各代表了甚麼？



中國航母的甲板背心共有7個顏色，當中又分不同工種，一般軍迷未必能完全掌握。（網上圖片）

航母工作人員穿上各色背心，自然是為了分辨各人的戰位和工種，方便管理和提高工作效率。

中國航母採用這種識別方法，某程度上借鑒美國海軍的經驗，再按本身需要改良；美國是航母大國，幾十年的累積總結絕對有值得參考之處，就如內地傳媒所說，「向強者學習是智者的表現」。

在中國航母上甚麼時候要穿着顏色背心，是有相關規定的。一般而言，當航母執行戰備任務，或者進行軍事訓練時，登上飛行甲板的工作人員就必須穿上背心，即使艦長也不能例外。

「遼寧艦」是中國第一航母，雖然實力遠比不上美國的核航母，但有助於解放軍累積操作經驗。（當代中國授權）

在中國航母上，穿「起飛」黃背心的工作人員「出鏡率」應該最高。不過負責指揮全局的艦長在任務和訓練中正常不會走上飛行甲板，他需要穿顏色背心的機會不會多。

目前中國航母工作人員的識別背心有7種顏色，分別是紅、藍、黃、綠、白、紫和棕。其中穿最「搶眼」黃背心的，是指揮類戰位官兵。但他們還有不同工種，這都會反映在背心上。

大家可能會記得，「遼寧艦」2012年底實現艦載機起降，新聞片段中有穿着有「起飛」字樣黃背心的官兵，做着指引「殲-15」起飛的動作。這動作瞬即網上爆紅，並被稱為「航母style」，很多網民乃至影視明星紛紛模仿。

穿最「搶眼」黃背心的，是指揮類戰位官兵。（當代中國授權）

除了「起飛」，黃背心的工種還有「調運」、「航空長」、「副航空長」等，後兩者是航空系統高級管理人員。

紅色代表危險工作？

穿紅背心的「驅鳥兵」是中國航母甲板上唯一帶槍兵種。紅背心在航母甲板上同樣「搶眼」。穿紅背心的是危險和安全管控戰位官兵，例如負責武器彈藥掛載的人員，他們的紅背心上會標注「彈藥」字樣。

此外，需要時會在甲板上開槍嚇走雀鳥的驅鳥兵，也是身穿紅背心的；他們是甲板上唯一帶槍的兵種。

穿藍背心是「調運和供氣保障戰位」的官兵，他們背心上標註的工種有「航材」、「供氣」、「吊運」、「設備」、「四站」等。中國航母上穿綠背心的，屬起降和飛機維修戰位官兵。

穿綠背心的工作人員，屬起降和飛機維修戰位官兵。（網上圖片）

「四站」這詞可能令大家摸不着頭腦，其實它是指航母上的製氧站、充氧站、冷氣站和充電站；在戰機可能飛抵的萬米高空，氧氣只有地面大約20%，所以飛行員這時便需要供氧。

穿綠背心是起降和飛機維修戰位的官兵，他們的背心上標注工種包括「教學」、「攔阻」、「起飛」等。

當中的「攔阻」是艦載機著艦後，負責把攔阻索復位的戰士，而「起飛」則是艦載機滑躍起飛前，保證「止動輪擋」運作正常的人員，其工作內容與黃背心的「起飛」並不相同。

中國航母拉網檢查時會七色同框

「止動輪擋」是固定戰機機輪的關鍵設備。戰機在滑躍起飛前，要先開動引擎並保持大功率，以在起步一刻「瞬間爆發」，確保有足夠力量起飛，情況好比手動排檔（棍波）汽車在靜止狀態加大油門，而後迅速鬆開離合器，令車「彈」出去。「止動輪擋」的作用，就是確保戰機在蓄勢待發的時候際，速度為零。

當然，這工種在電磁彈射的「福建艦」服役後，或有所改變。至於穿白背心的，是安全、醫務、政工戰位的官兵。他們的工種包括「指管」、「醫務」、「安全」等。另外，臨時上艦的人員登上甲板時，也會穿着白背心。

穿白背心的包括安全、醫務戰位的官兵；臨時登上中國航母上的人員，上甲板時亦會穿上白背心。（網上圖片）

穿紫背心的是艦載機燃油補給戰位官兵，他們的背心標注是「油料」；穿棕色背心的是負責機務的工作人員，背心標注「維護」。

剛才曾說到，中國航母的「背心識別」曾參考美國海軍，但在「中國化」之後，實際與美軍已有很大不同，背心顏色和工種完全一樣的，只有紫背心和棕背心。

最後要一提的是，雖然不同顏色背心的官兵戰位、工種不同，但他們也有「同框」出動的時候，例如艦載機準備著艦前，各色背心官兵會排着緊密的兩行隊形，從飛行甲板一端走向另外一端，進行拉網式檢查，確保甲板上沒有異物。

中國航母上穿不同顏色背心的官兵拉網檢查甲板，這是戰機降落前重要的程序。（網上圖片）

此外，在一些禮儀場合，例如歡迎貴賓的儀式上，七色背心的官兵便會一同亮相，代表艦上工作人員，列隊向貴賓致敬。

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