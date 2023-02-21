《天葬》的生死觀：藏語中有關喪葬習俗的委婉語
香港藝術節自1973年即為國際藝壇中重要的文化盛事，於每年2、3月期間呈獻眾多優秀藝術家的演出，致力豐富香港的文化生活。2023年第51屆香港藝術節，其中一個即將上演的音樂會，以「天葬」為題，反思生死的意義。以法國古典音樂美學為主軸的《天葬》，影像靈感來自西藏的生死觀——當地自然環境大多是懸崖峭壁，並沒有「入土為安」的選擇，當地人順應自然，以天葬回歸天家。
提到西藏，一般香港人都感到陌生。大家首先想到的，可能是連綿起伏的皚皚雪山，遼闊無垠的原野，波瀾壯闊的美景﹔其次，可能是與漢文化大為不同的風俗習慣，迎客的白色哈達（紗巾），漫山飄揚的經幡，清婉遒亮的梵唄，體現了藏族對於人與自然、人與人、生與死的哲學和態度。因為對藏文化的不了解，「神秘」便成為了其常見的註解。本屆香港藝術節節目《天葬》，用音樂展現西藏人的生死觀和自然觀，對人生的終結用另一種思考去打破「死亡」的禁忌。下文通過「死亡、停靈、葬禮」三個方面，介紹與藏族喪葬習俗有關的禁忌語，讀者朋友可藉此了解藏語殯葬的忌諱與委婉。
死亡
講到禁忌語，任何一個文化或語言都無法繞開死亡，藏文化也是如此。藏語中動詞「死」字寫作ཤི（羅馬轉寫為shi，發音與英語she相近）。與粵語文化一樣，藏族不會直言此詞，而是用其他的表達委婉替代，比如「不在了」（མེད་སོང་། me song）、「生命消散」（ཚེ་ལས་འདས་སོང་། tse le de song）或「無能為力」（མ་ལྕོགས། ma jok）等詞。
藏語在委婉表達上的一大特點，是具有極為豐富且系統化的敬體（相對普通體），這點同日韓語言非常相似。使用「敬語」（ཤ་ས། she sa），能讓語言更加禮貌、優雅，同樣也能替代一些可能引起人不快的表達。例如，若想要在委婉的基礎上表達尊敬之意，藏語直接使用「死」ཤི（shi）的敬語「去世」གྲོངས།（throng），而གྲོངས། 這個詞也能與其他的字構成新的詞，如「臨終」གྲོངས་ཁར།（throng khar）。因為佛教的盛行，高僧大德在藏民心中有著極高的地位，當他們圓寂時便需要用更高等級的敬語，而這些藏語表達又常常與佛教有著一定的聯繫，例如：「往生淨土」ཞིང་ལ་ཕེབས།（zhing la pheb）、「功德圓滿」དགོངས་པ་རྫོགས།（gong ba dzok）。這兩個藏語詞中，pheb是動詞「到達」的敬語，gong ba是名詞「精神、智慧」的敬語。
停靈
雖然藏族人民對於死亡同樣充滿敬畏，但藏民對於死亡的看法與漢人大為不同。因深受佛教「輪迴」思想的影響，藏民族大多相信肉身死亡，而靈魂不滅，對死亡喪葬儀式及禁忌也就大為不同了。藏族民間認為人亡故之後，將有3-4日處於中陰狀態，若家友在這個階段悲傷痛哭，或者提起亡者的名字，將有可能喚起死者對此世的眷戀而復活，無法順利踏上轉生之路。由是之故，直呼死者的名字是一大忌諱，而要用「亡者」འདས་པོ།（de bo）一詞來代稱。如果不慎提及死者名諱，須立刻誦念《六字真言》。在一些藏傳佛教地區，父母去世後，也不可直接念及「母親」、「父親」，而要用「至善之人」དྲིན་ཆེན་པོ།」（thring cheng bo）、「摯愛之人」དགའ་ལྡན་པོ།（ga den bo）等委婉表達來替代。此外，遺體需要依照星算師卜算出的「吉祥」ཕྱོགས་གཙང་།（chyok tsang，兩個詞分別是方向和純淨的意思）的方位停放，且不可置於床上，以隔絕死者對身前諸事的依戀；也不能直接放置在地上，而需要用地磚或木板相隔，其目的是避免停靈之處變為「凶地」。
葬禮
對於普通的藏民來說，天葬是最普遍、最具代表性的葬禮。他們認為，將自己的身體施捨給禿鷹來完成最後一次善行，體現了崇高的利他精神，即有助於靈魂的轉世，又經濟、環保地處理了大體。加之，因天葬台一般位於殊勝之地，藏民相信能助力亡者靈魂抵達彼岸。其他的葬儀還有僅適用於活佛、高僧的塔葬，等級較高的火葬，夭折兒童或意外身亡之人採用的水葬等。按照藏族對於死亡的理解，並沒有漢族「入土為安」的觀念，這固然有佛教輪迴思想的影響，也因為他們大部分以遊牧為生，沒有產生漢族對土地的依賴情感。因此，藏族並無「掃墓」一說，對於遺體的恐懼也不像漢族地區的喪俗般明顯，但也普遍認為「屍體」རོ།（ro）晦氣而須加以避忌。取而代之，一般人用普通敬語詞「遺體」ཕུང་པོ།（phong bo），「火化」的藏語為ཕུང་པོ་བསྲེག（phong bo sek），當中動詞sek是「點火」的敬語詞；喇嘛活佛則要用到更高等級的敬語詞「大體」སྐུ་གདུང་།（ku dong），其由敬語詞「骨」（ku）和「慈悲」（dong）相合而成，為表達更加深沉的敬意，高僧「火化」的藏語為སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ།（ku dong zhuk bul）——使用多個敬語詞的疊加。去過西藏旅遊的朋友可能發現，傳統的藏餐基本是不會以「魚」入菜的，「魚」甚至是一種餐桌禁忌，其中一個原因就是藏區有水葬這種喪儀。
藏語中有關死亡和喪葬習俗的委婉語，折射出藏民族特有的生死觀、語言特點和文化心態。當然，也反映了文化之間的共同之處，例如，不謀而合的是，藏語中「死」ཤི།（shi）字與數字「四」བཞི།（zhi）的發音相近，雖然日常表達時藏族民眾不會特意避開不說「四」這個數字，但是登記車牌或選擇手機號碼時，還是傾向避開「四」的組合，是否受到了漢文化的影響，就不得而知了。反正擇吉避凶，不分民族，忌諱之微妙莫過於此。
本文作者為王莎（香港理工大學中文及雙語學系博士研究生）及梁慧敏（香港理工大學中文及雙語學系副教授）。《香港01》獲授權轉發。