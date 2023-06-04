中國仙本那　屏山峽谷「神秘交叉點」小船竟能神奇浮空？

一葉輕舟竟然能在空中漂浮前行？這個奇觀，出現在湖北恩施的屏山峽谷，這裏被譽為「中國仙本那」。小船浮空的真相是甚麼呢？



地處「神秘交叉點」的屏山峽谷

屏山峽谷地處「神秘交叉點」，也就是北緯30度、東經110度、位於中國版圖中心的湖北鶴峰縣。

屏山峽谷溪水清澈，搭船賞景，小船如同漂浮在半空一般，非常神奇。（圖片來源：視覺中國）

峽谷形成於兩億多年前的三疊紀時期，大地的擠壓，風力的侵蝕，造就了這裏峭壁聳立、溪流環繞的美景。

全長18公里的峽谷中，最窄處僅有150厘米，大約是成年人展開雙臂的距離。

遊人可以搭乘小舟，順流而行，仰頭望去，壁立千仞，天光一線。碧綠的溪水未受過工業污染，清澈見底，陽光直射下來，小舟如同漂浮在空中，令人歎為觀止。

遊客換上土家族服飾，體驗屏山峽谷「小船漂浮」奇觀。（圖片來源：「鶴峰屏山」官方網站）

屏山峽谷的千年土司文明

擁有「一線天」奇觀的屏山峽谷，在過去曾作為天險，守護着屏山腹地的「世外桃源」。

屏山腹地，地勢平坦，歷來是土家族的聚居地，遺存着中國獨有的土司文明。土司制度在中國古代沿襲近千年，中國封建王朝的當政者授予部分地區的少數民族部族首領以地方自治權。直至清朝雍正年間，大規模實行「改土歸流」，將管轄權收歸中央，土司制度宣告廢除。

容美土司遺址是全國重點文物保護單位，距今有700多年歷史。（圖片來源：湖北博物館）

位於鶴峰縣屏山村等地的容美土司遺址，是曾經湖北西部最大的土司，現存屏山爵府、洞府建築群等遺址，反應土家族社會的政治、文化風貌，於2006年被列為全國重點文物保護單位。

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