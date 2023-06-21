佛山大瀝：全國現存最老龍舟　591歲鹽步老龍再出江湖

6月2日，佛山市南海區大瀝鎮舉行鹽步老龍起龍儀式，全國現存最老、珠三角久負盛名的龍舟鹽步老龍抖落一身淤泥，再出江湖與世人見面，同時也拉開了2023年「鹽步老龍禮俗」全景活動以及「水上南海·龍騰大瀝」大瀝鎮端午龍舟系列活動的序幕。



591歲鹽步老龍再出江湖

鑼鼓聲響，醒獅起舞。當天10時許，「龍床」旁已擺好了案台、龍頭龍尾、祝文等。在鹽步老龍禮俗省級傳承人邵鉅熙朗讀祝文後，富有經驗的鹽步村民按部就班地進行祭龍、起龍、洗龍等儀式。

現場，幾名鹽步社區的老師傅便開動起水泵，從老龍藏地向龍湧抽水。一段時間後，老師傅們跳進齊腰深的水中，拔除覆蓋在湧面的水葫蘆、用小桶舀出船身的水，並拉拽麻繩，不停地往外舀水……隨後，老龍慢慢地從水中浮了起來，現場即時鑼鼓喧天，迎接老龍重出江湖。伴隨著陣陣鼓樂聲，幾名壯漢共同發力，沉睡的「鹽步老龍」再次露出了「真容」。

據記載，鹽步老龍最早可追溯到明朝宣德七年（1432年），船身為坤甸木，全長36.8米（不含龍頭、龍尾），座位68個，重約4噸。鼓後百足旗相傳為慈禧太后所賜，全長為四丈八尺（約16．2米），上書「五顯祖廟」，頂部孖金錢插12支雉雞尾。

2012年，鹽步老龍禮俗被列入廣東省第四批非物質文化遺產項目名錄，次年被推選為「中國體育非物質文化遺產」保護推廣項目。致力於鹽步老龍禮俗文化發展逾四十年的邵鉅熙也於2014年被評為鹽步老龍禮俗廣東省級代表性傳承人。

今年591歲的鹽步老龍，是珠三角諸多龍舟中的「明星」。鹽步老龍，是大瀝閃亮的文化名片，也是廣佛同城的紐帶之一。鹽步老龍與廣州泮塘龍舟之間數百年的「結契」情誼成為美談，龍舟運動更是成為兩地友好互動的橋樑，推動了廣佛兩地人民和諧友好交往。多年來，它與廣州泮塘龍船結契的故事一直為人津津樂道，以龍船為紐帶，鹽步老龍與廣州泮塘、坑口、茶滘等地建立了深厚的情誼。 「五經魁」「播液發靈」牌匾等故事流傳至今。

鹽步老龍不僅是龍舟中的「長者」，更是當時珠江三角洲劃得最快的五條龍舟，即「五京奎」之首。每一次，當鹽步老龍從鹽步大涌出發，經過廣佛交接處密集的河網，最後進入珠江河面，總能發出最耀眼的光芒。

「中心大瀝」將開啟「龍舟模式」高位進發

當天起龍儀式結束後，南海大瀝後續還將於6月18日，開展鹽步老龍拜華光廟、遊三河活動，屆時鹽步老龍將在鹽步大涌、河西、河東涌進行巡遊，沿線鄉親將有機會一睹老龍風彩；6月22日，鹽步老龍將赴廣州泮塘荔灣湧探「契仔」；6月23日上午，「契仔」泮塘老龍回訪鹽步老龍，當天還開展2023年南海區超級龍舟聯賽（大瀝站）暨鹽步錦龍盛會；6月25日上午，舉行黃岐龍母誕活動，當天下午舉辦黃岐錦龍盛會。

據記載，明朝萬曆二十五年（1597年）的端午節，鹽步老龍與廣州泮塘龍船在珠江河因龍舟競渡而「結契」，成為一段鄉誼佳話，流傳數百年。如果說，鹽步老龍與泮塘龍舟「結契」，是從歷史走到現在的佳話；那麼中心大瀝戰略，將助推大瀝經濟社會發展再攀高峰。

從廣佛同城到廣佛全域同城，到廣佛加快建設「1+4」廣佛高質量發展融合試驗區，再到佛山南海與廣州荔灣共建23平方公里的「廣佛灣」，大瀝走過了廣佛同城從1.0到3.0進階。隨著去年佛山將大瀝納入中心城區範圍，南海也將大瀝納入千燈湖中央活力區版圖，「中心大瀝」正邁向廣佛同城核心。

當前，大瀝正以「過河進灣、產業第一、項目為王、工商並舉、品質領航」為工作主線，全方位升級城市建設。上個月，大瀝發布了城市品質提升三年行動計劃，三年行動計劃涵蓋路暢、境美、樂活、優教、安康五個方面116個項目，通過城市升級、城市美學、城市文化來提升城市品質，為打造廣佛同城中心、佛山城市中心、都市產業中心、商流經濟中心、時尚消費中心、人才活力中心積聚動力。大瀝，正如「龍舟」一樣加速前行，向著高質量發展的方向高位進發。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

