大美嶺南｜何源缺牙山：離天三尺　置身雲海仙境

廣東河源有一座山，在當地素有「離天三尺」之稱，此山山高風勁，春夏常見雲海，秋冬霧氣瀰漫，景色四季變化，在攝影界和廣東「驢友」中鼎鼎大名。羊城晚報《大美嶺南》走進河源缺牙山，該山巍峨、雄偉，因主峰裂開一道十余米的大缺口，狀似缺牙，故被稱為缺牙山。茫茫雲海翻騰，萬里長風。在「離天三尺」的地方，看天地遼闊。



沿著東江旁公路駕車行駛，行至東源縣曾田鎮西南隅，可見遠處有兩座青色山峰，山峰之間有一道相隔十餘米的缺口，露出湛藍色的天空，形似「缺牙耙」，這便是缺牙山名字的由來。沿著山道向上攀登，偶見草叢中盛開的紅色野花隨風搖動，像火似的在灌木枝上「燃燒」。抬頭看去，幾座巨大的白色風車在翠綠的山坡上依次排列，數十米的葉片緩慢而平穩地慢慢轉動。

繼續向前，遠處的風車被泥土道和灌木遮蔽，逐漸在視野裡消失。再向上行去，峰回路轉，風車又從上到下逐漸顯現，不經意間爬到了山頂走到了風車底下。抬頭向上看，白色的巨大葉片在湛藍色的天空下旋轉，仿佛水車從天上挑下水來。

若是晴朗的日子，來到缺牙山上，風車沿著蜿蜒的山脊線分布，矗立在青山上，連接著萬里長空。向下望去，目極千里，青山連綿不絕，城市被綠地包裹沿著道路延伸，星星點點的村落點綴在江山的畫布上。人類滿腔的豪情激勇而發，彷彿站在了天地的分割線，伸手便可觸及天空。

至於夜晚，缺牙山上群星熒熒，「天接雲濤連曉霧，星河欲轉千帆舞。」山下萬家燈火，山上搭起三兩帳篷，在點點燈火旁，漫天星河下，你可以感受自然的寂靜和溫柔。

每年夏季，缺牙山有時會出現雲海盛景。清晨的缺牙山，隨著天光見亮，卷霞雲浪，朝陽裹挾著雲海，雲的波濤帶著金色的波紋隨著季風滾滾而來。沿著山勢攀爬，翻越山峰，淹沒了整個人間。放眼望去，風車在雲海中安然矗立，在岷峨雲濤中若隱若現，潔白的葉片被強風推動，在雲浪裡平穩而快速地旋轉起伏，仿若以天為海，扣楫中流。

雲從風車漫過，被葉片卷起一絲絲浮光。雲浪長風三萬頃，雲海浩渺變幻，時而洶湧壯闊，時而飛流直下。待到日落垂暮，洶湧的雲海變成溪流細流，大團的棉絨，在風車的旋轉中，雲霧被織成輕薄的細紗。

冬季的缺牙山則是銀裝素裹。寒冷的北風南下，同濕潤的南風一起，在缺牙山上的葉片、石壁、巨石、樹枝上雕刻著形態各異的冰晶、霜花。玉樹交枝，素彩空懸，薄霧瀰漫。再看去，風車在霧靄中靜靜旋轉，人間寂寥，獨特的嶺南雪景圖定格在此。

「蒼茫天地間，忽如遠行客。」在山巔，望四時之景，在悠悠天宇中，暢意抒懷，可謂幸甚至哉。

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