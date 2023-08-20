開第一槍？長春一電台稱永不合作《好聲音》　網民撐李玟：停播吧

近日，李玟Coco生前控訴《中國好聲音》節目組一系列不公屈辱對待錄音在內地網絡引發巨大討論。今日（20日）晚間，浙江廣電集團發文稱，針對相關爭議將進一步調查核實，指「李玟老師值得銘記，會督促製作方改進。」



在內地網絡，長春一電台「先鋒1063」廣播電台在19日發出聲明，宣布永不和《中國好聲音》合作，有說法指是內地首個公開抵制企業。多數內地網民就事件支持李玟，憤怒喊話節目組和相關單位集團，讓節目「停播吧」、「對李玟老師道歉」等。



該份署名為「中國長春城市生活廣播」的聲明寫道：「先鋒1063，永不合作中國好聲音，特此聲明」。隨後，在 #先鋒1063永不合作中國好聲音#等相關話題引發內地網民熱烈討論。有說法指，該電台是第一個公開聲明永不與《好聲音》合作的官方。

上月初，華語樂壇天后李玟驟然離世，令不少歌迷痛心不捨。近日一段關於Coco在錄製《中國好聲音》時一段長達9分鐘控訴節目組不公待遇的錄音再度在網絡掀起巨大討論。

據相關報道，當時錄製節目的Coco已經有腳在傷，原本在表演的時候與學員王澤鵬一同演唱，而且在事前已經與導演組達成共識，在正式表演時王澤鵬會站在她旁邊撐着，沒料到正式錄製時，導演組亦未能兌現承諾，最後只有她一個人穿上高跟鞋苦撐着表演。

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今日（20日）晚間，浙江廣電集團就事件做出回應表示，會認真傾聽吸收廣大觀眾和網民的建議，督促節目製作方努力改進工作，「李玟老師是一位好導師、好歌者，值得我們銘記」。針對大眾關心的問題，集團將以負責任態度進一步調查核實。

網民評論摘錄：

尊重大家，就請停播，讓中國好聲音消失。



藍台要改這個毫無疑問，我就看看你怎麼改，改不好怎麼辦？



再不調查禁了好聲音，真的要激起民憤了



連個公章都沒的聲明好沒誠意



請對李玟老師及她學生受到的不公平待遇道歉!!



這回應了什麼啊，聽君一席話，如聽一席話



華語樂壇天后李玟Coco：