大美嶺南｜江門鶴山雅瑤鎮：10月「火龍」舞動　祈福盼安康

【編者按】在江門鶴山雅瑤鎮，農曆八月下旬，陳山村、黃洞村等許多村莊都有舞「火龍」的習俗。夜幕拉起，星月交輝，隨著魚燈擺動，長長的「火龍」在人群的簇擁下在村社間穿行，所經之處，鑼鼓喧天、爆竹聲聲，不歇斷的煙火點亮夜空，流光溢彩。10月中旬，廣東秋意漸濃，羊城晚報《大美嶺南》走進江門鶴山雅瑤鎮，與「火龍」同遊，在焰火中看萬家燈火，璀璨人間。



陳山村舞香火龍，傳承已數百年，一般在農曆八月廿一前後舉行，一連三天。舞「火龍」的第一晚，村民會在村內最古老的祠堂門口，進行「起龍」儀式。熊熊燃燒的營火照亮了由竹子、野草等紮好的長龍。

村民捧著一把香，藉由營火點燃，再均勻地插入「龍身」上。「火龍」身上逐漸佈滿了點香火，長出了絢麗的鱗片來，在香火閃爍中，龍頭、龍角、龍鬚被勾勒得栩栩如生。隨著一身「起龍」「嗨！起」齊吼聲，鑼鼓驟響，爆竹震耳，村民隨著鼓點節拍將火龍舉起，火龍頓時「活」了過來，左搖右晃舒展著筋骨，盤旋蜿蜒在人間尋找。

在雅瑤鎮黃洞村，舞香火龍一般在每年農曆八月廿八和廿九舉辦。隨著夜色漸濃，阡陌縱橫的農田披上了暮色，參差不齊的村居點燃了燈火，鑼鼓聲、人聲響了起來。

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村民先將點燃的香插上數公尺高的「火龍」頭上，再將​​線香均勻插滿龍身。隨著「火龍」起身，舞動起了香火團簇而成的「龍珠」，「火龍」蜿蜒前行。孩子們舉起五光十色的魚燈，魚燈跳躍翻騰，形成一條歡騰的長隊。魚燈搖曳，焰火絢爛，在火樹銀花間，百米「火龍」上下翻飛、搖頭擺尾，在鞭炮和香火瀰漫出的煙霧中，彷如騰雲駕霧。「流光溢彩霓虹海，火樹銀花不夜天」，十里八鄉趕來看「火龍」的人摩肩擦踵，在這被點燃的夜晚中隨著「火龍」魚燈肆意歡笑。

池塘中深色的池水一如百年前，閃爍出煙火和香火的光芒，默默見證著人間的喜悅。

「火龍」由星星點點的千萬支香火組成，寄託著萬千萬人的風調雨順、幸福安康的祈盼。「火龍」在黑夜中舞動，帶著點點紅焰，伴著璀璨流光，描繪著這星漢人間。