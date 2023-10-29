大美嶺南｜超出片！清遠大麥山鎮：在廣東也能打卡瑤寨黃金梯田

「梯田疊疊青雲遠，黃花層層翠綠萋。一曲瑤歌穿壟埂，如詩九寨錦纈題」。在廣東清遠連南大麥山鎮，金色的梯田疊疊若天梯，沿著山坡蜿蜒而上，連接著大地和天空，描繪著秋的艷麗。羊城晚報《大美嶺南》走進大麥山鎮九寨梯田，在金色的天梯上，聽一曲勤勞與豐收的讚歌。一座座壯麗的梯田，如同大地的階梯，沿著山坡蜿蜒而上，每一層都富含著歷史的痕跡和自然的韻味。它們是人類的傑作，更是大自然的禮物。



奔波數千里的北風，10月終於趕到了廣東，它在這裡駐足，抖落身體，舒展筋骨，拍拍雲朵、喊喊禾苗，告訴它們秋的消息。於是，天空換下紗裙，稻田披上金裝。

九寨梯田，位於大麥山鎮新砦村北面的大禾山，總面積約1630畝，共6520塊，分佈在海拔160—300米的山嶺上。梯田處在群山間，被青山層層懷抱，周圍曾分佈有9個瑤寨。梯田依順山嶺盤繞而上，依山賦形，層層疊疊，阡陌縱橫。從山腳下向上望去好像天梯垂掛，秀美壯觀。

九寨梯田常以春秋兩季進行​​劃分。春季的梯田，雲霧繚繞，如詩如畫，水滿田疇，如明鏡懸掛，恍如仙境。秋天的九寨梯田則是另一番景象。青山收起了薄霧輕紗，換上深綠色的衣。梯田裡的稻穀成熟，金光粼粼，一片金黃色的景象。此時的九寨梯田，像是翡翠和黃金製成的珠寶作品，鑲嵌在大地上。

從山頂向下望去，層層疊疊的梯田高低錯落，金黃的田面和碧綠的田埂交織，斑駁的石路連通著黑瓦夯土黃牆的古樸屋舍，綠樹交隔著山坳間的村社。一代代人在此開闢、播種、耕耘、收割，歲月繪就了這幅恬靜而壯麗的景象。

瑤族村民在梯田裡工作，他們的身影在金黃的稻田裡穿梭。大片的白雲在湛藍的天空中湧動，高低錯落的梯田上流動著變化的光影，勾勒出動態的畫來。色彩和光影在這裡碰撞，人與自然在此和諧共舞。

瑤族「莎腰妹」 鄭壽松 攝

站在稻田中，手指輕拂稻穗，滿眼都是金色，滿鼻都是稻香，豐收的欣喜和滿足充溢胸膛。隨著秋風吹過，稻穗碰撞發出「沙沙」的聲音，金色的梯田訴說著自然的偉岸和生命的力量。

金色的梯田 謝應雄 攝

近年來，大麥山鎮借助縣全域旅遊發展契機，依托地區優勢資源與瑤族風情，始終堅持瑤族文化為根，農耕文化為本，大力發展觀光農業、休閒農業、田園綜合體等新業態，以農文旅多元深度融合助推「百縣千鎮萬村高品質發展工程」。大麥山九寨梯田生態農業觀光園區作為大麥山鎮文旅融合計畫之一，建於2020年。

大麥山鎮以農文旅多元深度融合助推「百縣千鎮萬村高品質發展工程」 謝應雄攝

「梯田疊疊青雲遠，黃花層層翠綠萋。一曲瑤歌穿壟埂，如詩九寨錦纈題」。九寨梯田是人類智慧與自然力量結合的產物。走進九寨梯田，將領略到自然與人文交織的魅力，感受到瑤族傳統農耕文明的獨特韻味。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】

封面圖源：羊城晚報