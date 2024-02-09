2024龍年事業運程｜肖龍勿衝動、肖猴有貴人！即睇12生肖升職建議

2024新的一年，每個人一定都希望自己能在職場中，做出一番成績，除了能提高薪水，還可以帶來許多的滿足感，對此《搜狐網》運勢專欄分析，12生肖能提升事業運勢的方法。



參考以下的運程建議，或有助今年的事業發展！（按圖了解）

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1. 生肖鼠

屬鼠的人，最大的優點就是聰慧的思維能力，因此在2024年能將自身的優勢，以最大的限度發揮出來，只要願意多動腦筋，就可以獲取讚賞。

2. 生肖牛

屬牛的人，今年可能流年不順，2024年會遇到相當多的阻礙，也會為發展事業帶來不少的麻煩。因此腳踏實地做好工作，事業便會穩步上揚。

3. 生肖虎

屬虎的人，2024年在事業上的競爭壓力，可能會比較大，除了會遇到不少實力相當，甚至更強的競爭對手，一些好的發展機會，也可能會落到對方手中。只有增強自身競爭力，才可能成功逆襲。

4. 生肖兔

在2023年，屬兔的人有很強的領導和管理才能。在新的一年，他們將延續之前的好運，帶領團隊做出好成績。不過，也需要提高警惕，小心別人放冷箭。

5. 生肖龍

在本命年裏，屬龍的人，在事業發展上，或許會將不太理想。因此只要放寬心，保持冷靜和理智，多請教同事，難題就能迎刃而解。

6. 生肖蛇

屬蛇的人，今年職場的波瀾會比較多，不只有上司的壓力，還容易被夥伴陷害。對此屬蛇的人，建議要保持謙虛的態度，並積極主動幫助同事，來獲得同僚的信任。

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7. 生肖馬

屬馬的人，在2024年有很大的發展空間，在得到貴人的指點後，就能將自身的才能，全部發揮出來。但還是要保持低調、謙虛，因為虛心才是成功路上最好的品格。

8.生肖羊

屬羊的人，雖然能得到上司的認可，與此同時，也會有較強的競爭對手出現。在這種的情況下，反而容易激發自身的潛能，並持續不斷進步。

9. 生肖猴

屬猴的人， 2024年的事業前景，將會非常好，擔任業務的人，銷售成績也能蒸蒸日上。其他職位的人，也會在貴人的助力之下，取得很好的成績。

10. 生肖雞

屬雞的人，將容易得到上級關照、貴人指點，事業能有大幅進展。雖然熬夜和加班，可能會成為常態，不過也可能迎來升職的機會。

11. 生肖狗

屬狗的人，在職場上的處境，或許會比較艱難，也有機會對事業造成極大的影響。因此要多考取專業證書，只要把自身實力提升了，轉機也就會跟着來了。

12. 生肖豬

2024年，屬豬的人能夠有縝密的思維，果決的能力，可以成功完成手上的任務，並獲得上司的讚賞。尤其是從事文化或藝術類工作的人，更有機會為公司帶來巨大的效益，因此升職加薪就會在眼前。

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