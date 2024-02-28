傳統潮流碰撞融合！廣府廟會精彩延續　沉浸式玩轉粵式文化

廣府年味不打烊！自元宵節以來，2024廣府廟會連續七天在越秀區北京路、忠佑廣場、西湖路等地舉辦。廟會呈現國潮非遺、文藝展演、美食遊園、小巷廟會、校園廟會、祠堂廟會、新潮廟會、沉浸式逛廟會八大板塊，策劃十四條玩法路線，舉辦一百二十餘場活動。



傳統潮流碰撞融合

今年，廣府廟會讓非遺「可玩性」更強！在北京路步行街、城隍廟忠佑廣場、廣州非遺街區（北京路）設有超過30個非遺展銷、體驗攤位，讓廣大市民沉浸式玩轉非遺。

廟會現場，手藝師傅專注地揮動勺子，糖漿在巧手下飛快地來回澆鑄，一幅幅生動的糖畫作品躍然板上；五彩絲線在廣繡繡娘手中翩翩起舞，繡制出栩栩如生的圖案。另一邊，一曲《碧澗流泉》引得市民遊客紛紛駐足，隨著嶺南古琴的天籟之音體會跨越千古的廣府文化魅力。

據介紹，本次廟會採用創新的形式重新詮釋傳統文化，讓非遺走出小眾，面向更廣闊的大眾市場。羊城晚報全媒體記者現場看到，廟會邀請了八次登上央視春晚的國家級非遺代表性項目杭州銅雕技藝與市民進行互動。省級代表性傳承人朱軍岷、其父朱炳仁帶來「熔銅現實主義」新流派。

2024廣府廟會連續七天在越秀區北京路、忠佑廣場、西湖路等地舉辦。（羊城晚報）

2024年是廣府廟會的第十四個年頭，延續了「廣府特色、兼容並蓄，傳統風采、現代氣息，政府搭台、民間唱戲」的理念，將「城隍廟忠佑廣場-廣州非遺街區（北京路）-北京路步行街」區域連點成片，串珠成鏈，用年輕人喜聞樂見的方式打造「潮龍出墟」非遺文創生態圈。30餘個非遺項目的傳承群體通過展演、展銷、展覽、研學等方式，將潮玩藝術與廣府文化結合，讓傳統藝術煥發新活力，助力廣東省廣府文化（越秀）生態保護實驗區建設。

「這屆廣府廟會讓我感受到了傳統中醫藥的魅力，深入瞭解了南派膏摩療法和嶺南飛針，學習到很多養生保健知識，更想帶些香囊、藥膏回家與親朋分享。」大學生小徐表示。

煙火氣升騰幸福味

品廣府特色文化，嘗廣府特色美食。2月24日至3月3日，2024「廣府味·幸福年」廣府廟會美食區在廣州越秀區惠福東路美食花街舉行。據瞭解，本次活動精選20多個飲食品牌，超過100個參展品種參展，舉辦時間由每日10:00至22:00。

活動以「越秀煙火·雅俗共賞」為基調，邀請適合在街區進行美食展示的餐飲企業，由莊臣美食坊統籌廣府美味，與廣州富力君悅大酒店等國際五星級酒店共同呈現星級和包容性的多樣美食。各式各樣的「手作攤位」為市民遊客集納客家、潮汕及全國各地名小吃和美食品牌，可謂一場「舌尖上的廣府文化盛宴」。

「今年我們薈萃各地創意小吃，更具有文化特色，通過熱鬧的煙火氣拉動春節經濟。」廣東省食文化研究會會長莊臣表示，2024廣府味幸福年，廣府廟會美食區將繼續與廣大市民遊客共同營造安全、歡樂、祥和、喜慶、熱烈的廣府廟會氛圍。