BTS RM也關注！韓國畫家金熙洙木偶般肖像探索人性｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星/韓國藝術家】上周Art Basel和Art Central不少畫廊帶來韓國藝術家作品，表現不俗讓不少人更關注韓國藝壇新星。這次我們介紹的藝術家金熙洙則同樣來自韓國，其肖像畫作受立體派影響，線條果敢且風格強烈，以沈鬱人物探討平凡生活中人類不同景況。



他曾在首爾、倫敦等地舉行多次個展，2022年參加釜山藝博會時更在兩小時內將121件作品全部售罄，連近年以藏家身份備受注意的BTS成員RM也曾購入其作品，相信又是一枚亞洲藝壇潛力股。



金熙洙作品（資料圖片）

金熙洙作品（資料圖片）

+ 4

金熙洙標誌性人物畫法讓人印象深刻，但這位藝術家事實上並不是科班出身。他在1984年生於韓國首爾，原本是在建國大學主修廣告和設計，畢業後自學成才擔任攝影和視頻製作工作。由於一直希望能將日常故事視像化，從事攝影時就已經對肖像產生濃厚興趣。後來他發現肖像繪畫對他來說更能表達內省想法，不必跟沿固有敘事手段，便在他30歲的那年全新投入藝術創作。

韓國藝術家金熙洙於工作室（phillips）

金熙洙作品（資料圖片）

他用大膽粗線條描繪人像輪廓，物件則用細線精細雕刻，畫作結構緊湊，大地色調烘托出一種黯淡憂鬱氣氛。「平凡生活」（Normal Life）是金熙洙許多作品所圍繞命題，也是其主要藝術系列之標題。在一個追求功利的社會中，「平凡」讓人感到不安，而金熙洙則是抓緊了這種焦慮的社會基調，表達平凡人生活中之掙扎與快樂。他認為「平凡」是人們最真實、自然狀態，筆下人物特別剝離個人特質，鼓勵觀眾將自我投射到作品當中。

金熙洙曾在世界各地舉行展覽，其中2022年個展「平凡生活」更是大獲好評，近年畫作見於富藝斯等各大拍賣行以及藝博會，曾在Art Busan兩個小時內售完121幅作品，總成交量約2億韓元（約110萬港元）備受關注，去年亦曾攜作品參加Art Central。而緊密關注韓國藝壇之偶像組合BTS成員RM則在2019年就曾與金熙洙作品合照，更贈過其中一幅金熙洙作品予韓國音樂人Colde，令不少粉開始留意這名藝術家。金熙洙目前多在IG更新作品以及展覽動態，有興趣讀者不妨前往關注多作了解。