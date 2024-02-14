情人節｜恆久的愛使我們克服困難　23位攝影師探看人世間各式的愛

「恆久的愛使我們能夠克服困難。」──英國作家 Rachel Segal Hamilton



關於愛，亙古即是一項巨大命題，人類透過與他人建立關係、肢體互動、與情感交流使身心靈得以健康且穩固地運作。2022 年，一則研究顯示，有 86.8% 的英國成年人相信在有需要的時候有人可以依靠，應證了大多數人的依附傾向。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Love Story》



© Mirja Maria Thiel《Love Story》（圖片來源： https://moom.cat/l/vQINpq）

© Marna Clarke《Love Story》（圖片來源： https://moom.cat/l/vQINpq）

© Mikaël Theimer《Love Story》（圖片來源： https://moom.cat/l/vQINpq）

英國出版社 Hoxton Mini Press 邀請英國作家 Rachel Segal Hamilton 編撰一冊關於愛的攝影集。本書《Love Story》透過 23 位攝影師之眼，探看人世間各式的愛──從戀人們初萌芽的愛、激情的愛、攜手過一生的愛，到家人、朋友、與社群間的愛；愛的方式百萬種，當中有溫柔、有脆弱、也有勇敢和堅定。

© Andreas Reeg《Love Story》（圖片來源： https://moom.cat/l/vQINpq）

© Sophie Harris-Taylor《Love Story》（圖片來源： https://moom.cat/l/vQINpq）

© Curtis Hughes《Love Story》（圖片來源： https://moom.cat/l/vQINpq）

書中亦為「愛情三因論」中親密 (intimacy)、激情 (passion)、承諾 (commitment) 三元素做出視覺上的闡述，同時也收錄因科技發達而發展出的新型態約會互動模式，帶領讀者共同歌頌屬於當代的，每一種愛的方式。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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