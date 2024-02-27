一天內攻頂白朗峰繞回羅馬競技場不是夢？攝影師玩味拍攝微縮樂園

1970 年代末期到 80 年代中，意大利當代攝影先驅 Luigi Ghirri 在家鄉間歇拍了好幾批風景照，看似上山下海行過了萬里路，但實地拍攝的場景，根本完全沒踏出艾米利亞—羅馬涅大區的里米尼市，因為備受觀光客青睞的主題樂園 “Italia in Miniatura“（意大利小人國），按著意大利多處名勝、建築地標和湖光山色構築了精緻的縮尺模型，挑戰一天內攻頂白朗峰後繞回羅馬競技場再也不是夢。

文：moom bookshop｜圖片來源：Luigi Ghirri《Italia in Miniatura》



Luigi Ghirri 《Italia in Miniatura》（圖片來源：https://moom.cat/l/0IyOTq）

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目光出奇敏銳的 Ghirri，在各種視覺巧合和帶有諷刺意味的景象間穿梭，對照著幻覺與現實、模糊與欺瞞的意圖，拍下這座人類基於現實而捏造出來的袖珍世界。另一方面，攝影行為本身如同把現實縮小和再現，本系列等於用兩種層次去討論這段過程，可謂 Ghirri 攝影生涯中最別出心裁的奇作，在概念上引人玩味不已。

Luigi Ghirri 《Italia in Miniatura》（圖片來源：https://moom.cat/l/0IyOTq）

Luigi Ghirri 《Italia in Miniatura》（圖片來源：https://moom.cat/l/0IyOTq）

當年，Ghirri 將本系列命名為「比例尺」，而本書除了完整收錄全系列及大量從未公開過的驚喜外，更請來樂園創辦人 Ivo Rambaldi 另闢一章。好玩的是，一手設計出樂園的 Rambaldi 竟然跟建築學八竿子打不著，只不過單純愛旅行、歷史及藝術，就憑著一股熱忱跑遍全國，透過好幾趟徹底的研究行腳廣泛蒐集參考圖片，繪製出來的地圖、速寫和拼貼畫布滿手工痕跡，每張都在思考「具體而微」的可能與矛盾之處。有別於深刻反思媒介角色的攝影作品，由於這些資料都是純粹的功能性圖像，反而煥發出天真爛漫的魅力，與 Ghirri 欣然擁抱業餘觀點及工具的影像相映成趣。

Luigi Ghirri 《Italia in Miniatura》（圖片來源：https://moom.cat/l/0IyOTq）

當我們看著關於再現、虛構的精巧作品互相對話時，頓時發覺一種可能性──用 Ghirri 的話來形容，就是「也許隱匿真相的地方，正是在這個全然虛構的空間。」

Luigi Ghirri 《Italia in Miniatura》（圖片來源：https://moom.cat/l/0IyOTq）

《Italia in Miniatura》不僅有攝影師及造物主圍繞樂園而生的交流，策展人 Ilaria Campioli、Joan Fontcuberta、Matteo Guidi 及作家 Simon Garfield 也分別結尾貢獻專文；其中，身兼攝影師與理論學者的 Fontcuberta 也再退一步，從後設的立場帶來一輯影像，回應 Ghirri 及 Rambaldi 兩人與這座樂園的相遇。

Luigi Ghirri 《Italia in Miniatura》（圖片來源：https://moom.cat/l/0IyOTq）

Luigi Ghirri 《Italia in Miniatura》（圖片來源：https://moom.cat/l/0IyOTq）

Luigi Ghirri (1943~1992) 生於意大利的斯坎迪亞諾鎮，曾擔任土地測量員與平面設計師，27 歲才正式投入職業攝影領域，隨後憑夢幻氛圍和巧妙拿捏景物比例的手法而成為當代攝影先驅，以彩色底片拍攝的花園、紀念碑及莫蘭迪工作室尤為出名。儘管 Ghirri 在世期間，僅出版影響深遠的第一本攝影集《Kodachrome》及後繼作品《Paesaggio Italiano》，但逝世後其作品仍由義、英、日出版社積極整理、編輯並出版成《Il Profilo Delle Nuvole. Immagini di un Paesaggio Italiano》、《Atlante》、《Luigi Ghirri》等書，也陸續透過個展和聯展在歐、美各大城市登場，包括阿姆斯特丹市立博物館、紐約的現代藝術博物館、巴黎的法國國立圖書館。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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