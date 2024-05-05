奧地利國寶級藝術家克林姆　消失一世紀畫作天價重現惹身世疑雲

【Gustav Klimt】象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt）是19至20世紀奧地利國寶級藝術家，其創作早期備受爭議，晚年卻廣受追捧。去年6月拍賣一幅遺作《持扇的女子》以1.08億美元之天價成交，震撼了整個歐洲拍賣界。近日又有一幅創作自克林姆離世前一年的畫作《Portrait of Fräulein Lieser》拍出驚人價錢，雖然3.2億港元的成交價有夠動人，但這幅作品迷離的身世可能更為吸引，自1925年於維也納展出過後便失去了蹤影，期間曾被懷疑被納粹軍盜走。



奧地利國寶級藝術家克林姆（Gustav Klimt）（圖片來源：Wiki）

克林姆出生於1862年，擅長的形式包括繪畫、壁畫、素描等，由於常以女性的身體為繪畫對象，一度被視為色情畫家，在1900年曾為維也納大學大會堂天花板作畫，畫作被評為色情作品時引起了爭議，使他自此不再接受公共委託，他曾經說過：如果無法以行動去取悅每個人，那就取悅小部分人，可見得其我行我素的態度。但其實克林姆亦相當擅長景物，以及破格地以金箔入畫，憑著高超技法，在圖案、色彩和形狀靈活運用，使其實力備受肯定而富有個人特色。

《吻》（圖片來源：奧地利美景宮美術館）

《吻》是為克林姆最受歡迎的作品，是以金箔來作畫的「黃金時期」代表作，成名已久被視為是20世紀早期的經典藝術品。金箔的運用使得畫作更具現代感且更為突出，這種手法體現出當時的工藝美術風格，畫中一對相擁的戀人身體纏繞在一起，創新地以正方形尺幅作畫，突顯出富有現代感的精神。克林姆晚年已廣受歐洲歡迎，接受私人委託的身價可能是最頂級的，不過他為追求興趣而創作的作品往往更引人入勝，流露著隨心所欲、忠實地呈現自我的感情。

《持扇的女子》，油彩畫布，1917-18年作，100.2 x 100.2 公分 （圖片來源：蘇富比）

原來在二戰時期不少克林姆的畫作因為納粹軍而四散或消失，當時捷克和奧地利是為納粹軍的進軍目標，奧地利更因此被納粹德國合併，長達7年間被對方統治，期間捷克-奧地利實業家Ferdinand Bloch-Bauer因其猶太血統受到納粹迫害，其收藏的5幅克林姆畫作被搶奪，其中兩幅更是克林姆特別為其妻子繪畫的肖像《Portrait of Adele Bloch-Bauer》，直到2000年其後人才成功向奧地利政府追討畫作。另一幅肖像作品《Portrait of Gertrud Loew》的持有人Gertrud Loew，則於1939年因為擁有猶太血統逃出維也納，其財產包括這幅畫作交由朋友管理，後來後者遭受納粹迫害房屋被佔，財產及畫作則被低價販售，畫作一度消失於人間。還有一幅流落到法國的作品《Rosiers sous les Arbres》，亦是原屬於一個猶太家族，同樣在納粹統治期間被逼低價出售，直到2021年法國政府主動歸還予該家族繼承人。同樣的例子可能還有更多，令人不禁聯想到克林姆其他消失的畫作都與納粹有關。

《Portrait of Fräulein Lieser》（圖片來源：im Kinsky）

克林姆所繪畫的女性對象，大多是當時的上流社會，《Portrait of Fräulein Lieser》的畫中人亦不例外，其Lieser家族是奧匈帝國一個工業大家族，家族成員Henriette Lieser相信是畫中人Fräulein Lieser的母親，亦是該國藝術圈中重要的藝術資助人，可惜最後死於納粹集中營，整個家族由於政治局勢逃離奧地利並失去了大部分財產。話雖如此，拍賣《Portrait of Fräulein Lieser》的奧地利拍賣行im Kinsky指出畫作消失了一世紀未必是被納粹搶奪。拍賣行強調畫作未被隱藏起來，只是一直沒有被展示出來，由於畫作沒有簽名，可能前主人並不知道是克林姆的出品。另外一個被關心的問題是作品的真偽，這畫作僅被記錄在克林姆的畫作目錄中，而且是一張黑白照片，所以拍賣行需要進行詳細的紅外線檢查判斷是否真跡。不管如何，更多的克林姆作品面世總是好消息，讓後世可以多一點了解到這位才華橫溢的天才藝術家。