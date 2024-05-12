喜力Y2K復古「Boring Phone」：可能是手機太有趣忽略了實體交流

【Y2K/ 設計/ 復古】一到盛夏就是屬於啤酒的季節，不過今回並非想為大家介紹新啤酒，而是創立自荷蘭向來以創意見稱的啤酒品牌喜力（Heineken），早前於米蘭設計周上，與時尚品牌Bodega合力推出了一部充滿復古風味的「Boring Phone」，藉著這部電話反思新世代的生活習慣。



圖片來源：Heineken

喜力自1864成立至今已走過超過150年的歷史，期間憑著不斷創新的精神與時並進，對於建立品牌形象，創意是不可忽略的，而喜力向來有不少令人驚喜的創意表現，加上沒有放過任何可以成為行銷的可能，例如品牌曾經發布一個招聘廣告吸引了千多人前去面試，可是考生一進入會場便面臨種種危機，主管暈倒、發生火災等，有人會不知所措，也有人會發揮本領解決問題，最後發現原來一切都是一個「局」，是為品牌當時的行銷項目「The Candidate」，從中找尋符合品牌特質的人才，最後亦真的成功招聘。

除了創意之外，喜力還相當了解目標族群的習慣與需求，所以於去年成功為其0.0零酒精啤酒打下傲人根基。當時品牌與巴西政府合作，在一條高速公路上實施以0.0啤酒瓶身印上的條碼來取代路費，當然不少得沿路鋪天蓋地的戶外廣告，讓駕駛者可以在悶熱天氣下駕長途車時放心喝零酒精啤酒消暑，創造了無限的商機。無酒精酒品形成一股新趨勢，與時下年輕人的生活習慣及態度有關，一份報告《Gen Z Alcohol Trends & Statistics in 2023》的數據指出超過6成Z世代的受訪者相信自己比老一輩少喝酒，超過四成表示將酒精與很多負面的詞語聯繫在一起。而喜力最近推出的「Boring Phone」，亦與Z世代族群息息相關。

圖片來源：Heineken

喜力早前對於英、美的年輕一代進行研究，研究發現有37%的Z世代和千禧世代指出他們認為自己在社交場合查看手機的頻率太高，32%的人表示他們更願意在晚上外出時關掉手機，看來人們對手機使用的態度正在改變。此外，有90%的人會在聚會時玩手機、60%以上的人會在聚會時使用社交媒體，忽略了實體互動的重要，於是品牌思考，既然年輕人已經發覺玩手機的問題但仍然難以捨割，會不會是因為手機太「有趣」？於是便決定生產一款主打「無聊」的手機，而且設計上也非常復古，卻迎合到時興的Y2K潮流。

圖片來源：Heineken

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「Boring Phone」由生產著名手機諾基亞的製造商Human Mobile Devices製造，主要功能用於打電話和發短信，用上了2000年代常見的摺機形式，擁有一個透明的外殼，單色子螢幕上顯示著喜力啤酒瓶。與舊式手機同樣，由於功能簡約其電池待機時間長達一周，還配有0.3兆像素相機、收音機和經典遊戲貪吃蛇。透過受限的功能，品牌希望鼓勵年輕人建立更有意義的社交聯繫，不會在聚會場合上被社交媒體的吸引力分散注意力，並且重新詮釋一些Z世代沒有經歷過的文化標誌。「Boring Phone」並不能直接購買，並且僅生產5,000部，雖然手機看似與啤酒業務關係不大，但酒向來與社交都密不可分，可能是約大家出來的藉口，亦是聚會時促進溝通的橋樑。品牌藉此機會宣揚一個訊息：何不放低手機，與朋友暢飲一杯？