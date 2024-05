短篇小說大師愛麗絲門羅逝世　敏銳女性敘事成加拿大首諾獎女作家

【文學/諾貝爾獎/作家】諾貝爾文學獎得主愛麗絲·門羅(Alice Munro)本週一(13日)於加拿大安大略省一家護老院中逝世,享壽92歲。門羅為加拿大首位獲諾貝爾文學獎之女作家,是鮮有以短篇小說作為主要創作媒介的英文作者之一。其作品多以不同階段女性作為主角,文風平實卻結構精密,敏銳洞察平素日常下心理暗湧,被譽為「當代契訶夫」。



門羅封筆之作為2012年出版之《親愛的生活》(Dear Life),一年後奪諾貝爾文學獎,根據衛報消息所指,她去世前受失智症困擾超過十年。



諾貝爾文學獎得主愛麗絲·門羅(Alice Munro)本週一(13日)於加拿大安大略省一家護老院中逝世,享壽92歲。(資料圖片)

門羅多年來受文學界人士盛讚,同為加拿大名作家之Maragret Atwood稱門羅為「本世紀最重要英文小說作家之一」,昨夜更撰文紀念多年好友;而《撒旦詩篇》作者Salmon Rushdie則稱她是「(文字)構成的大師」。加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)則在聲明中指:「愛麗絲·門羅是世界上最偉大故事講述者之一。她關於生活、友誼和人際關係的短篇小說給讀者留下了不可磨滅印記。作為一個自豪加拿大人,她留下了非凡遺產。」

門羅封筆作品《親愛的生活》(資料圖片)

門羅1931年出生於加拿大安大略省一個鄉村小鎮,大學後與前夫James Munro搬到英屬哥倫比亞城市維多利亞(Victoria),並開設書店Munro's Books。其第一本短篇小說集《幸福陰影之舞》(Dance of the Happy Shades》出版後即獲高度評價,更獲得加拿大最大國家級文學獎加拿大總督獎(Governor General's Awards),其後在1978年再憑《你以為你是誰?》(Who Do You Think You Are?)以及1986年《愛的進程》(The Progress of Love)三度獲得該獎項,並在2009年獲得布克國際獎。

門羅出道作《幸福陰影之舞》,同年獲獲得加拿大總督獎(資料圖片)

門羅曾在訪問中表示,最開始寫短篇小說是由於自己作為家庭主婦,只能在女兒睡覺、家務勞動以及書店工作之間間歇寫作,未必有時間完成長篇小說,當時亦認為自己未能掌握長篇小說敘事技藝, 故選擇短時間能完成一篇之短篇小說作為媒介創作。受成長環境影響,門羅不少作品主角都是加拿大鄉鎮生活之女性,以細緻綿密語言描繪她們日復一日生活,探討女性在性緣、親緣關係以及同性友誼的逃離,亦寫生老病死帶來的人性掙扎,展開平常人矛盾而深刻之生命體驗。

由於身體狀態不佳,門羅2013年諾獎由女兒Jenny Munro代領(Getty)

門羅一生出版了十三本短篇小說集以及一本名為《女孩與女人們的生活》(Lives of Girls and Women)之長篇小說(亦是小說集形式),2013年成為第13位獲諾貝爾文學獎的女性,瑞典學院在得獎詞中稱她為「當代短篇小說大師」,然而門羅當時已身體抱恙,獎項由其女兒代領。