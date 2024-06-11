新加坡90後藝術家彭靖能靈魂體驗　暴力中的美學蛻變超越感官界限

【亞洲藝術新星100】新加坡藝壇近年的潛力提升，雖然在歷史上新加坡並非盛產藝術家的地方，但當地逐漸建設更多的藝術院校及相關配套，加上拍賣行的影響以及愈來愈多富豪匯集，大量收藏家移居當地，對藝術發展有不少助力。不少藝術愛好者都將目光投射到新加坡的年青藝術家，其中一位90後藝術家彭靖能（Ruben Pang），作品曾於歐美亞洲多次展出，亦是拍賣會上的常客，成為了東南亞藝術市場當中最受關注的新星。



（圖片來源：www.rubenpangstudio.com / photograph by Juliana Tan）

彭靖能生於1990年，自2010年從當地藝術學院畢業一年後應徵從軍，期間在軍官刊物中擔任文案編輯，在晚上的空檔時間進行創作，不過在軍事環境中影響了他的精神狀態，慢慢地得到了情感障礙及邊緣性人格障礙等問題，需要服用各種情緒穩定劑，甚至有時會出現自殘的傾向。幸好他的上級非常細心，從平日的觀察及他的字裡行間看出了他的問題，在生活上展現出各種包容。音樂和繪畫成為了他的喘息機會，在繪畫過程中使他得到了在旅行的感覺，無形間拯救了他。在2011年他得到允許去旅行，令他有機會前往米蘭一所畫廊舉辦展覽，並發現原來可以作為藝術家生活，在與新加坡非常不同的意大利生活吸收並體驗其文化。

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Ruben的作品乍看之下呈現出一種暴力美學，但其實是一種激情與緊張感，希望感夠超越感官感知，帶領自己與觀眾到達一種空靈層面和發光維度。他的繪畫有如音樂，他認為沒有張力與決心就不可能得到好的音樂，又正如他下廚做飯時會採取嚴謹的態度，當他在尋找一點緊張感時，旁人也許會覺得很暴力。在他的畫作中可以找尋到一種無政府狀態中產生的新興秩序，在顏料被拖曳和塗抹得會偶爾得到有趣的意外狀況，然後作出修改和調整成為他想要的形態。

此外，Ruben特別喜歡工業音樂，在他創作時會播放著The Swans、Nine Inch Nails等的唱片，音樂中常聽到粗獷且暴力的聲音組合在一起，帶領聽眾體驗精緻之美與狂野的對比，他尤其喜歡這種用斷裂和隨機的聲音構建出來的結構，以此為參考融入畫作當中，渴望在混亂中產生意想不到的組合。音樂與繪畫有著微妙的相似性，在創作的過程中同樣地不可能出現同樣的事情，或許下一次會表現得更好，但亦永遠不知道接下來會發生甚麼事，回歸剛才所說，他的作品並非完全是暴力美學，而是一種從暴力變成美的過程，作品恍如勾引觀眾：請留在我身邊，這已經有所進展，但卻會受傷。

Ruben的創作風格亦受到其父親的影響，帶有超凡脫俗的意象。其父曾經是一位道教師傅，並與他分享過一些獨特的經歷。他曾經歷過瀕死並靈魂出竅，當時身體冰冷幾乎沒有呼吸，新加坡是一個融合東西方信仰的國度，在醫院看不出他有任何身體問題，直到一位懂得通靈的治療師給他喝下一袋不明液體後得以康復。他父親曾教他找尋鬼魂的避難所，使他得知精神世界是存在的，不過是危險的，他在年少時經歷過這些奇幻的事，雖然是他最不想看到的事情，卻一直伴隨著他。最後他將這些元素一一加入到畫作之中，試圖表達更多的神秘意義，即使是不可能將精神層面的物質變成物質，他不只想讓觀眾自行解讀作品這般模稜兩可，卻是切切實實的表達他要說的話，所以作品總是奇幻卻實在，成就出無出其右、別具獨特性與原創性的作品。