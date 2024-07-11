「充氣奇蹟」風波下回顧傳奇公共藝術　耗時60年的「包裹凱旋門」

【充氣奇蹟/ Joann】近來討論度最高公共藝術作品，莫屬「SummerFest@中環夏誌」五件巨型「充氣奇蹟」，英國巨石陣、埃及金字塔、意大利比薩斜塔、智利復活節摩艾石像以及法國凱旋門變成吹氣裝置豎立中環海濱，外觀引起不少爭議。說到重新演繹標誌性建築的藝術裝置，不得不讓人想起2021年Christo & Jeanne-Claude傳奇《包裹凱旋門》（L’Arc de Triomphe, Wrapped）項目，那麼究竟為什麼他們要包起凱旋門？



L’Arc de Triomphe, Wrapped（Christo & Jeanne-Claude官網）

從藝術家說起

Christo與Jeanne-Claude（官網圖片）

Christo Vladimirov Javacheff 和 Jeanne-Claude Denat de Guillebon，通常統稱為Christo & Jeanne-Claude，是一對極有影響力的當代藝術家夫妻。Christo出生於保加利亞，後來移居布拉格、維也納和巴黎，並在1958年搬到紐約；而Jeanne-Claude出生於摩洛哥卡薩布蘭卡，兩人在巴黎相遇後，自此成為人生與藝術伴侶。

Christo 1988年拼貼作品（官網圖片）

1961年，即他們在巴黎相遇三年後，Christo和Jeanne-Claude開始在公共空間創作藝術作品。Christo在巴黎居住時，曾於凱旋門附近租了一個小房間，一直被這座建築吸引。後來他製作了一幅拼貼作品，幻想凱旋門被包裹起來之景象，這就是《包裹凱旋門》前身。

兩人作品特點是用布料包裹大型物體，這種做法完全改變了人們對於被包裹物體之視覺感受。雖然「包裹凱旋門」項目未有即時落地，但他們創作了多個類似大型裝置藝術，當中最著名的包括澳洲《包裹海岸》（Wrapped Coast，1969）、法國《包裹新橋》（Pont Neuf Wrapped，1985年）以及德國《包裹國會大廈》（Wrapped Reichstag，1995年）。

Christo 2019年準備《包裹凱旋門》所設計草圖（官網圖片）

兩人合作無間帶來大量傳奇作品，在2009年Jeanne-Claude 離世後，Christo仍繼續創作。後來在2018年，《包裹凱旋門》項目意外獲批，Christo終於有機會完成期望已久項目。不過受疫情阻礙，原訂2020年落成的項目只能延期到2021年，期間Christo亦與世長辭，項目由其團隊接力完成。

為什麼要包裹凱旋門？

我想要將它轉變，從一個建築物件、藝術家靈感的來源，變為一件藝術品本身。 Christo Vladimirov Javacheff

經歷數十年，項目終於在2021年落成，從9月18日至10月3日，展出共16天。當時凱旋門被25,000平方米銀藍色聚丙烯織物包裹，並用3000米的紅色繩索裝飾。作品引起全球關注，不僅有大量新聞報導、24小時網絡直播，亦引來超過6百萬人前來現場觀賞，是當之無愧的「藝術盛事」。

《包裹凱旋門》內觀（官網圖片）

作品通過暫時隱藏建築外觀，讓人集中於其形狀和美學本身。Christo生前曾經在採訪中解釋作品意義，他表示：「這件作品應該被看作是完全非理性自由表達，不需要任何理由。我決定做一些完全不必要的事情，有點像畫家在他工作室裡面對一塊空白畫布。沒人問他為什麼要在畫布上放藍色、黑色或紅色。他憑本能這麼做。」也正正對應了Christo & Jeanne-Claude著名口號：「我們的藝術作品是自由的呐喊」。

它（凱旋門）將變得像一個活物，在風中移動並反射光線。而隨著褶皺移動，這座建築表面會帶來感官刺激，讓人們想觸摸凱旋門。 Christo Vladimirov Javacheff

根據官方資料，《包裹凱旋門》展期16天吸引超過六百萬人前來欣賞（官網圖片）

《包裹凱旋門》實現過程非常複雜，涉及大量物料準備、安全考量以及與法國政府的協調，但完全沒有「浪費公帑」之嫌，因為項目完全由Christo遺產資助，資金來自於項目預備研究、繪圖、拼貼畫以及他其他作品銷售，不受外來資金影響。而作品中所使用布料以及繩索也被回收利用，將在今年巴黎奧運會和殘奧會製成臨時帳篷投入使用。