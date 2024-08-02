專訪《梁祝的繼承者們》幕後靈魂人物　在AI時代重生｜何故專欄

在A.I.時代，「梁祝的繼承者們」重逢、重生，成為「時間的雕塑品」！



──專訪《梁祝的繼承者們》編導林奕華和舞台映画導演袁錦倫



2024年，是《梁祝的繼承者們》的十周年，先在5月起上映《梁祝的繼承者們》舞台映画，6月起進行《A.I.時代與梁祝的繼續者們》階段展演，「非常林奕華」更將2024至2025設定為「梁祝的一年」，令人期待「梁祝」的不同可能性。

《梁祝的繼承者們》海報

「你有在美術館哭過嗎？」是《梁祝的繼承者們》裡最具代表性的一句台詞，十年後，《A.I.時代與梁祝的繼承者們》雖然提出同樣的問題，卻是以不同的表現手法，演員和觀眾們也擁有不同的精神面貌，也許會得出了不同的答案，並且衍生出不同的疑問。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》海報

先後觀看了《梁祝的繼承者們》舞台映画和《A.I.時代與梁祝的繼承者們》，彷彿遊走於兩個熟悉但陌生的平行時空。那個下午，帶著一連串的疑問，我跟《梁祝的繼承者們》編導林奕華（Edward）和舞台映畫導演袁錦倫（Kenneth）見面⋯⋯

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我開門見山問Edward和Kenneth，對他們來說，《A.I.時代與梁祝的繼承者們》究竟是2.0？Remake？還是全新故事？Edward卻認為三樣都不是，這是「較為抽象的、時間上面的一個雕塑品。」

《梁祝的繼承者們》編導林奕華（Edward/右）和舞台映畫導演袁錦倫（Kenneth/左）（筆者攝）

「因為現代人是存在於平行時間軸上，每個人都可以在IG、Facebook上選擇他們的Persona和精神面貌，然後，他們如何用這個精神面貌去進行和其他人的連結，大家都是生活在Multi-timeline，《A.I.時代與梁祝的繼承者們》就是在這樣的時代底下產生的作品。」

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

「為什麼她是一個『雕塑』？因為她有一個結構。這個結構來自，她是由上一部戲的最後一場戲開始，這個戲有好多層次，我怎樣處理這個戲的110分鐘，就是這個戲的結構，其中最重要的是歌曲怎樣對位，即使是相同的歌曲，卻變成不同的背景，這個我也會稱之為一個『雕塑』。」

「第二個結構，就是那些『梁山伯』和『祝英台』在哪裡出現？那個是『梁山伯』？那個是『祝英台』？相對而言，我會認為是『忽隱忽現』，最明顯是兩個人他們互相找到對方，那兩個就是最明確的『梁山伯』與『祝英台』，就即是王宏元和路嘉欣，他們在戲中飾演了三次真正的『梁山伯』與『祝英台』：一開場，重覆之前最後的一場戲；第二次是在圖書館，雖然沒有說明他們是『梁山伯』與『祝英台』，但是你會有感覺他們是；第三次就是在臨完場之前。這三段戲，就是在（跟《梁祝的繼承者們》）互相對照和回應。」

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

「第三個結構，就是關乎在屏幕上出現的東西。大家在三個屏幕上可以看到三條時間線，分別是『過去』、『現在』和『未來』，並且跟演員形成了對話，帶到『時間的元素』，互相折射和碰撞，令觀眾不斷轉移焦點，不同觀眾會看到不同的內容，變成每個人有自己的version，每個人在劇院裡渡過的時間也不一樣。故此，這是一個『時間的雕塑品』，或是一個『時間的裝置』，即使觀眾坐在固定的座位上，看到的都是不一樣的，都是立體的。」

借用Edward「時間的雕塑品」的說法，解開了不少疑問。Edward一再強調，今次「不是傳統的睇戲方法」，而且，Edward的作品特點是「將情感放在走位上」。果然，「林奕華的戲，不是睇一次」。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

Kenneth跟Edward合作多年，彼此很有默契，由他導演的《梁祝的繼承者們》舞台映画，以匠心獨運的拍攝，配合充滿心思的剪輯，為觀眾帶來不一樣的觀劇體驗，令人留下深刻印象，他說自己是「遊走於不同的2D畫面，將不同的layer重疊，故此，我在拍攝時很著重前後景」，Edward補充「我的戲，很重視的，用他的語言說是『機位』，而從我的角度講，就是『立體』」。

誠然，《A.I.時代與梁祝的繼承者們》沒有了兩個我在前作中很喜歡的元素，分別是「馬文才」以及由時一修飾演的「老師」，為此向Edward「投訴」。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

在Kenneth的笑聲中，Edward先回應「你好陽性啊！」，對此我當然不會否認，他其後解釋「老師」要說的話在上次已說完了，而且，這次是講十年來的成長，故此Edward覺得應該要較為「內心」。更重要的是，這兩個角色都是代表「權力」和「體制」，他上次是用這兩個角色去講祝英台反抗的「體制」，但今次的主題不是祝英台的反抗，而是探討一些「本質性」的問題，Edward嘗試將「改變」放在「如何處理時間」，「要改變這個世界，我們必須承認自己最欠缺、最想念的是什麼？」以回應這個「碎片化」的「A.I.時代」。

Edward坦言今次是沒有劇本，相比上次「每集字都是我寫的」，他先用了三星期寫好了18首歌曲，然後用兩星期逐場逐場的排練，今次卻是先約演員重聚，在這四天裡觀察他們之間的化學作用，沒有帶著預設，是完全open的，如果沒有演員之一鄭君熾提出「《梁祝的繼承者們》十年了，要不要做些甚麼？」，Edward是不會在短時間內，而且以有限資源，做出了全新形式的「Musical Concert」，並且在跟不同演員的互動後，演化出這個以七位原班演員加三位「繼承者」組成的「時間的雕塑品」。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

「時間」是《A.I.時代與梁祝的繼承者們》的關鍵詞，跟Edward和Kenneth討論了有關「時間」的不同有趣經歷後，Edward分享「年紀越大，越是明白很多事情的契機，是掌握在『時間』，不是『現象』」，他感慨我們花了太多時間在「現象」上。「AI」則是另一關鍵詞，Edward認為「AI」的重點在於「學習」，他笑說「每一個藝術家都是AI」，發人深省。

面對AI的衝擊，Kenneth鼓勵大家要好好跟AI相處，「如果AI是不斷進步，我們最少也不要退步，而我們的優勝之處，在於我們有時間去感受。AI是快餐，答案都是一樣的」，重點是必須保留屬於我們的「獨特性」。「我是誰」正是《A.I.時代與梁祝的繼承者們》的另一主題，不只是「男」或「女」，而是思考我們的真正「本體」。

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「梁祝的一年」正式開始，除了在劇場內觀賞「時間的雕塑品」，《梁祝的繼承者們》舞台映画已不斷加場，《A.I.時代的梁祝與繼承者們》（階段展演）亦將會在明年初推出舞台映畫，期待Kenneth跟Edward再次擦出燦爛火花。

《梁祝的繼承者們》編導林奕華（Edward/右）和舞台映畫導演袁錦倫（Kenneth/左）（筆者攝）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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