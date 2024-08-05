曼谷90後新銳藝術家Kenz　用色彩編織快樂記憶尋找心中的安全港

【亞洲藝術新星100/新銳藝術家/曼谷藝術家】童年是每個人最為珍貴的階段，除了影響成長，相信也是大家最無憂無慮、最快樂的時刻，所以不少藝術家的靈感啟發自童年，萌芽自成長階段，童心、童趣往往都是創作的重要命題，一位來自曼谷的90後新銳藝術家Kenz，常常現身於展覽及拍賣場上，觀眾之所以喜歡他的作品，正是從中得到共嗚，作品總是賦予了一種治愈性的滿足感。



Kenz（圖片來源：instagram.com/kenz）

Kenz於1995年出生於泰國曼谷，在13歲那年移居澳洲，從此備受墨爾本的藝術氛圍所影響，再加上他本人充滿好奇心的性格，使他走入當地的藝術家社區，並慢慢建立起自己的藝術觀點。他於2019年在墨爾本完成了視覺傳達的學士學位，其後開展了多產的創作生涯，其中一個使他打響名堂的，是於迪士尼90周年創作米奇的頭像，在藝術界的影響力逐漸攀升，作品陸續在香港、紐約、東京、京都、曼谷等多地展出。

迪士尼90周年創作米奇的頭像（圖片來源：instagram.com/kenz）

他的創作理念簡而易明，容易使人著迷及得到共嗚。靈感來自於童年記憶以及對卡通的熱愛，他認為每個人心中都有一股難以解釋的懷舊情緒，相信是來自無憂無慮的童年，以他自己為例，從小喜歡看《哆啦A夢》漫畫給予他一種特殊的快樂，繪畫成為了他選擇的表達手法，希望藉此讓觀眾一起感受到他同樣想追求的多年前快樂經歷。另一個重要的概念為夢境，夢境的不同階段激發了他的創作靈感，他以分層的繪畫方式來比喻層疊的夢境，配以熒光色調的用色以及圓潤漸變的線條，令畫作帶有微妙的動態，乍看之下像是角色在微微震動，甚至會發出聲響般的超現實觀畫體驗。

圖片來源：instagram.com/kenz

作品通常取材自能喚起強烈視覺記憶的事物，Kenz對於物件能夠從意識和潛意識中勾起視覺記憶的現象感到興趣，他認為這是源自於人類的心境狀態與記憶之間的張力，一些人造物品如童年時最喜歡的玩具，有著標誌性的象徵，於是他用以入畫，並以粗線條分層表現，再運用強烈又具有活力的鮮亮色調，呈現物品的人造感，所有顏色都是他自己調製的，每種顏色可能會有多達10種的變奏色調。另外，一旦有了想法，Kenz習慣先在紙上繪畫粗略的草圖，再以電腦繪製精細的數碼草圖，然後來回反覆調整直到滿意。

Kenz的創作過程（圖片來源：instagram.com/kenz）

Kenz的創作過程（圖片來源：instagram.com/kenz）

除了在畫布上創作，Kenz亦有涉足街頭藝術，數年前他曾為墨爾本市政府主導的一個項目創作了8幅壁畫，熱衷於創作的他曾於30個小時內連續繪畫，在短短兩天內便完成了一幅牆壁的作品。不過說到他最為難忘的一次經歷，反而是2016年在一家酒吧裡舉行的個人作品展，由於酒吧並非正式的畫廊，卻是一個有助於交流的溫馨空間，與其說是展覽更多的是一次派對，他與親友及志同道合的人度過了愉快的時光。

Kenz的壁畫創作（圖片來源：instagram.com/kenz）

從Kenz的創作理念可以了解到，他是一位極為敏感、內心細膩的人，渴望將自己的想法與觀眾分享。在去年底，他回到曼谷舉行他在當地的首次個展，展覽主題為「TIME TO GO HOME」，將展覽化為家園，希望這個空間可以為觀眾的內心產生一種家的連結感。他認為家不僅是一所房子，同時亦是安全區、自我區。當大家成長並回望過去時，會發現自己遠離了自己的起源，但家的概念仍然永遠在身邊，不僅是一個特定的地方，也包含人、物件或者任何提供安全、溫暖和舒適的東西。雖然Kenz作為90後未算擁有豐富的人生經驗，不過細膩的心思總能夠帶領他走得更遠，作品營造出一種微妙而震撼人心的影響力。