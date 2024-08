林布蘭名畫《夜巡》金色奧秘終被科學解密　還有一層鉛用意何在？

【夜巡/ 名畫】世界三大名畫之一的《夜巡》,來自17世紀荷蘭黃金時代畫家林布蘭繪畫的作品,向來因為暗藏著許多秘密令人深深著迷,作品其中一大特色,是林布蘭利用了出神入代的光影處理手法來描繪人物,其中顏料用色是為關鍵之一,不過這個謎團相隔了差不多四個世紀,到了今天才被破解,而且一眾藝術專家都束手無策,反之需要轉投科學的領域來窺探當中的奧秘。



《夜巡》(De Nachtwacht)(圖片來源:Wiki)

林布蘭(Rembrandt Harmeszoon van Rijn)是歐洲巴洛克時期的代表畫家,他同時是當時最多產的藝術家,《夜巡》(De Nachtwacht)是為他的代表作,時間來到1639年,當時林布蘭受到民兵衛隊的委託繪畫一幅多達34名人物的畫作,當中包括了民兵衛隊的成員、軍旗手、鼓手、一名年輕女孩甚至連林布蘭本人也隱藏在內,預計會在阿姆斯特丹火槍手會議廳展出。據說這幅畫作是林布蘭酬金最高的作品,不過酬金卻是由畫中人支付的,取決於在畫中的位置有多顯眼而定。

民兵中間有一位非常突出的小女孩,後世解讀為小女孩身上掛著死雞,雞爪則是當時民兵的徽章,所以相信是隱喻了火槍隊的精神。(圖片來源:阿姆斯特丹國家博物館)

《夜巡》向來謎團多多,其中最大疑點是畫作名字,其實畫中所描繪的情境根本不是夜間而是清晨,不過林布蘭使用了誇張的光暗對比,使得背景非常昏暗,至於人物則有如被聚光燈打在身上般出眾。畫作本名為《二區民兵連受命於班寧柯克隊長之下》 (Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq),可能因為名字實在太長又難讀,再加上被誤以為是夜間所以在林布蘭去世後的18世紀才被改名為《夜巡》。

畫中主角民兵隊長與副隊長的細節(圖片來源:阿姆斯特丹國家博物館)

畫作中還有一個疑點,就是民兵中間為何會出現一位非常突出的小女孩?後世解讀為小女孩身上掛著死雞,雞爪則是當時民兵的徽章,所以相信是隱喻了火槍隊的精神。小女孩身上的金色元素使之賦予了一絲神性,而且不少藝術愛好者一直好奇,為何林布蘭所用的金色如此明亮?直到早前,由荷蘭阿姆斯特丹大學的研究團隊利用光譜分析技術發現,這幅名畫用上了一種特殊的顏料混合物,並將研究成果發表在《Heritage Science》期刊上,終於明白了林布蘭是如何營造出迷人的金色光澤。

林布蘭本人的自畫像藏在畫中(圖片來源:阿姆斯特丹國家博物館)

林布蘭所使用的是兩種特殊的砷硫化合物顏料,分別是黃色礦物雌黃(Orpiment)以及紅色礦物雄黃(Realgar),不單只金色小女孩,畫中主角民兵隊長與副隊長的服飾上都有發現砷和硫的存在。這項突破性研究成果,不僅揭示了林布蘭這位藝術大師的創作秘密,同時也突破了大家對17世紀藝術界的認知,當時的顏料使用是如此多彩。研究人員放下了畫筆,改用科學的方法進行細緻分析,令世人得以重新解讀這幅經典名作。

分析畫中含有鉛的部分(圖片來源:www.science.org/SCIENCE ADVANCES)

其實早在去年底,研究人員已在《夜巡》發現了另一未解的謎團。當時由荷蘭國立博物館主導的研究團隊發現,林布蘭在畫布上加入了一種特殊的物質,經過X光和聚焦技術分析,以微觀角度識別畫布底層的化學物質,發現竟然有一層豐富的鉛,畫布一般不含鉛,加鉛的做法也是罕見的,可能因為林布蘭考慮到畫作會掛在牆上,所以為了防潮和提高耐久度才以鉛作為保護層,不過這種特殊處理也僅是推測,因為甚少在其他畫作中出現,還是有其他原因就暫時不得而知了,或許畫作昏暗的背景也是與之有關?