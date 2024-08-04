林布蘭名畫《夜巡》金色奧秘終被科學解密　還有一層鉛用意何在？

【夜巡/ 名畫】世界三大名畫之一的《夜巡》，來自17世紀荷蘭黃金時代畫家林布蘭繪畫的作品，向來因為暗藏著許多秘密令人深深著迷，作品其中一大特色，是林布蘭利用了出神入代的光影處理手法來描繪人物，其中顏料用色是為關鍵之一，不過這個謎團相隔了差不多四個世紀，到了今天才被破解，而且一眾藝術專家都束手無策，反之需要轉投科學的領域來窺探當中的奧秘。



《夜巡》（De Nachtwacht）（圖片來源：Wiki）

林布蘭（Rembrandt Harmeszoon van Rijn）是歐洲巴洛克時期的代表畫家，他同時是當時最多產的藝術家，《夜巡》（De Nachtwacht）是為他的代表作，時間來到1639年，當時林布蘭受到民兵衛隊的委託繪畫一幅多達34名人物的畫作，當中包括了民兵衛隊的成員、軍旗手、鼓手、一名年輕女孩甚至連林布蘭本人也隱藏在內，預計會在阿姆斯特丹火槍手會議廳展出。據說這幅畫作是林布蘭酬金最高的作品，不過酬金卻是由畫中人支付的，取決於在畫中的位置有多顯眼而定。

民兵中間有一位非常突出的小女孩，後世解讀為小女孩身上掛著死雞，雞爪則是當時民兵的徽章，所以相信是隱喻了火槍隊的精神。（圖片來源：阿姆斯特丹國家博物館）

《夜巡》向來謎團多多，其中最大疑點是畫作名字，其實畫中所描繪的情境根本不是夜間而是清晨，不過林布蘭使用了誇張的光暗對比，使得背景非常昏暗，至於人物則有如被聚光燈打在身上般出眾。畫作本名為《二區民兵連受命於班寧柯克隊長之下》 （Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq），可能因為名字實在太長又難讀，再加上被誤以為是夜間所以在林布蘭去世後的18世紀才被改名為《夜巡》。

畫中主角民兵隊長與副隊長的細節（圖片來源：阿姆斯特丹國家博物館）

畫作中還有一個疑點，就是民兵中間為何會出現一位非常突出的小女孩？後世解讀為小女孩身上掛著死雞，雞爪則是當時民兵的徽章，所以相信是隱喻了火槍隊的精神。小女孩身上的金色元素使之賦予了一絲神性，而且不少藝術愛好者一直好奇，為何林布蘭所用的金色如此明亮？直到早前，由荷蘭阿姆斯特丹大學的研究團隊利用光譜分析技術發現，這幅名畫用上了一種特殊的顏料混合物，並將研究成果發表在《Heritage Science》期刊上，終於明白了林布蘭是如何營造出迷人的金色光澤。

林布蘭本人的自畫像藏在畫中（圖片來源：阿姆斯特丹國家博物館）

林布蘭所使用的是兩種特殊的砷硫化合物顏料，分別是黃色礦物雌黃（Orpiment）以及紅色礦物雄黃（Realgar），不單只金色小女孩，畫中主角民兵隊長與副隊長的服飾上都有發現砷和硫的存在。這項突破性研究成果，不僅揭示了林布蘭這位藝術大師的創作秘密，同時也突破了大家對17世紀藝術界的認知，當時的顏料使用是如此多彩。研究人員放下了畫筆，改用科學的方法進行細緻分析，令世人得以重新解讀這幅經典名作。

分析畫中含有鉛的部分（圖片來源：www.science.org/SCIENCE ADVANCES）

其實早在去年底，研究人員已在《夜巡》發現了另一未解的謎團。當時由荷蘭國立博物館主導的研究團隊發現，林布蘭在畫布上加入了一種特殊的物質，經過X光和聚焦技術分析，以微觀角度識別畫布底層的化學物質，發現竟然有一層豐富的鉛，畫布一般不含鉛，加鉛的做法也是罕見的，可能因為林布蘭考慮到畫作會掛在牆上，所以為了防潮和提高耐久度才以鉛作為保護層，不過這種特殊處理也僅是推測，因為甚少在其他畫作中出現，還是有其他原因就暫時不得而知了，或許畫作昏暗的背景也是與之有關？