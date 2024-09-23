莫札特「新曲」登場！德國博物館發現其少年時期未發表弦樂三重奏

【古典音樂/莫札特】距離莫札特離世已經超過200年，但最近卻有其「新曲」面世！早前德國萊比錫市立圖書館發現他一首先前未被發現作品，名為《Ganz kleine Nachtmusik》（編譯：非常小的夜曲），為弦樂三重奏而作，由七個小型樂章組成，總時長約12分鐘，被認為是其青少年時期創作，發現轟動古典音樂界。



莫札特卒於1791年（Wiki Commons）

曲目是在科赫爾目錄（Köchel catalogue）最新版本編纂過程中被發現，科赫爾目錄為莫札特音樂作品權威檔案，首次出版於1863年，曾經歷多次修訂和更新，以納入新發現作品和最新研究成果。這次發現手稿來自卡爾·費迪南德·貝克（Carl Ferdinand Becker）收藏，起初研究人員並未意識到這份手稿的重要性，只簡單地將其描述為一首「C大調小夜曲」（Serenate ex C）。

被發現手稿並非莫札特親筆原稿，而是一份約於1780年製作的副本或抄本。手稿使用深棕色墨水書寫在白色手工紙上，各聲部分別裝訂。雖然手稿未署名，但在研究人員比較了其中和聲結構、旋律線條和節奏模式，以及莫札特其他早期作品特徵後，認為曲目與莫札特早期作曲風格極為相似。

莫札特《Ganz kleine Nachtmusik》手稿(圖片來源：Leipziger Städtische Bibliotheken FB)

同時，他們也對手稿物理特性進行了深入研究，包括紙張纖維分析和墨水成分化學測試等。經過數月鑒定後，認為這很可能是一首此前未知莫札特作品，推測創作年代在1760年代末期。當時莫札特正值青少年早期，大約11至15歲。這一推測與莫札特神童身份相符，他在父親利奧波德·莫札特（Leopold Mozart）指導下，從小就開始作曲。

莫札特唯一的「全家幅」，皆因此畫繪畫時其母親已經過世，並化身成牆上畫像。（Mozarthaus）

根據創作時間推斷，莫札特當時已經創作其第一首交響曲，並完成了為期三年音樂巡演，遊歷了慕尼黑、巴黎、倫敦以及阿姆斯特丹等地。科赫爾目錄將曲目標註為「莫札特首次訪問意大利前創作」。薩爾茨堡國際莫札特基金會的研究主管兼編輯烏爾里希‧萊辛格 （Ulrich Leisinger）就在聲明中表示，這首三重奏對理解莫札特早期作品十分重要，因為此前年輕莫札特主要是作為鍵盤音樂、詠嘆調和音樂作曲家為人熟知。

作品於上星期六（21日）在薩爾茨堡國際莫札特基金會舉辦的特別音樂會上演出，為作品幾個世紀以來首次被演奏。