書籍介紹｜《隱形之光》採訪十二位工友　道出香港清潔行業悲歌

「仔仔，有啲人收垃圾唔好行過去啦好臭啊，你唔讀書第時大個做清潔！」

清潔工友如此複述他們工作時所聽到的路人的冷言冷語。毫不掩飾的、赤裸裸的歧視，道出了香港清潔行業的悲歌。

文: 鄒傳仁



《隱形之光——十二位清潔工友的故事》（圖片來源：香港三聯）

《隱形之光——十二位清潔工友的故事》（圖片來源：香港三聯）

除了大眾的有色眼鏡之外，回歸後，隨著政府把公營服務外判，「價低者得」的投標機制，造成清潔工友的薪酬待遇偏低，轉換合約時失去累積勞工福利的權利。外判公司甚至以行政手段剝削基層工友，如避開支付遣散費或長期服務金、拒絕支付年假工資等，勞資糾紛時常發生。根據統計，潔淨行業工友的平均年齡是六十二歲，八成工友身體有多於一處勞損，四成需要忍痛工作。

《隱形之光——十二位清潔工友的故事》（圖片來源：香港三聯）

書名：隱形之光——十二位清潔工友的故事

作者：明愛青少年及社區服務、明愛社區發展服務

出版社：三聯書店（香港）有限公司



《隱形之光——十二位清潔工友的故事》由明愛策劃，書寫團隊是明愛勞動友善社區計劃的一群社工，他們與清潔工友同行，為他們發聲，爭取改善待遇和工作環境，探索勞動與社區的各種可能性。

《隱形之光——十二位清潔工友的故事》（圖片來源：香港三聯）

本書採訪的十二位工友，分屬清潔行業的不同工種，包括公廁清潔、屋邨清潔、防治蟲鼠、街道水車等等；他們出身背景也是各種各樣，有新移民，有從原本的工作退休後投身清潔行業，有些女工友更要同時兼顧工作和照顧家人的雙份重擔。不同受訪者面對著生活中不同的困難，相同的是一份淡淡的慨嘆，但仍然堅持敬業樂業的態度。

《隱形之光——十二位清潔工友的故事》（圖片來源：香港三聯）

書中一些由受訪者提供的照片，展示了他們在工作場所的個人空間，能發現他們把休息室佈置得舒服而衛生。很多市民，就像本文開首那一位，他們嫌棄清楚工友，諷刺的是，他們印象中清潔工友身處的「不衛生的工作環境」，那些不衛生的源頭，卻都是我們不爭氣地製造出來的垃圾。

《隱形之光——十二位清潔工友的故事》（圖片來源：香港三聯）

這都應了關注本地福利制度及勞工權益的學者歐陽達初所說：「早幾年疫情爆發，社區裡的清潔工要處理很多事務，當清潔工們因疫情而不能出門時，堆積的垃圾才似乎讓人普遍感受到清潔工對我們的重要性。環境清潔與否的能見度很高，但清潔工生產的貢獻能見度卻很低。」換言之，他們為香港衛生環境的付出，和他們獲得的社會認同不成比例。

《隱形之光——十二位清潔工友的故事》（圖片來源：香港三聯）

大眾對清潔工友的視而不見，往往來自認知的盲點，把清潔工友當成社區功能運作的一個零件。幸好，有社工們走進工友們的生命，把他們的故事寫成動人的訪談，希望令讀者記起一個簡單而理所當然的事實：工友們都是有血有肉的人，他們為生活而奮鬥，帶給我們一個清潔的香港，絕對值得更多的尊重和肯定。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）