藝術家Ron Mueck挑戰觀眾的情感邊界　超現實雕塑引起生命反思

【展覽/藝術/Ron Mueck/雕塑】大家有沒有對人偶感到害怕過？日本機械人專家森政弘在70年代提出過一個「恐怖谷理論」，指出當外觀形似人類的物體（如機械人、人偶）到達「接近人類」的相似度時，人類對其好感度會突然下降至反感。倫敦一位雕塑藝術家以驚人的雕塑技藝以及細節的極致追求而聞名，其作品栩栩如生的程度甚至會令人產生恐怖谷效果，藝術家藉此探討人類情感，引發觀眾對於生命、死亡及人性的反思。



雕塑家Ron Mueck向來擅於逼真又神秘的雕塑藝術，他出生於1958年的澳洲墨爾本，父親是玩具製造商，母親則是一位玩偶製作師，他直到高中畢業都沒有接受正規的藝術訓練，卻在家庭的氛圍之下在空餘時間創作一些生物、木偶和服裝，從小就對探索形狀和媒材充滿興趣，畢業後為電視和電影製作模型長達20年，此時的他於澳洲、洛杉磯和倫敦三地工作，參與過影視的作品包括《Muppets Now》、《Labyrinth》、《Pinocchio》等，這些經歷讓他積累了豐富的造型與展出經驗。Mueck為了專注於創作在倫敦開設了自己的製作公司，期間以玻璃纖維製作多件高度逼真的人物作品。

Ron Mueck早年作品《Dead Dad》（圖片來源：instagram.com/ronmuek58）

Ron Mueck早年作品《Woman with shopping》（圖片來源：instagram.com/ronmuek58）

直到1996年Mueck引起了一些收藏家的注意，一位名為Charles Saatchi的藏家在他的工作室裡看到Pinocchio的玩偶之後印象深刻，並委託他進行更多作品自此展開了藝術生涯，首次個展於1997年展出，作品如巨大化嬰兒、甚至以其去世的父親作模型，受到萬眾矚目甚具爭議性，不僅帶來了視覺衝擊還蘊含了深意，例如巨型嬰兒作品是對於孩子出生後突然主宰家庭的一種回應。他的作品既超現實又寫實，迅速在藝壇獲得認可，隨後在世界各地的重要博物館舉辦展覽，例如倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）、法國卡地亞當代藝術基金會、美國Hirshhorn Museum等。

《Mass》（圖片來源：Museum Voorlinden）

Ron Mueck（圖片來源：Fondation Cartier）

《Dead Weight》（圖片來源：Thaddaeus Ropac）

Mueck的作品擁有無比的真實感和情感深度，雕塑常以超現實的比例展示人物，但無論是巨型還是微型作品，皆在深入探討人類情感，賦予觀眾一種既熟悉又陌生的抽離觀感。Mueck去年在卡地亞當代藝術基金會展出了多件從未在法國展出過的作品，當中包括近年標誌性的巨型作品《Mass》，代表了Mueck藝術生涯中的里程碑，《Mass》是2017年由墨爾本維多利亞國家美術館委託製作，由100個巨大的人類頭骨組成，Mueck為每個展出場館都會重新配置將頭骨堆放起來，提供了一種震撼身心的體驗，使人反思人類存在，「Mass」本身有多重含義，可解作大量、平民、質量、彌撒、聚集等，因應每位觀眾的個人遭遇或觀點作為出發點。

《Baby》（圖片來源：Museum Voorlinden）

《Man in Blankets》（圖片來源：Museum Voorlinden）

頭骨的形象在流行文化中無處不在，也是一個強而有力的圖示，可能令人反感排斥又或會有所吸引，反映出人類的潛意識對於頭骨的關注。另一件同樣以頭骨為模型的作品有《Dead Weight》，是一個重達近兩噸的鑄鐵頭骨，特意保留了鑄造的痕跡，展現了Mueck對於材質和形狀的實驗性探索，作品或能解讀為對於死亡之重的理解。那次的展覽持續到去年底，緊接著今年又在荷蘭Voorlinden博物館舉行了Mueck有史以來最大型的回顧展，展出了他的早期作品以及最新創作，包括剛才提到的《Mass》。雖然Mueck的作品相比起其他著名的藝術家較少，總共有48件，但他的作品卻大多都廣為人知。2000年創作的經典作品《Man in Blankets》展示一個像襁褓中的嬰兒般大小的成年人，帶有躲避世界的意味；同年創作的作品《Baby》靈感來自醫學教科書中的嬰兒出生後被用抱起來的圖像，將原來的圖像倒過來呈現出十字形，象徵生命最初的神聖時刻。

《In Bed》（圖片來源：Museum Voorlinden）

《Big Baby II》（圖片來源：Museum Voorlinden）

《Woman with Sticks》（圖片來源：Museum Voorlinden）

其他作品如《Big Baby II》展現了人類生存中的脆弱與孤獨感，《In Bed》是一位7米身長的女人，姿態發人深思，《Man in a Boat 》展現一個神秘的場景，男子坐在船頭用雙臂遮住自己赤裸的身體，神情充滿疑問，意指一個無法進入的內心狀態。Mueck的作品常常取材於生活，《Woman with Sticks》展示的女性不受束縛且非常堅定並專注於自己的任務搬動著樹枝。這些作品都有著驚人的細節足以引誘觀眾感受到生命的意義、人類的脆弱與美好，作品的真實性或會帶來多少不安，但又能夠透過藝術去理解和感受這個複雜而美麗的世界深層的一面。展覽將會舉行至11月17日，在展覽之外Voorlinden博物館其實亦永久收藏了Mueck的《Big Baby II》、《Man in Blankets》以及《Couple under an Umbrella 》三件作品，博物館長期保存、管理及修復當代藝術，有機會前往荷蘭的朋友不妨一探。

2023年新作《En Garde》（圖片來源：Museum Voorlinden）