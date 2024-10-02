全球首個AI藝術博物館　著名媒體藝術家領軍打造自然數據藝術基地

隨著AI人工智能的迅速發展，擴展至藝術界也不得不正視這新興技術的潛能，在來年即將誕生全球首個AI藝術博物館，這所創新的藝術館「DATALAND」將會專注於大規模的資料儲存庫，建立全面的人工智能藝術收藏，實現前所未有的規模呈現最新的感官和視覺化技術。



圖片來源：DATALAND

Refik Anadol（圖片來源：DATALAND）

DATALAND目標在2025年於洛杉磯面世，匯聚多方人才，包括藝術、科學、AI研究和尖端技術等多個領域的先驅者，並且由創辦人Refik Anadol領導。Anadol是一位聲名遠播的媒體藝術家，於1985年出生於土耳其，以創新的媒體作品及大型公共裝置而聞名，曾在加州大學洛杉磯分校設計媒體藝術系任教，並獲得了美術碩士學位。Anadol形容他的工作為解決無所不在的運算給人類帶來的挑戰和可能性，當這個時代機器已經無法與我們的生活上分割，從中探討AI時代對於人類意味著甚麼，此時的時間和空間的感知是如何發生根本性變化。Anadol的作品介乎於藝術、科學和技術之間，展現出來令人驚艷的美學大多是從大量數據中形成的，巧妙地將本來肉眼看不見的東西變得可見，為觀眾提供了新的視角去感知世界，往往創造出豐富的沉浸式環境和新穎的感知空間方式。

《Echoes of the Earth: Living Archive》（圖片來源：DATALAND）

Anadol在英國舉辦的首個大型個展《Echoes of the Earth: Living Archive》，將畫廊包裹在人工智能生成的圖像中，利用對珊瑚礁和雨林的視覺數據進行了多年的實驗，將觀眾帶到身臨其境的環境之中，這些圖像來自全球超過16個雨林地點的動植物、真菌和動物群，利用大型自然模型創建愈來愈多的作品，也是世上首個致力於自然的開源生成人工智能模型（Large Nature Model），現實了科技如何改變我們對自然世界的感知的體驗。

《Renaissance Dreams — Palazzo Strozzi》（圖片來源：Refik Anadol）

Anadol於2022至2023年在紐約現代藝術博物館（MoMA）舉行的《Unsupervised》展覽，其中作品《Unsupervised - Machine Hallucinations》被入選為MoMA的永久收藏中，他透過將博物館大量藏品的數據轉化為能夠即時不斷生成新形式的作品，項目自2016年開始處理了館藏多達十多萬條資料，從中意外發現一種自我再生的元素以及感官自主的新形式。由於館藏極為大量也跨越了兩個世紀，作品資料由傳統的繪畫以至現代的視頻遊戲風格各異，藉著作品集結古今提出了對現代藝術的另一種理解，探索出前所未有的新藝術形式。Anadol被視為利用AI創作的新媒體藝術家先驅，多年來獲獎無數，包括新媒體藝術終身成就獎、微軟研究院最佳視覺獎、iF金獎、D&AD鉛筆獎、德國設計獎、SEGD全球設計獎等。作品亦曾於世界各地的重要展館中亮相，包括威尼斯雙年展、龐比度中心、巴塞爾藝術展、維多利亞國家美術館等等。

圖片來源：DATALAND

於《Echoes of the Earth: Living Archive》所運用的大自然模型是為DATALAND的亮點，作為全球首個基於自然數據的開源AI模型，其開發旨在利用自然界的數據，幫助藝術家們創造出以自然為靈感的藝術作品，所以不僅展現AI在藝術創作中的潛力，也強調了環保意識在當代藝術中的重要性。DATALAND對於倫理數據收集非常重視，Anadol指出他與很多藝術家對AI有同樣的擔憂，如果只讓AI做創造性的工作，這樣的未來是無比可怕的。AI不應該成為唯一的創作者，人類藝術家的角色仍然重要。藝術家應該主動建立自己的AI工具，而非僅依賴他人創造的工具，收集自己的數據，訓練自己的模型，在創作路上每一步中與AI共同創造。DATALAND以傳播這個訊息為重任，這種思維方式相個有助於保護藝術家的原創性，還能夠促進了技術的負責任使用。

鑑於AI創作所附帶的種種問題，DATALAND將重點關注「合乎道德收集」的數據庫，其自然模型將使用史密森學會、英國自然歷史博物館和其他著名機構共享的數據建構。另一方面，AI產業向來以消耗大量能源而為人垢病，DATALAND的目標是對能源使用保持透明，並會與Google合作尋找一個永續能源園區，在不使用化石燃料之下提供動力，雖然過程會更緩慢，卻是一種對大自然負責任的方式，畢竟創作的靈感取於自然，更需要保護自然。