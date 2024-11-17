村上隆高度重視日本藝術家KYNE　昭和風女孩從街頭走向國際舞台

【村上隆/ KYNE/ 亞洲藝術新星100/藝術/日本藝術家/街頭文化 】日本街頭塗鴉十分常見，尤其是在充滿流行文化的東京澀谷區，雖然當地社會依舊對塗鴉充滿偏見，認為是破壞社會的一種方式，但時下年輕人卻十分接受這種表達己見的藝術形式。在近年愈來愈多日本塗鴉藝術家走進大眾的目光，像日本福岡的KYNE得到村上隆青睞。



出生於1988年的KYNE的作品融合了多種文化元素，起源自街頭文化（圖片來源：www.instagram.com/route3boy）

來自日本福岡的KYNE最初因為塗鴉藝術受到廣泛關注（圖片來源：www.instagram.com/route3boy）

出生於1988年的KYNE的作品融合了多種文化元素，包括日本傳統畫作、街頭塗鴉以及80年代的流行文化，形成了一種新穎的視覺語言。有著街頭藝術的根源使其作品成為一種個人表達的方式，反映了當代社會的變遷與文化的交織。KYNE有一次與同樣從事藝術的朋友Noncheleee飲酒作樂後，毅然決定開設他們的工作室，並設立一個名為「On Air」的平台，早期的創作以KYNE創作的女孩貼紙在當地廣為人知。

圖片來源：www.instagram.com/route3boy

KYNE筆下的女孩是一種受昭和時代漫畫啟發的單色女性形象，採用簡約主藝，包含了漫畫、塗鴉和後現代藝術的元素。KYNE的藝術生涯始於2006年，在2010年左右確立了他如今的風格。女性形象主題是80年代偶像的簡單重現，融入了他的個人經歷與情感的具象化。他曾表示這些女性代表了他所吸收的多元文化精髓，反映了他對美的獨特理解。KYNE在初中時期接觸到的日本搖滾樂激發了他對80年代文化的探索，80年代是日本流行文化的輝煌時期，由電影、藝術、音樂、時尚以至是動漫，創作力爆發成為當時人們重要的精神食糧，在這時代成長的藝術家擅於吸收與融合，KYNE正是一例。

KYNE的藝術生涯始於2006年，擅長的女性形象主題是80年代偶像的簡單重現（圖片來源：www.instagram.com/route3boy）

隨著對街頭文化的興趣加深KYNE開始嘗試塗鴉，將流行文化和傳統藝術融合，讓觀眾在欣賞美的同時也感受到深層的社會意義。於早期KYNE活躍於參與貼紙轟炸運動，令人聯想到貼紙藝術（Sticker art）的重要推手Shepard Fairey，兩者都採用黑白或單色、大膽的簡約風格，作為可以不斷重覆的訊息傳遞的一種形式。來到近年，讓KYNE成名的卻是村上隆的藝術平台Kaikai Kiki開始宣傳他的絲網印刷作品，並於村上隆策劃的群展中亮相，使得外界猜測村上隆銳意培育這位後輩。

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KYNE的風格符合村上隆提出的超扁平（Superflat）主義，他們都深受昭和時代流行文化所影響，例如KYNE與江口壽史的作品有很多不謀而合之處，不過80年代漫畫家的作品普遍採用男性視角（Male gaze）創作，KYNE則注重於表現女性氣質。另一方面，作為一位活躍於福岡的藝術家，KYNE始終堅持在當地創作，卻會在東京舉辦展覽。他認為家鄉的環境讓他能夠更專注於創作，至於東京的多樣性則為他提供了靈感，地理上的分隔使得他的作品在不同的文化背景下產生了新的解讀，畢竟他的創作養分是街頭藝術，東京則是日本最好的街頭藝術舞台。

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KYNE近年不斷進行跨界合作，除了村上隆還有藤原浩、VERDY，以及日本潮流R&B女歌手iri以及Adidas Originals等（圖片來源：www.instagram.com/route3boy）

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作品風格雖然簡單，卻有著對當代社會的反思，如同一面鏡子一樣反映出不同文化之間的交融與衝突。創作之路是一段探索與實驗的旅程，隨著KYNE在國際藝術舞台上的不斷崛起，在拍賣場上取得不俗的成績，以獨特的插畫風格和對於社會現象的敏感捕捉俘虜人心，逐漸成為近年國際藝術界的一顆亮眼之星。於2017年他的一件作品 《Untitled》 以2,070萬日元成交，自此之後這位藝術新星炙手可熱起來，近年不斷進行跨界合作，除了村上隆還有藤原浩、VERDY、日本潮流R&B女歌手iri以及Adidas Originals等。歸功於作品的簡單易明特質，使之充滿著可能性，面無表情的冷傲女生，是可塑性豐富的表現媒介，還是代表著這一代人的情感缺失？