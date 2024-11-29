改寫美國飲食文化「雞塊之父」生日　揭開雞塊不為人知起源與發明

【快餐/雞塊】速食快餐早已離不開現代人的生活，在漢堡、薯條、炸雞之外，還有最受大小朋友喜愛的雞塊。相信很多人都認為「麥樂雞」即是雞塊，是由麥當勞所發明的，但原來早在麥當勞推出麥樂雞之前雞塊已經面世，同時竟然背負著解決糧食危機這個重大任務，今天（12月29日）是「雞塊之父」Robert C. Baker的生日，藉此機會來了解一下雞塊背後不為人知的故事。



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Robert C. Baker是一位美國發明家以及Cornell University的大學教授，他出生於1921年12月29日，在大學時期主修果實學，後來專注於家禽方面的研究，其學術生涯共發表了多達290篇論文，憑著多項與家禽有關的發明被列入「美國家禽名人堂」，他的一生絕對是奉獻了給家禽。作為一位養雞專家，他最初致力於解決家禽養殖面臨的困境以及潛藏著的糧食危機。在50年代雖然第二次世界大戰已經結束，但戰後的影響依然有待復興，當中包括戰時家禽養殖戶為了給軍隊提供食物，透過科學和飼料的改進下大大提高了家禽產量，可是戰事之後對雞隻的需求卻銳減，使得價格大幅下滑從而對行業造成破壞。平民對於雞肉的需求低，原來是當時的人們還未習慣經常進食雞肉，處理雞隻比起牛肉豬肉麻煩，除了要去骨，雞肉的烹調時間更長，對於屠夫來說往往難以整隻出售，對於正在轉型為職業女性的家庭主婦亦太耗時。

Robert C. Baker，1921年12月29日- 2006年3月13日（圖片來源：Cornell University）

在戰後美國湧進了大批移民造成嚴重的糧食危機，Baker雖然認為雞肉是一種富含營養的肉食，但往往難以將整隻雞冷凍保存再運送全國。另一方面，在大蕭條時期長大的Baker有一個習慣，他在採購食材時總是會以相同的價格獲得最多的卡路里，因為他的成長時期總是沒有足夠的食物果腹。Baker走遍全國，觀察到市民食用雞肉的習慣，再結合供應及需求上面對的問題，思考出一個解決方法：將雞肉打成絞肉後油炸，成為體積小巧、方便冷凍保存及運輸的新食物，後來甚至發明了專用的機器為雞肉去骨，有鑑於冷凍後的雞肉會收縮，於是再在食材上加入麵糊、穀物作為黏合劑，塗上蛋糊和玉米片麵包屑來油炸，使之在冷凍和油炸後能夠保持原有形狀及大小。由於油炸的塊狀形態酷似金塊，所以命名為「Chicken nugget」，這項發明在50年代於學術界發表，比起「麥樂雞」的面世還早了30年。

Robert C. Baker每年都會在當地的博覽會上經營一個雞肉燒烤攤提供他發明的Cornell Chicken及Cornell chicken barbecue sauce（圖片來源：Cornell University）

Baker在雞肉食品上的發明不止於此，他還研究出雞肉熱狗、雞肉丸，以及多達50種其他由雞蛋和雞肉製成的食品，另一個標誌性的創作則是一種流行於紐約州的雞肉燒烤醬（Cornell chicken barbecue sauce），他每年都會在當地的博覽會上經營一個雞肉燒烤攤並提供這種醬汁。他的種種發明致力於改變家禽養殖業的現況，甚至改變了整個雞肉市場，在60年代令美國人對雞肉的人均消費量提升2至3倍。不過當說到雞塊，人們總是會想起麥當勞，直到這位「雞塊之父」於2006年以84歲高齡去世時，他的功績依然沒有被提起，因為他並沒有為雞塊申請專利，也沒有因為雞塊而賺到任何可觀的利益。

麥樂雞的生產過程（圖片來源：麥當勞）

麥樂雞的生產過程（圖片來源：麥當勞）

雖然Baker發明了雞塊，但令雞塊發揚光大的確實要歸功於麥當勞。在1977年，美國政府發布了飲食指南建議市民減少進食脂肪及紅肉，使得主打漢堡的麥當勞面臨危機。最初品牌的目光馬上就轉向相對低脂的雞肉，不過帶骨的炸雞菜單與長年的競爭對手肯德基太相似了，於是鑽研無骨的雞胸肉，卻又因為涉及的手工成分太高難以投入量產。最後經過一輪的秘密開發，最終實現了機械化生產線，於1980年小批量地將「麥樂雞」推出門市馬上大賣並打破了銷售記錄，這次的成功促使麥樂雞在半年之後推行全國，自此成為流行至今的飲食文化。