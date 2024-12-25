風車草劇團《餐廳》反映社會不同階層的樂與怒、愛與恨｜何故專欄

《餐廳》借一間中環高級餐廳來側寫這個城市的變遷，反映當下社會不同階層的樂與怒、愛與恨、去與留，一起在美酒佳餚中重新尋回「自我」，重點是毋忘初衷。



《餐廳》海報

《餐廳》由湯駿業編劇、導演、監製及主演，其他演員包括：梁祖堯、邵美君、梁仲恆、陸昕、施唯、黃婉華、張迪琪和黎濟銘，「風車草三子」連同熟悉的製作團隊，包括：製作經理劉細優、佈景設計邵偉敏、燈光設計楊子欣、音響設計陳詠杰、錄像設計Ziv Chun、造型設計Alan Ng，合力製作了一場表面風光卻暗藏骯髒的「職場求生記」。

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》分為十三場，依次序為【見工】、【初遇】、【慶功】、【聖誕】、【大勝】、【大會】、【閒話】、【秘密】、【報告】、【選擇】、【文易】、【去留】和【再見】，記錄了「城中最hit的高級fine dining餐廳」如何由盛轉衰，由人材鼎盛到花果飄零。如果《Di-Dar音樂劇場》是「風車草黑心喜劇」，《餐廳》可算是「風車草黑心悲劇」。

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》的故事由前空少（男性機艙服務員）Leo（梁仲恆 飾）到「城中最hit的高級fine dining餐廳」見工開始，當他被Assistant Manager Joel（梁祖堯 飾）取錄成為新入職的品酒師後，觀眾透過他進入光怪陸離的餐飲界，認識了餐廳裡的不同員工和客人，除了高傲的Joel，還有嚴厲的Restaurant Manager Luner（邵美君 飾）、友善的General Manager Dominic（湯駿業 飾）、力爭表現卻被外藉大廚打壓的副廚銘（黎濟銘 飾）、餐廳現有的女侍應Wai Wai（施唯 飾）和Fran（黃婉華 飾），由普遍餐廳轉來高級餐廳工作的Lily（陸昕 飾），以及Joel的情人，在華資銀行擔任高級基金經理的Rita（張迪琪 飾），本來一齊開開心心賺大錢，但隨著Luner準備退休，有人開始對Restaurant Manager的位置虎視眈眈，但Joel早已另有打算。然而，在某個充滿歡樂的晚上，餐廳突然發生意外，徹底破壞了眾人的和諧關係和信任⋯⋯

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》講述一間高級餐廳裡的權力鬥爭，令人不禁聯想到同類劇作的經典《天下第一樓》，而此劇真的有條件可以成為另一套《天下第一樓》。誠然，《餐廳》的劇本仍有很大的改進和發展空間，現時略嫌「辦公室政治」不夠凶險，個別角色也欠缺發揮，最後三分一的劇情亦太急轉直下，雖然很喜歡結局時Luner向Joel透露當日取錄他的原因，但可惜沒有鋪墊，戲劇效果大打折扣。持平而論，既然這個故事以一間高級餐廳為背景，應該更紙醉金迷，客人應該更複雜（建議加一個講普通話的客人），在今朝有酒今朝醉同時，既可以呼應疫情後的眾生相，更可以利用近年「移民潮」所引發的消費模式轉型，讓觀眾有更多和更大的共鳴。

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》的幾位主要演員各自各精彩，邵美君、梁祖堯和湯駿業作為焦點所在，他們的表現都在意料之內，梁仲恆雖然由頭帶到尾，卻未能令人留下深刻印象，甚至有點面目模糊，相比之下，全劇最搶戲的竟然是陸昕！在《餐廳》早期的宣傳裡，胡麗英是主角之一，而且也出現在舊款海報上，但是在8月下旬，胡麗英因為身體不適，未能繼續演出《Di-Dar音樂劇場》的餘下場次，由陸昕和阮韻珊分別作為其替補演員，而在9月下旬《餐廳》的正式公告，「演員胡麗英小姐因個人原因，將未能參與原定十一月份The Restaurant的演出」，有理由相信，陸昕飾演的Lily，起初應該是胡麗英的角色，她今次真的做了一場好戲，掌聲鼓勵。

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》劇照（圖片來源：風車草劇團 Facebook）

《餐廳》的周邊產品很有心思，值得一讚！除了長袖Tee和，還有開瓶器、煲墊/隔熱墊、酒杯標籤、以及木盒或鐵盒的餐具，既實用又呼應劇情，如果像《香港式離婚》推出聯乘威士忌，有一兩款在劇中Joel提及的紅酒，這樣將會更有趣，並且更值得忠實粉絲們擁有！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook