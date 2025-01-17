《香港商場的黃金時代》（下）——社會變遷令商場百花齊放｜開卷樂

香港商場林立，構成獨特的城市風貌。建築設計師兼城市研究者何尚衡寫下了《香港商場的黃金時代》，帶讀者回顧香港商場的演化，亦側寫了城市的變遷。

文：香港電台開卷樂｜原題：《香港商場的黃金時代》（下）——社會變遷令商場百花齊放



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



商場綜合發展

1940年代九倉將尖沙咀的碼頭搬去葵涌一帶，原地皮後來建成了海運大廈等商廈，令公司上到發展高峰。（資料圖片）

1966年開幕的海運大廈是香港首座專為消費而設的獨立建築物，亦是當時全亞洲最大的商場，有媒體更以「倒卧的紐約帝國大廈」形容。海運大廈由九龍倉碼頭改建而成，後來加建酒店、高級住宅等項目，以低層空間合併成香港最大的商場。

美孚新邨轉眼已經落成48年，其建築特色及第一代中產社區的象徵，曾經在不少電影中登場，例如許鞍華《男人四十》，主角張學友飾演住在那裡的中學老師。（黃寶瑩攝）

香港寸金尺土，商場與住宅項目綜合發展，其中一個代表例子是美孚新邨。值得一提的是，美孚新邨是香港首個以多層平台實現人車分隔的大型屋苑，也是當年全世界最大、供應最多的屋苑，一共有八期，樓宇平面呈「十」字形，可以增加單位採光及通風。屋苑的平台花園有不少園林設計，各期的平台上各有一個景觀，合稱為「美孚八景」，這種模式後來逐漸成為香港屋苑發展的常態。

銀座式商場湧現

銅鑼灣金百利中心（資料圖片）

及至1990年代，香港陸續出現由單幢式商業大廈發展成的「銀座式商場」，特點是一層一商舖、每層商舖的面積不大。各層之間多以升降機連接，多見於人口密度高的地區。銀座式商場雖與辦公室相似，但樓層卻主要用作零售用途，銅鑼灣的金百利中心、佐敦的莊士倫敦廣場、元朗的開心廣場等皆屬此類。

千禧年代後的商場——大膽創新的嘗試

MegaBOX設有特快車道方便駕駛人士購物（資料圖片 / 林若勤攝）

千禧年代以後，香港逐漸有不同風格、特色的商場出現，譬如2005年開幕，位於旺角的朗豪坊設有全港最長無承托室內扶手電梯，配以迴轉購物廊。還有2007年開幕、位於九龍灣的MegaBox，則主要吸引駕駛人士。發展商建造了一個垂直商場，樓高20層，每一層均有車路到達，而特快車道令汽車迅速到達高層。除了地庫作為停車場外，商場十五、六樓的高層亦可泊車，方便駕駛人士購物。

2009年開幕、位於尖沙咀的K11，屬近年的創新典範。它號稱是全球首個「購物藝術館」，將購物商場與藝術館融合。商場落成初期有陳列窗展示藝術品，而連接尖沙咀站和尖東站的地下通道曾設K11 Art Space展覽廊，定期舉行藝術展覽，至2022年才轉為商舖。而於2019年開幕的K11 MUSEA，繼續以「藝術，人文．自然」為基礎，選用木材、石材和植物等自然材料。商場的室內設計可說是大膽創新，何尚衡指當時的商場大多用白色和光亮的色調，而K11 MUSEA正正採用相反的暗色調，與別不同。

位於尖沙咀的K11MUSEA（資料圖片）

商場與可持續發展？

何尚衡指：「隨全球暖化，設計購物中心時應否採用自然通風，減少熱島效應？這要視乎大家的購物習慣。」香港的商場形態隨時代變遷而演化，密閉式商場一度為顧客提供安全舒適的消費空間而受到發展商青睞，但現時消費者卻希望尋求更多新體驗，因此部份購物中心採取室內和戶外空間兼備的開放式設計。長遠而言，商場設計如何在滿足消費者需求與可持續發展中取得平衡，值得深思。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）