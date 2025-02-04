藏家50美元入手「梵高畫作」　美專家鑒定為真但遭梵高博物館拒收

【梵高/藝術鑒定】一幅在明尼蘇達州舊物清倉拍賣中以不到50美元（即約港元390元）購入的畫作，近日成為各大藝術媒體熱話。



根據美國媒體報道，該超低價購入畫作近日被藝術鑒定公司LMI集團判斷為梵高遺失作品，並將其命名為《Elimar》。報告指這幅畫作是梵高在1889年於法國南部聖保羅精神病院期間創作，估價達1,500萬美金（即約港元1.1億元）。然而，梵高博物館對此表示質疑，認為這幅畫並非梵高真跡，事件引起藝壇廣泛討論。



被認為是梵高畫作之《Elimar》（LMI Group）

車庫清倉疑似「執到寶」？

2016年，一位古董收藏家在明尼蘇達州車庫拍賣中發現了這幅18英寸油畫，畫中描繪一位白鬍子漁夫在海邊抽煙斗，並修理漁網。漁夫臉頰泛紅，神情沉思，畫作右下角潦草地寫著「Elimar」一詞，引起藏家興趣。

藏家最初以不到50美元價格購得這幅畫，聲稱自己在2018年聯繫過阿姆斯特丹梵高博物館進行鑑定，不過博物館專家在審查後表示，基於風格特徵，這幅畫不能歸屬於梵高。翌年，藏家將畫作以未公開金額賣給了總部位於紐約的藝術品鑑定公司LMI集團，該公司於前一年成立。

美國藝術鑒定公司稱是真品

LMI集團在上月28日發佈458頁研究報告，表示該公司為鑒定畫作，組建了約20名各領域專家組成之團隊，包括化學家、策展人和專利律師等，投入超過3萬美元（即約23萬港元）進行為期四年驗證。

LMI集團研究報告指畫作筆跡與梵高相似（網頁截圖）

研究認為《Elimar》與梵高晚期作品有一定聯繫，使用了梵高生前最後一年常用之柔和色調，《Elimar》三分之二視角亦與梵高其他作品構圖類似，畫作顏料以及蛋白光澤也成為鑒定證據。研究人員認為畫作右下角的「Elimar」，與梵高1885年畫作《靜物與聖經》（Still Life With Bible）中「Emile Zola」一詞在筆劃長度、寬度和角度上具有顯著相似性，同時他們已在畫布上發現一根頭髮，判定來源人類男性，但由於DNA嚴重降解，無法與梵高後代配對。

丹麥藝術家邁克爾·安切爾（Michael Ancher）作品《Portrait of Niels Gaihede》（LMI Group）

該畫作與丹麥藝術家邁克爾·安切爾（Michael Ancher）作品《Portrait of Niels Gaihede》畫面相似，LMI集團報告指梵高1889年在精神病院接受治療期間，曾多次重新詮釋其他藝術家的作品，《Elimar》便是這些作品其一。LMI集團聲稱這幅畫至少值 1,500 萬美元。

作品遭梵高博物館拒收

儘管LMI集團報告提供了大量科學證據，但梵高博物館對此表示懷疑，博物館發言人表示：「將報告新資訊納入考量後，我們堅持認為這不是梵高真跡。」而在1月31日聲明中，LMI集團批評博物館「僅用不到一個工作日的時間就草率地拒絕了我們458頁報告」，呼籲博物館重新審查畫作。

梵高博物館坐落於荷蘭的阿姆斯特丹，乃當地的著名地標，亦是世界上收藏得最多梵高真跡的地方。(資料圖片）

梵高博物館以鑒定程序嚴謹見稱，曾因判定結果遭法律訴訟威脅。近年博物館每年都能收到超過500個鑒定申請，現在不再接受來自公眾個人鑑定請求，只會考慮有畫廊、拍賣行以及專家額外支持之申請，每年深入研究若40幅申請畫作。

此外，畫作的來源也成為爭議焦點。LMI集團未能提供2016年之前任何畫作來源信息，這使得學者們難以追溯其歷史。一般來說，不論無論是被毀還是失踪，皆會在藝術家目錄列出遺失作品。