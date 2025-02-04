PDIA數碼圖像公共平台大量歷史圖像免費使用　穿越時空的視覺盛宴

撰文：何國龍
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【PDIA】在這個視覺主導的時代，歷史不應只是文字與檔案的堆積，人們響向在這個浩瀚的網路世界尋找到視覺衝擊與啟發，甚至是一場令人驚嘆的視覺旅程。於2011年成立的The Public Domain Review剛於1月推出一個全新的數碼圖像公共平台「Public Domain Image Archive」（PDIA），一幅幅塵封的畫作、不為人知的攝影、跨越世紀的藝術品，共同編織出人類文明的故事。無論是創作者、文化愛好者、設計師，甚至只是熱愛探索過去的人們，都會對PDIA這座有待發掘的寶庫愛不釋手。

PDIA

PDIA提供一個讓人能夠自由瀏覽、下載和使用的公共領域圖像平台，無論是學術研究、教育用途，還是創意項目甚至用來製作商品，平台提供無限的可能性，收錄了來自文藝復興時期的精美版畫、19世紀的神秘攝影，還是超現實的古老科學插圖等超過10,000幅已無版權限制的歷史圖像。在使用時，可以有目的地從主題或分類來搜索及瀏覽，亦可以透過「Infinite View」功能隨機遊走其中，對於苦無靈感的創作者相信可以發掘出令人意想不到的啟發，又或是想要深入研究某個特定主題的用戶，都可以輕鬆取得高品質的歷史圖像。平台的理念為「專注於令人驚奇、奇異和美麗的事物，希望為數碼時代提供一個不斷增長的奇珍異寶館，一個內容檔案庫，真正頌揚我們共同的文化共享以及創造它的思想。」

以驚奇、怪異和美麗為重點，我們希望為數位時代提供一個不斷擴大的珍奇收藏櫃，一種超連結的珍奇屋（Wunderkammer）……
PDIA
《Utriusque Cosmi》，1617，Robert Fludd

PDIA的圖像來自全球數百個畫廊、圖書館、檔案館和博物館，涵蓋超過2000年的視覺文化，作品橫跨不同的時代和地區，每幅圖像會連接到「The Public Domain Review」的相關文章，從中深入了解這些作品背後的故事及創作目的。在PDIA之中每一張圖片都可以是歷史的窗口，更令人驚喜的是，除圖像之外平台還收錄大量的文章、文獻，可以在「Essays」類別中隨意漫遊，當中有很多不為人知的故事伴隨著相關的歷史圖片，使之成為一個與學術內容深度整合的豐富視覺資源，而且不僅是圖像資料庫，也是一個難得的知識探索平台。

1830年的一幅諷刺畫作中描繪Humphry Davy給一名婦女吸入笑氣

作者Eugene Thacker在文章「Black on Black」中探討黑色的概念，從Robert Fludd試圖描繪虛無的畫作中反思黑色在藝術和哲學思想史上的多種解釋，深入探討黑色是顏色、無色，還是由於光的缺乏而產生的視覺暫停，並分析歷史上對黑色的不同使用和思考方式。Mike Jay撰寫一篇關於「笑氣」的文章《The Nitrous Oxide Experiments of Humphry Davy》 ，回顧了1799年夏天在英國社會中一些特殊的圈子裡興起的笑氣熱潮。當中提及未來的皇家學會會長Humphry Davy是為笑氣實驗的先驅，記錄Davy對笑氣的極端且近乎致命的自我實驗，如何標誌著科學史上的新時代，也預示著未來世紀的哲學和文學浪漫主義的轉向。在實驗中描述吸入笑氣後的頭暈、臉紅、強烈的快感，從Davy的家人和朋友中挑選出受試者，當中不乏時代名人，他要求所有參與者寫下他們的經歷和描述，這些描述最終成為他於1800年撰寫的《Researches, Chemical and Philosophical》中八十多頁極其有趣的內容。

Charles Philipon的《Les Précieuses ridicules》中的兩個漫遊者，大約創作於1825年

有些文章透視出不同時代中一些隱秘的現象，例如1867年法國歷史學家兼記者Victor Fournel提出「漫遊」的概念，描述一些隨波逐流、具備開放精神的人，作者Matthew Beaumont在《Fevers of Curiosity: Charles Baudelaire and the Convalescent Flâneur》一文中探討法國詩人Charles Baudelaire筆下的「漫遊者」（flâneur）形象，所描繪的漫遊者不僅是城市的觀察者，更是一種「康復中的病人」，帶著好奇心重新投入巴黎的街道，這種視角呈現出19世紀都市生活與現代性之間的關聯。於18世紀30年代初，一位神秘的編輯「Hurlothrumbo」出版一本引人注目的選集「英國公廁塗鴉抄錄」，作者Maximillian Novak撰寫《Loos, Lewdness, and Literature: Tales from the Boghouse》一文來探討這本神秘選集，收錄公共廁所牆壁上的塗鴉，內容涉及猥褻、政治諷刺和社會評論，提供對喬治時代英國社會的獨特見解，分析這些「廁所文學」如何反映當時的文化風貌，以及它們在文學史上的地位。

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以前我們要探討這些時代遺物的一麟半爪可以說得上無從入手，即使是從網上搜尋也未必能夠確定真偽，平台上提供的圖片及文章，都會指向原始收藏機構的連結方便使用者進一步探索和研究，輕易地獲取這些可靠的公共領域資源，最後不得不提，原來PDIA的營運是依賴年度捐款，社群的支持對於資料庫的成立功不可沒。

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