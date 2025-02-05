《木送》志記鎅木廠記錄行業興衰　充滿人情味的記錄片｜何故專欄

《木送》借志記鎅木廠的清拆危機，側寫香港的變遷，反思都市的發展，以及工藝的傳承，這是一套記錄當下，具有特別意義和價值的記錄片。



《木送》海報

《木送》由韓潔瑤導演，她和攝影師傅俊偉於2018年至2023年，歷時五年拍攝，深入記錄香港「最後的鎅木廠」志記如何面對政府收地和清拆，讓大眾認識到媒體中鮮有提及的木工行業，也從鎅木廠負責人王鴻權身上，學習到樹木的知識，以及老匠人的堅持和奉獻。

《木送》劇照

《木送》見證了志記鎅木廠在收地限期前的最後時光，卻不只是志記的故事，也是香港的故事。志記超過七十年歷史，在香港經濟騰飛的七八十年代曾經輝煌，九七後因為政府的新政策而轉型為環保企業，專注處理舊木和塌樹，見證了香港戰後復甦和城市發展，木廠從北角搬到柴灣，再遷往上水古洞，其他鎅木廠已先後結業，志記仍屹立不倒，但在新界東北發展的巨輪下，志記的時日也開始倒數。韓潔瑤透過《木送》，和觀眾一同「目送」志記走上最後一程。

《木送》劇照

《木送》英文片名「Fallen Treasures」很有意思，鎅木廠本身和廠裡的木材，更重要是負責人王鴻權，連同和他並肩作戰多年的弟妹、員工和義工，都是很有價值的「珍寶」（Treasures），可惜終於不及將土地開發成為地產項目的龐大經濟收益，他們和整個工業的價值完全被無視，更失去了再次轉型的機會。《木送》探討香港的「土地問題」同時，也展示了在缺乏完善的制度下，以家族經營為主的手工藝難以傳承的困局。《木送》講述的不只是志記的個別問題，也是現時香港各行各業的普遍問題，甚至是整個香港的結構性問題。

《木送》劇照

《木送》以志記鎅木廠為記錄主體，也訪問了跟志記有密切關係的相關人士，除了焦點所在的王鴻權，還有他的弟弟王鴻強、妹妹王美嬌（妹姐），藝術家王天仁、「土地正義聯盟」的成員吳卓恆等，這些訪問片段讓我們加深了對王鴻權的了解，由他的兒子英年早逝，到父傳的鎅木廠被迫清拆，我們都看到他在逆境中的積極和樂觀。

《木送》借用韓潔瑤的說法，是一個「人在土地上生存」的故事，她形容王鴻權是「刀仔鋸大樹」，而她亦是以極緊絀的資源，完成了這部記錄片，她透露是用消費券購買拍攝本片的相機，上Youtube自學剪片，初版的海報是她親自用Photoshop製作，就連配樂、字幕、以及片名的中文字體，都是由她「一腳踢」。《木送》雖然有不足之處，卻勝在簡單直接不做作，是一部非常舒服的記錄片。

《木送》劇照

《木送》記錄了一個行業的興衰，讓我們明白「花無百日紅」，也看見「柳暗花明又一村」。王鴻權是因為兒子病逝而借木雕藝術來「移情」，結果為自己和鎅木廠開拓新出路，即使是被廢棄的木材，甚至是式微了的行業，只要能夠珍惜和善用他們的價值，仍然可以衍生令人意想不到的可能性。

《木送》於2025年2月2日大年初五，有一場由一拳書館舉行的包場放映會，映後分享會由一拳書館館長龐一鳴主持，嘉賓是韓潔瑤，她特別帶來了三款源自志記的木碎，分別是紫檀、綠檀和樟木，讓觀眾一邊感受不同樹木的香味，一邊參與互動分享。韓潔瑤是有心人，自掏腰包，不辭勞苦，拍攝出《木送》這部充滿人情味的記錄片，她和王鴻權，都值得我們敬佩。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook