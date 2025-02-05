記錄已逝工業時代之完美雕塑　德國攝影師Becher夫婦的建築類型學

德國攝影師暨觀念藝術家 Bernd Becher (1931-2007) 和 Hilla Becher (1934-2015) 以大量的工業結構圖像，創造了獨樹一幟的建築類型學，並影響了幾個世代的紀實攝影流派。《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》當中的精確的景觀圖像，經過嚴密的編排組合，成為一系列「已逝工業時代的完美雕塑」。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》



《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》（圖片來源：https://moom.cat/l/vvjwKT）

《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》（圖片來源：https://moom.cat/l/vvjwKT）

礦井、鼓風爐、冷卻塔、水塔、穀倉和煤氣槽，這些毫不華麗的主體以正面視角，勻稱地置於畫面中央，不見人煙或飛鳥的形影。Becher 夫婦僅在清晨或陰天拍攝，以排除光影的影響，理性地記錄下建築的物理特徵；他們鮮少由美學的意圖出發，而著重於功能與整體性，如此的創作手法導向一個建築形式的寶庫，由外觀、結構、地域和建造時間的脈絡分類歸組，緊湊的構圖更充分地傳遞出攝影途徑的抽象性、表現性與系列性。

《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》（圖片來源：https://moom.cat/l/vvjwKT）

《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》（圖片來源：https://moom.cat/l/vvjwKT）

《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》的凝視看似單純，實則帶有宏觀的深刻意味──建築和設備在形隨機能的考量下，所發展出相似的線條和質量；反之，儘管用途一致，文化差異和社會背景亦可能演變出不同的形式。Becher 夫婦秉持著旁觀視角，為廣泛的工業景觀樹立了一個參考點，讓影像的意義在紀實的維度中，彰顯出人文和觀念性的多元解讀。

《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》（圖片來源：https://moom.cat/l/vvjwKT）

《Bernd & Hilla Becher: Basic Forms》（圖片來源：https://moom.cat/l/vvjwKT）

本書收錄比利時藝術史學家及策展人Thierry de Duve的前言，為 Becher 夫婦的方法論和作品提供了豐富概述。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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