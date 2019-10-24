【高音C之王】歌神巴伐洛堤為愛車豪擲千金　結果令人哭笑不得？

無庸置疑的天秤歌神，被譽為公元二十世紀後期以來全球樂壇最偉大的男高音，也是古典音樂黃金錄音時期裏成就傑出的聲樂家代表，誕生在意大利摩德納（Modena），從夢想成為職業足球選手直到站上世界各大歌劇院舞臺獻唱，巴伐洛堤，胖胖的老帕，他的名字對普羅大眾而言，簡直就是和「聲樂」、「歌劇」畫上等號。

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Why should be elite, music? Excuse me. Music must be for everybody. Luciano Pavarotti

巴伐洛堤（Luciano Pavarotti）被譽為公元二十世紀後期以來全球樂壇最偉大的男高音。（VCG）

在造物主的恩賜下，衝上雲霄的非凡美聲，厚實華麗、充滿迷人光輝的寬廣音域，還有讓人難忘的個人舞台風格，他透過商業化的包裝與到位的行銷手法，不只被媒體形容為「上帝親吻過的聲音」，更一手將原本屬於相對冷門的古典音樂詠嘆調專輯，變成銷售排行榜的冠軍常客。

即便藝術家的本性使偶爾的演出會招惹負評，出人意料的臨時缺場演出亦使劇院經理火冒三丈──巴伐洛堤，他的名氣仍猶如聖母峰般屹立不搖！

好友們只要上網搜尋，一定會查詢到許多有關他生平的故事，小編在此不再另文敘述。只不過呢，在這裏要跟大家分享一件有趣，但是算很少人知道的軼事……

我想內行的車迷們一看就知道，他的老家摩德納（Modena）剛好也是超跑品牌「法拉利」（Ferrari）創辦人恩佐（Enzo）的故鄉，不遠近郊的馬拉內羅（Maranello）更是紅馬的事業總部與研發、生產基地，因此巴伐洛堤也像大多數意大利男孩一樣，從小就認定自己的體內某處一定流着「汽油」，同時會在生日時許願：「我長大要開Ferrari！」是的，這就是摩德納地方鄉親的「驕傲」，意大利文名詞寫做「orgoglio」，可不是台灣流行的電單車「gogoro」。

開Ferrari是巴伐洛堤的夢想。（資料圖片）

而隨着歌唱事業成功，他的名氣愈來愈大，錄音與演出的滿檔亦替他帶來了豐沛的收入，自然私家車庫逐漸停滿了許多名車，甚至成為了另一家經典超跑品牌「瑪莎拉蒂」（Maserati）的形象大使。從公元1963年首次購入雙門跑車Sebring，直到八零年代入主的豪華主管跑房車Quattroporte III，愛車的巴伐洛堤，不只在斯卡拉大劇院（Teatro alla Scala）裏盡情飆高音，更鍾情於奔馳A1高速公路（Autostrada del Sole），享受極致速度的快感！

巴伐洛堤成為了Maserati的形象大使。（資料圖片）

所以，當恩佐於公元1987年7月宣布，全新問世的超跑Ferrari F40將以限量接單的方式上市時，人正在國外進行巡迴公演，擔心可能錯失珍藏此珍品機會的巴伐洛堤，馬上就請他的夫人撥電話，直接向Ferrari原廠接洽，報出了「如雷貫耳」的大名後，成功地以VIP身份下訂了一部F40。

好的，接下來沒有意外，就是付訂、候車、交付尾款，以及完成最後過戶、領牌交車的SOP作業，一切都OK，非常順利，沒有問題……

但是，意外就是意外，說來也沒有意外……

當年超過「知天命」年紀的巴伐洛堤，由於無法抗拒各國美食的誘惑，又未保持定期運動的習慣，故身形已顯得相當「壯碩」，或者說是「過度肥胖」。雖然身高1米8，但體重也呈現「橫向發展」，所以幸運入手Ferrari F40的巴伐洛堤，很不幸地沒法把自己「塞」進去像賽車般一樣狹窄，車高才1米12的座艙裏頭，畢竟連正常體型的人要坐進去駕駛座都已經有點難度了，何況是……

一句玩笑話，在那個時候的意大利是這樣流傳着：

有錢買到Ferrari F40，算你厲害；但胖到塞不進去，那才更是厲害啦！

後記：

巴伐洛堤所持有的Ferrari F40，於公元2015年時透過Ferrari原廠的安排，轉讓給了一級方程式賽車手維度爾（Sebastian Vettel），他剛好也是「法拉利車隊」（Scuderia Ferrari）陣中的頭號車手。

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「10月12日知名壽星：『高音C之王』 帕華洛帝」​】

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