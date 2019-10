【尊龍】荷里活華裔男神坎坷命途　演活「末代皇帝」的「孤兒」

10月13日生日的哲人影帝──尊龍(John Lone;本名:吳國良 / Ng Kwok Leung,1952-),曾經的亞洲最美男神,天秤座的指標影星,更是二十世紀八零年代風靡國際影壇的華裔實力派第一巨星,誕生於昔日英屬香港的尊龍,跟許多家境清寒但有着親人支持而踏入演藝圈的明星相比,背景可說是讓人心酸不已,原因很簡單,尊龍的出身是「孤兒」。

【文章原刊於01撐場,歡迎下載香港01 app,與更多作者一同討論喜愛話題。】

傳聞中,因受北方國共內戰波及(有一說法尊龍是1949年出生的),尊龍的親生母親為避難選擇中土南下,然而抵港後卻又無力撫養肚子裏即將呱呱墜地的孩兒,因此尊龍出生時就被遺棄在暗街的籃子裏。萬幸的是,一名同樣來自異鄉,故里在上海,未婚且身體有所殘缺的婦人,無意之間發現了尊龍,認為有緣遇見下意味命不該絕,所以抱起了襁褓中的嬰孩,將其收為養子。

背景可說是讓人心酸不已,原因很簡單,尊龍的出身是「孤兒」。(《龍在中國》劇照)

後來透過兒童福利機構的引薦,10歲那年,尊龍被送往京劇學校「春秋戲劇學院」,修習舞台身段與中國傳統武術。18歲,他在完成基礎訓練課程之後,贏得一紙拍攝中國功夫電影的合約,並在美國當地家庭的金援協助下,隻身前往新大陸發展,除了研究進一步的戲劇學外,還加入了歌舞劇團,就此開啟了演藝圈的生涯。而且即使生活忙碌,荷里活競爭異常激烈,檔期鮮有空暇,尊龍對於照顧養母一事可從未怠慢,更不斷在異鄉力求上進,以報答養育之恩。

以「孤單」(Lone)為名,異於常夫的男色耽美,絕倫動人的京戲底子和難以模仿的迷人眼神,加上精彩的到位演出,1985年時轉戰大螢幕的尊龍,很快就征服了西方嚴苛影評的目光,更藉着在《龍年》(Year of the Dragon)、《末代皇帝》(The Last Emperor)和《蝴蝶君》(M. Butterfly)等名作裏那近似完璧無瑕的詮釋,奠定了影壇至今無法取代,獨一無二的地位與風格。

【↓↓↓↓↓↓↓↓編按﹕按圖放大看男神劇照↓↓↓↓↓↓↓↓】

+ 3 + 2

附記:

說實話,我喜歡歷史,也愛看電影,但可也不是個沒事就愛往電影院跑的人,除了關注的作品之外,不怎麼喜歡追逐新片,一年差不多就兩到三部的「配額」,尤其近年來浪費時間的劣品愈發泛濫,亦加深了我抗拒踏入院線的意念。

但是,《末代皇帝》(The Last Emperor),是我在電影院看過,直到現在仍然念念不忘的作品。

+ 5 + 4 + 3

還記得,是高雄鹽埕,已經拆毀的光復戲院,旁邊有大新百貨,對面有金溫州,要進去還乖乖排隊,一張票一百元有找,好了,我知道我年紀不小……因為除了愈來愈貴的餛飩麵與小籠包,光復戲院跟大新百貨可能要透過蟲洞或五維空間才能看到了。

言歸正傳,《末代皇帝》好看,劇情張力沒話說,三位配樂大師精心合作的電影音樂,更是徹底呼應着無常的帝皇人生,還有龍之霸權的隕落。為了支持這部電影,我拿零用錢買過卡式原聲帶、錄影帶、VCD、CD原聲帶和DVD。

幼小的心靈,看着螢幕上的紫禁城,夕陽西下,日出卻不再輝煌,一個誰也說不準的時空,物換星移,如泡影般的無奈,在那個當下,或許也讓我愛上追逐歷史點滴的世界吧。

內容提供:Camillus History and People

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「生日快樂:哲人影帝 尊龍(John Lone;本名:吳國良 / Ng Kwok leung,1952-)」】

(以上文章內容均屬用戶提供,香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。)