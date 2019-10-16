【尊龍】荷里活華裔男神坎坷命途　演活「末代皇帝」的「孤兒」

10月13日生日的哲人影帝──尊龍（John Lone；本名：吳國良 / Ng Kwok Leung，1952-），曾經的亞洲最美男神，天秤座的指標影星，更是二十世紀八零年代風靡國際影壇的華裔實力派第一巨星，誕生於昔日英屬香港的尊龍，跟許多家境清寒但有着親人支持而踏入演藝圈的明星相比，背景可說是讓人心酸不已，原因很簡單，尊龍的出身是「孤兒」。

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傳聞中，因受北方國共內戰波及（有一說法尊龍是1949年出生的），尊龍的親生母親為避難選擇中土南下，然而抵港後卻又無力撫養肚子裏即將呱呱墜地的孩兒，因此尊龍出生時就被遺棄在暗街的籃子裏。萬幸的是，一名同樣來自異鄉，故里在上海，未婚且身體有所殘缺的婦人，無意之間發現了尊龍，認為有緣遇見下意味命不該絕，所以抱起了襁褓中的嬰孩，將其收為養子。

背景可說是讓人心酸不已，原因很簡單，尊龍的出身是「孤兒」。（《龍在中國》劇照）

後來透過兒童福利機構的引薦，10歲那年，尊龍被送往京劇學校「春秋戲劇學院」，修習舞台身段與中國傳統武術。18歲，他在完成基礎訓練課程之後，贏得一紙拍攝中國功夫電影的合約，並在美國當地家庭的金援協助下，隻身前往新大陸發展，除了研究進一步的戲劇學外，還加入了歌舞劇團，就此開啟了演藝圈的生涯。而且即使生活忙碌，荷里活競爭異常激烈，檔期鮮有空暇，尊龍對於照顧養母一事可從未怠慢，更不斷在異鄉力求上進，以報答養育之恩。

以「孤單」（Lone）為名，異於常夫的男色耽美，絕倫動人的京戲底子和難以模仿的迷人眼神，加上精彩的到位演出，1985年時轉戰大螢幕的尊龍，很快就征服了西方嚴苛影評的目光，更藉着在《龍年》（Year of the Dragon）、《末代皇帝》（The Last Emperor）和《蝴蝶君》（M. Butterfly）等名作裏那近似完璧無瑕的詮釋，奠定了影壇至今無法取代，獨一無二的地位與風格。

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+ 3 + 2

附記：

說實話，我喜歡歷史，也愛看電影，但可也不是個沒事就愛往電影院跑的人，除了關注的作品之外，不怎麼喜歡追逐新片，一年差不多就兩到三部的「配額」，尤其近年來浪費時間的劣品愈發泛濫，亦加深了我抗拒踏入院線的意念。

但是，《末代皇帝》（The Last Emperor），是我在電影院看過，直到現在仍然念念不忘的作品。

+ 5 + 4 + 3

還記得，是高雄鹽埕，已經拆毀的光復戲院，旁邊有大新百貨，對面有金溫州，要進去還乖乖排隊，一張票一百元有找，好了，我知道我年紀不小……因為除了愈來愈貴的餛飩麵與小籠包，光復戲院跟大新百貨可能要透過蟲洞或五維空間才能看到了。

言歸正傳，《末代皇帝》好看，劇情張力沒話說，三位配樂大師精心合作的電影音樂，更是徹底呼應着無常的帝皇人生，還有龍之霸權的隕落。為了支持這部電影，我拿零用錢買過卡式原聲帶、錄影帶、VCD、CD原聲帶和DVD。

幼小的心靈，看着螢幕上的紫禁城，夕陽西下，日出卻不再輝煌，一個誰也說不準的時空，物換星移，如泡影般的無奈，在那個當下，或許也讓我愛上追逐歷史點滴的世界吧。

內容提供：Camillus History and People

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「生日快樂：哲人影帝 尊龍（John Lone；本名：吳國良 / Ng Kwok leung，1952－）」】

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