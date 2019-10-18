【快樂方程式】九大必學的積極思想　助你擁有快樂人生（上）

人生確有許多的幸與不幸，順流逆流，面對這些事情，我們的信念和想法就起了決定性的作用。同一個處境，不同的人有截然不同的反應。其實，消除負面思想和建立正面思想是互相補足，互相平衡的，缺一不可。本章會學習培養積極樂觀思想的策略，你可先反問自己：到底你願意做個悲觀消極的人，還是樂觀積極的人呢？

積極思想策略

不斷練習以下的思想方法，直至你能駕馭自如為止：

一、每天抉擇

每天早上起床首先問自己，今天想積極的享受一切，包括不順意的事情，抑或選擇消極地過這天呢？每天清早你都有機會去選擇自己的心態。

每天早上都問自己要怎樣過這天。（Gettyimages／視覺中國）

二、改寫自我句子

每當浮現那些消極負面的想法時，你可以用正面積極的語句取代那些負面的語句，改寫自我的句子很奏效的，例如把「我一定不能解決這問題」改為「我可以嘗試不同的方法解決這問題」；把「沒有人會喜歡我」改為「有些人會不喜歡我，但也有些人必會喜歡我；何況自己喜歡自己不是也很好嗎？」

三、正反兩面

凡事都從不同的角度去看，要堅守一個信念：凡事都有正反兩面的，甚至是多面的，只要我們堅守原則，相信我們一定可以尋找到事情正面的意義，那積極思想也不是很困難的。例如，我們可有以下的看法：

1. 把「困難」變成「挑戰」；

2. 把「失去」變成「珍惜現在所有的」或「曾經擁有」；

3. 把「逆境」變成「考驗」、「學堂」或「黎明前的黑夜」；

4. 把「無助」變成「放開」、「放下」。

每當有消極負面的想法時，就要尋找事情正面的意義。（Gettyimages／視覺中國）

四、欣賞角度

這是現代人失落的藝術之一。我們很容易看到事情的陰暗面、壞處，很容易落入埋怨的圈套之中，但欣賞的眼光看到截然不同的世界。近年我們的社會怨氣甚重，若能從欣賞的角度去理解事情，心態自然可變得積極起來。

欣賞的能力是需要培養的，要懂得欣賞，就先從接納和從美好的方面去看，著眼發掘潛質和優點，並且要用心仔細去看，才能看到。欣賞也是從平凡中看到不平凡，不會把凡事看為必然的。抱著一顆赤子之心，嘗試以第一次接觸的心態去看每件平常事，自能發現新大陸，在平凡中窺見奇妙。

請你用首次發現的心情去觀看四周的事物，或到郊外走走，細心觀賞花草樹木，領略大自然的奇妙美麗，回味人生中各樣的奧妙。當你戴上「放大鏡」時，你就能清楚看到世界中即使最微小的，也是奇妙無窮的。

請你用首次發現的心情到郊外走走，就能領略世界的奇妙美麗。（Gettyimages／視覺中國）

五、失去的藝術

積極思考的人也會遭遇不如意的事情，例如失業、失戀、患病、親友去世等，但他們以不同的態度面對。當然，「失去」不一定指外在的人或物，也包括內在的，例如失去自尊、自信、安全感等。消極思想的人很易會被失去的經歷所打垮，變得消沉、沮喪，甚至抑鬱，但積極思想的人能明白得失是人生難免的事，懂得如何放手、接受所失去的。他們會運用以下的想法來面對生活：

美好的回憶在我的腦海中是永遠不會失去的。（invictar1997／unsplash）

1. 曾經擁有總比不曾擁有而失去的好。

2. 美好的回憶在我的腦海中是永遠不會失去的。

3. 有失亦有得，有危亦有機，這次失去也可帶給我一些成長的機會和經驗。



4. 我能夠感受到痛苦，表示我仍然活著，這比沒有感覺或沒有生命的好。



5. 這次的失去有它的特殊意義，在我的一生中有它的位置，我要繼續尋找它的意義和啟示。



6. 當一扇門關上之後，若我不放棄尋找，一定會發現另一扇開啟了的門。

我能夠感受到痛苦，表示我仍然活著。（yrss@unsplash）

懂得失去，才會珍惜眼前一切。正如生命有完結的一天，我們才會更珍惜有限的光陰。其實，我們由呱呱落地那天開始，已經注定面對不斷的失去。印度有一個傳說，那些捕捉猴子的人只要把食物放在一個特製的箱內，當貪吃的猴子伸手入箱，抓滿食物之後，牠的手就不能抽離箱子那狹窄的洞口，即使獵人一步一步地接近，牠仍不放下那些食物，結果就成為獵人的囊中物了！這故事如實描述了我們不懂得放手的後果。若我們想做聰明的猴子，就要學懂放手，接納失去的藝術了。

以上內容摘自《誰偷走了我的快樂─應對負面情緒自助手冊》

《誰偷走了我的快樂─應對負面情緒自助手冊》封面。（突破出版社）

《誰偷走了我的快樂─應對負面情緒自助手冊》

作者：湯國鈞、李靜慧、李智群

出版社：突破出版社