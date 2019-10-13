【經典閱讀】佐治．奧威爾的1984是預言書？　書中情節漸變成現實

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在動蕩的社會更需要閱讀經典，我們可以從文本創作，經典的文學作品裏頭尋找到歷史的軌跡，畢竟文史哲本來就是一家。

這次閱讀的是佐治．奧威爾（George Orwell）的《1984》，這部不朽巨著翻譯成不同語言，中文版本也有很多間出版社代理，選讀了商務印書館的版本，看看這家出版社的編輯會如何處理談及極權主義的書籍。

封面雖然沒多花工夫，但內頁的「1984」字款卻是特別選過，用上類似手寫字的字型，添了一份年代感。所謂的1984，有人說是部預言書，而「1984」的情況去到了二十一世紀彷彿真的從小說裏頭跳出來，從「1984」變成了「2019」。

在講書之前，不妨先認識一下佐治．奧威爾，他是英國作家、新聞記者及社會評論家，1903年出生於英屬印度，父親是印度總督府的基層官員，1905年時舉家移居英國，但仍擺脫不了「窮人」標籤。他後來到了緬甸成為殖民警察，這段經歷令他體會到殖民地人民的慘況，萌生了反極權主義的立場，在1927年成為全職作家；當然，成為作家的路並沒那麼容易，奧威爾早於四、五歲時已經撰詩，展現出文學天賦，十一歲時他的詩作更首度刊登於地區報紙。至於他的兩部經典小說《動物農莊》及《1984》則去到1945及1949年才出版，而《1984》更成為其離世前的封筆作。

佐治．奧威爾為英國作家、新聞記者及社會評論家。（VCG）

這部小說之所以成為經典，或許在於他的虛構想像非常接近現實，奧威爾好像在書寫一部真實的歷史文獻，紀錄某時某地某國家陷入極權統治的情況。裏面所用的字詞與描述之反差帶給讀者完全震撼的體驗，比如說「真理部」原來是隨意修改歷史的文宣部；比如說，「仁愛部」是執行刑法──而國家卻沒有法律可言的，而標明「仁愛部」的地方竟然是「那裏根本沒有窗戶」，進去時「要經過一段佈滿帶刺鐵絲網的錯綜複雜的道路、一道道鋼門以及機關槍暗堡。」而且在外面還有穿着黑色制服、面目猙獰的警衛。

奧威爾是單憑空想構造出非常逼真的場景，還是其實有着前世記憶或來自未來，將他所見所想寫下來呢？再舉一段仇恨會的描述，「當艾曼紐．戈斯坦──這個人民公敵的面孔閃現在電幕上時，觀眾發出此起彼伏的鄙夷之聲……」對於戈斯坦的描述，他是個實實在在可恨的背叛者，但是糅合了現實政治環境去看，了解過極權主義國家如何運作，如何塑造共同敵人的技倆，不禁讓人懷疑到底這個戈斯坦是否真實存在，還是只是塑造一個陌生的面孔出來轉移人民視線？真相我們也許永遠都不知道。

最後以書中一些名言作結：

「戰爭即和平；自由即奴役；無知即力量。」 「誰控制過去就控制未來，誰控制現在就控制過去。」 「老大哥在看着你！」 「所謂自由就是可以說二加二等於四的自由。」 「如果有希望，那麼它一定是在群眾身上。」

《1984》的書封。（商務印書館（香港）有限公司）

作者：佐治．奧威爾

出版社：商務印書館（香港）有限公司

內容提供：筆鳥

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「經典閱讀 - 1984描述的是2019？」​】

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